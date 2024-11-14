Ниже ожиданий. Семь звёздных форвардов НХЛ, проваливающих старт регулярного чемпионата

Регулярный чемпионат НХЛ идёт уже месяц, и мы многое успели увидеть: вековой рекорд «Виннипега», преображение «Миннесоты» и «Вашингтона», троих российских игроков в топ-10 лучших бомбардиров лиги. Но, как это обычно бывает, не все команды и игроки могут хорошо начать (что логично). Сегодня поговорим о восьми звёздных форвардах, которые провалили старт регулярки. Или начали его ниже заложенных ожиданий.

Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»)

Статистика: 15 мачтей, 3 (1+2) очка, «-6»

Можно сразу возразить и сказать: разве так много ожидали от Тревора в этом сезоне? В прошлом сезоне Зеграс промучился с травмой, сыграл лишь 31 матч, в котором набрал 15 (6+9) очков, то есть по среднему показателю американец набирал меньше 0,5 очка за игру.

Тревор Зеграс Фото: Pamela Smith/AP/ТАСС

Сейчас Зеграс играет даже ниже самых пессимистичных показателей – одна шайба за 15 матчей будто недвусмысленно намекает об этом. Но, что самое печальное, света в конце тоннеля нет, это не случай, когда человеку не везёт, но он всеми силами старается переломить сложившуюся ситуацию. Тревор выглядит пустым эмоционально, того чувства волшебства, которое исходило от него в первые годы пребывания в НХЛ, больше нет и близко. Ко всему прочему форвард показывает очень низкую эффективность, недавний матч с «Миннесотой», где он не реализовал выход «один на один», буллит и не попал в пустые ворота после поперечной передачи – яркий показатель кризиса Зеграса.

Что должно случиться, чтобы игра и статистика наладились? Складывается ощущение, что американцу надо просто начать получать удовольствие от хоккея. Пока этого не предвидится.

Джейсон Робертсон («Даллас Старз»)

Статистика: 14 матчей, 7 (4+3) очков, «+3»

Робертсон в последние два сезона становился лучшим бомбардиром «Далласа», а в позапрошлом даже сумел пробить сотню. При этом Джейсон был хорош и в остальных аспектах игры, в «Далласе» по-другому лидерами не становятся.

Низкая результативность форварда никак пока не сказывается на команде – «звёзды» уверенно идут в зоне плей-офф. Да и плохой игру Робертсона не назовёшь – он не теряет места в первом звене, честно работает для того, чтобы всё наладилось. Например, по отборам Джейсон идёт на третьем месте в команде, а также является одним из лидеров по блок-шотам среди нападающих.

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Что должно случиться, чтобы игра и статистика наладились? Время и немного везения. Робертсон уже бывал в такой ситуации и выходил из неё с высоко поднятой головой.

Зак Хайман («Эдмонтон Ойлерз»)

Статистика: 16 матчей, 7 (3+4) очков, «+4»

В последнем сезоне Хайман показал гроссмейстерские показатели: 70 шайб за сезон, 54 из которых – в регулярке. Да, конечно, Зак был частью звена с Коннором Макдэвидом (а иногда и с присоединявшимся туда Драйзайтлем), но никто до этого не показывал такие цифры рядом со звёздным дуэтом «нефтяников».

Да, статистика Зака резко обрушилась, но по игре он при этом не особо просел. Просто в дело вмешался временный кризис команды, а также чудовищное невезение – страшно вспомнить, сколько моментов было у канадца, которые он не реализовал.

Что должно случиться, чтобы игра и статистика наладились? Вероятно, когда команда начнёт играть более стабильно, тогда прорвёт и самого Хаймана. А это однозначно произойдёт.

Куинтон Байфилд («Лос-Анджелес Кингз»)

Статистика: 18 матчей, 9 (2+7) очков, «-1»

Байфилд – этакий калифорнийский «некстван». «Лос-Анджелес» в 2020 году потратил на него второй пик на драфте и всё это время ждёт отдачи. Прошлый сезон дал повод поверить, что скоро всё наладится: форвард набрал 55 очков и временами смотрелся очень достойно.

Дело не только в статистике: Куинтону пора становиться лидером «Кингз», потому что на двужильном и стареющем Копитаре бесконечно ехать не получится. Но канадец попросту не привносит хотя бы какого-то стоящего влияния в игру команды, отсиживаясь за спинами старших товарищей, а также перестав пользоваться своими преимуществами.

Куинтон Байфилд Фото: Alex Cave/Zuma/ТАСС

Что должно случиться, чтобы игра и статистика наладились? На Байфилда не оказывается такого давления, которое оказывалось на Лафреньера, который уходил вместе с Куинтоном на драфте и первые сезоны тоже провалил, следовательно, надо ждать, когда канадец поймёт, что пора становиться лидером.

Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»)

Статистика: 16 матчей, 8 (4+4) очков, «-11»

В прошлом сезоне начали проскакивать мысли, что Стэмкос стареет и сбавляет, но на статистике это не отобразилось – 40 шайб, 81 очко. А в плей-офф Стивен и вовсе был лучшим в составе «Тампы».

Да, адаптация в новой команде и системе пока проходит тяжело. Мало того, что нужно время на появление «химии», так ещё в «Нэшвилле» нет такого верного подносчика снарядов, как Кучеров. Но основа невыразительного старта – ужасная игра «Нэшвилла». Команда, которая прилично усилилась в межсезонье, идёт ниже «Чикаго», «Сан-Хосе» и «Анахайма».

Что должно случиться, чтобы игра и статистика наладились? Стивену нужно найти место. Пока Брюнетт не понимает, как использовать легенду «Тампы».

Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»)

Статистика: 14 матчей, 9 (4+5) очков, «-1»

По ходу прошлого сезона Петтерссон продлил контракт с «Ванкувером» на восемь лет с кэпхитом $ 11,6 млн. Тогда это казалось вполне обоснованной суммой в условиях увеличения потолка зарплат. К тому же швед в тот момент играл на уровне суперзвезды НХЛ.

Но после подписания контракта что-то начало ломаться: статистика Элиаса покатилась вниз, а сам он провалил главное время в сезоне – плей-офф. Нынешнюю регулярку Петтерссон также начал неважно, был очень медлительным (в том числе и в скорости мышления) и тяжёлым. Такое падение объяснить лишь игровыми факторами сложно, поэтому начали высказываться предположения о травме нападающего, а также о несовместимости с идеями Токкета.

Что должно случиться, чтобы игра и статистика наладились? В последних двух матчах Петтерссон набрал четыре очка и, кажется, начал восхождение. Посмотрим, как это будет на дистанции.

Пьер-Люк Дюбуа («Вашингтон Кэпиталз»)

Статистика: 15 матчей, 9 (1+8) очков, «-1»

Прошлый сезон Дюбуа провёл в «Лос-Анджелесе», с треском провалил его, отыграв часть чемпионата в четвёртом звене, а летом отправился в «Вашингтон».

Пьер-Люк Дюбуа Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

«Столичные» ярко начали чемпионат, но Дюбуа остался стабильным – прямо сейчас франкофон является худшим игроком по показателю полезности среди хоккеистов, которые провели все матчи, а его единственный гол был забит в пустые ворота. На фоне партнёров по звену в лице Макмайкла и Уилсона, которые отлично проводят старт, являясь отличной подмогой для первого звена «Кэпиталз», Дюбуа – невидимка. И это, стоит напомнить, за $ 8,5 млн в год.

Что должно случиться, чтобы игра и статистика наладились? Без понятия. Дюбуа – один из самых переоценённых форвардов НХЛ.