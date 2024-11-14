ЦСКА прервал мощную серию «Локомотива», «Лада» лишилась главного тренера. Итоги дня в КХЛ

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Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 14 ноября 2024 года.

ЦСКА дома одолел «Локомотив» и прервал 11-матчевую победную серию ярославцев

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 19-й минуте первого периода Кристиан Ярош с передачи Дениса Гурьянова открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте второго периода Руслан Исхаков с передач Алексея Чуркина и Дениса Гурьянова удвоил преимущество хозяев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Голкипер ЦСКА Иван Просветов провёл свой второй «сухой» матч в сезоне.

В следующей встрече Континентальной хоккейной лиги ЦСКА сыграет в гостях с «Ак Барсом». Матч в Казани состоится 17 ноября. «Локомотив» же встретится с «Торпедо» 16 ноября.

Хет-трик Морозова помог «Спартаку» дома победить «Северсталь»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На третьей минуте первого периода Иван Морозов с передач Егора Зайцева и Даниила Иванова открыл счёт во встрече.

На 14-й минуте второго периода Никита Коростелёв с передач Адама Лишки и Марка Барберио восстановил равенство в счёте.

На 16-й минуте третьего периода Александр Пашин вновь вывел «Спартак» вперёд. На 17-й минуте Иван Морозов с передачи Николая Голдобина сделал счёт 3:1. В конце игры Иван Морозов забросил четвёртую шайбу «Спартака» в матче, оформив хет-трик.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующей игре КХЛ «Спартак» встретится дома с «Адмиралом». Игра в Москве состоится 18 ноября. «Северсталь» проведёт встречу дома с подмосковным «Витязем» 17 ноября.

Олег Браташ покидает пост главного тренера «Лады»

Главный тренер клуба «Лада» Олег Браташ покидает пост по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщил генеральный директор тольяттинского клуба Александр Чеботарёв.

«Олег Владимирович Браташ покидает команду по соглашению сторон. Завтра мы об этом официально объявим», — приводит слова Чеботарёва ТАСС.

Напомним, «Лада» имеет задолженность по зарплате перед игроками и тренерами за октябрь. Чеботарёв сообщил, что 15 ноября клуб начнёт выплачивать долги.

В нынешнем сезоне «Лада» набрала 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. 16 ноября тольяттинский клуб сыграет с «Металлургом».

В «Торпедо» объяснили причины отмены матча на открытом воздухе

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов объяснил причины отмены матча на открытом воздухе. Ранее появлялась информация, что нижегородский клуб прорабатывает вопрос проведения игры на футбольной арене «Нижний Новгород» 4 января 2025 года.

«Хоккейный клуб «Торпедо» совместно с правительством региона и партнёрами детально проработал возможность проведения матча, но, к сожалению, если учесть необходимые для организации значительные ресурсы, а также наличие в регионе приоритетных задач в первую очередь инфраструктурного развития, включая строительство Ледовой арены, на сегодняшний день было принято решение отказаться от проведения мероприятия.

При этом хотелось бы отметить, что проведённая качественная подготовка позволила наработать значительные компетенции, которые позволят вернуться к рассмотрению организации спортивных мероприятий столь масштабного уровня в дальнейшем», — приводит слова Харламова ТАСС.

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Владиславом Кодолой

ХК «Торпедо» подписал контракт с форвардом Владиславом Кодолой, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний белорусский форвард подписал двусторонний контракт с нижегородским клубом сроком на один сезон. Ранее в текущем сезоне форвард провёл одну игру за «Нефтехимик», выступая на пробном контракте.

Хоккеист ранее выступал за «Северсталь», «Динамо» из Минска и «Барыс». Всего в КХЛ игрок провёл 352 игры и набрал 130 очков — забросил 46 шайб и отдал 84 результативные передачи. Кодола начинал сезон в астанинском «Барысе», где сыграл 12 встреч без набранных очков.

В составе сборной Беларуси Кодола выступал на чемпионате мира и других турнирах. Ранее форвард также вызывался в сборную России на различные международные соревнования.

Коньков: игрокам «Салавата Юлаева» и «Лады» нельзя опускать руки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал ситуации в «Салавате Юлаеве» и «Ладе». Обе команды испытывают финансовые проблемы в нынешнем сезоне.

— Такие истории, несомненно, влияют на настроение, психологическое и моральное состояние внутри команды. Но если хоккеисты и тренеры решили выходить на лёд, то нельзя опускать руки, необходимо всегда играть и бороться до конца, несмотря ни на что. Надо понимать, что все подобные ситуации, происходящие в нашем хоккее, рано или поздно решаются. Правда, в моей карьере был единственный случай, когда ситуация развивалась иначе. Это произошло в московском «Динамо».

– Что вы думаете о турнирных перспективах двух вышеназванных клубов?

– Перспективы у этих клубов хорошие. «Лада» второй год подряд показывает стабильный и надёжный хоккей, с которым тольяттинцы могут спокойно и уверенно выходить в плей-офф. Что касается «Салавата Юлаева», то игра уфимцев позволяет сказать, что они не просто выйдут в плей-офф, но и навяжут там серьёзную борьбу абсолютно любому сопернику. Потенциал команды позволяет бороться за решение самых высоких задач, — приводит слова Конькова «Спорт день за днём».