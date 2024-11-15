Макдэвид — великий! Набрал 1000 очков в НХЛ и попал в суперкомпанию легенд

Этот матч однозначно стал центральной вывеской дня, и дело не в самих командах – Коннор Макдэвид после матча с «Айлендерс» остановился в одном шаге от 1000 очков в НХЛ.

Но встреча имела и турнирное значение: «Эдмонтону» уже пора закрепляться в зоне плей-офф, а «Нэшвиллу», в свою очередь, надо отталкиваться ото дна.

Предстоящее событие подогревалось в типичном североамериканском стиле – громко и помпезно. Коннор уже на первой минуте мог свести с ума «Роджерс Плэйс», но завезти шайбу в ворота мимо защитника «Нэшвилла» не удалось. Кажется, больше всех нереализованному шансу расстроился отец Макдэвида, которого на протяжении всего матча ловили телекамеры. Несмотря на преимущество в первой половине периода «нефтяники» пропустили с первого же броска – под наброс Йози клюшку подставил Маккэррон.

А вот на старте второго отрезка случилось событие, ради которого все и собрались – Драйзайтль и Макдэвид вывалились «два в один», и Коннор броском в касание поразил ворота, набрав 1000-е очко в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вся команда мгновенно выкатилась на лёд поздравлять юбиляра, а на глаза отца капитана «Эдмонтона» будто бы наворачивались слёзы. Весь период хозяева осаждали ворота Уэджвуда, но забили после этого лишь раз – Нурс броском с острого угла нашёл небольшую щель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вялотекущий третий период усыпил хозяев, и они, как и в прошлой встрече, были за это наказаны – Коул Смит пробил Пикара.

Овертайм стал местом для ещё одного шедевра Макдэвида – Коннор стянул на себя всю тройку «Нэшвилла» и отдал блестящую передачу на Нурса, который закончил встречу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Эдмонтон» одержал третью победу подряд, но это сегодня не главное. Коннор Макдэвид стал четвёртым игроком в истории НХЛ по скорости достижения 1000 очков: на это ему понадобилось 659 матчей. Быстрее управились только Гретцки, Лемье и Босси.

Макдэвид достиг этого результата в возрасте 27 лет и 306 дней – в более молодом возрасте покоряли отметку в 1000 очков только Гретцки, Лемье и Айзерман.

Конечно, многие не любят, когда ещё по ходу карьеру на игрока вешают корону и присваивают какой-то статус, но глупо спорить – Макдэвид уже является великим. Все достижения говорят за него.