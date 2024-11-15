Мичков и Федотов вытащили безнадёжный матч. Вот они — русские герои «Филадельфии»!

Матвей Мичков до отправки в запас – одно очко в пяти последних матчах. Матвей Мичков после возвращения в состав – 3 (2+1) очка в двух матчах, победный буллит с «Сан-Хосе» и сегодня – победный гол в овертайме!

А ведь, положа руку на сердце, «Филадельфия» вообще не должна была выигрывать этот матч. «Оттава» была лучше по всем фронтам, перебросав соперника 28:7 после двух периодов, но удивительным образом счёт при этом был равным. «Лётчики» смогли даже выйти вперёд на третьей минуте игры, после чего только отбивались с переменным успехом, пропустив сначала от Брэди Ткачука, а во втором периоде – от Дрейка Батерсона, который реализовал большинство.

В концовке второго периода Ноа Кейтс пасом из своей зоны нашёл Трэвиса Конечны, который прокрался за спины защитников и убежал один на один с Линусом Улльмарком, восстановив равенство на табло.

Однако сегодня блистал не только Мичков, но ещё и Иван Федотов. Российский вратарь, на которого в последнее время вылилось много критики, кажется, потихоньку обретает себя в НХЛ. Неделю назад он одержал свою первую победу в лиге, к тому же выиграв дуэль у Андрея Василевского. Это точно придало ему уверенности в себе, и, когда первый номер «Флайерз» Эрссон снова травмировался, Торторелла вновь доверил место в воротах россиянину. «В последнем матче он выглядел совершенно по-другому. Я не собираюсь рассуждать о технике, потому что мало что знаю о позиции вратаря. Он просто выглядел более уверенным и заряженным, чем в прошлых играх. Он должен снова это показать, потому что выборка у меня маленькая», — говорил Торторелла перед матчем.

Что ж, сегодня Федотов в полной мере продемонстрировал, что «Филадельфия» не зря его так долго ждала и он способен выдерживать уровень НХЛ. В начале третьего периода Иван пропустил ещё дважды, но это не выбило его из колеи. Он оставлял «лётчиков» в игре и давал им шанс совершить камбэк – в атаке с этим помогли Антони Ришар и Бобби Бринк.

Один из самых важных сейвов Федотов совершил на последних секундах основного времени при счёте 4:4, щитком остановив неожиданно выскочившего на ворота Норриса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В овертайме Федотов также был великолепен, не дав забить в 100-процентном моменте Шейну Пинто, а позже справившись с подправлением Норриса на пятачке. За всю игру он отразил 33 броска – пока что это его лучший результат в матче НХЛ.

У «Филадельфии» в итоге зарешал Мичков, пробивший Улльмарка с острого угла. Это его первый победный гол с игры – буллиты в личную статистику в НХЛ не идут.

Для «Филадельфии» же это третья победа в последних четырёх матчах. У команды наладилась реализация, и даже при не самой лучшей игре команда не сдаётся и находит пути к победам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Федотов очень хорошо сыграл. Что изменилось в его игре? Он стал останавливать шайбу и биться гораздо лучше. У него две победы подряд», — Торторелла после игры был скуп на слова, но однозначно доволен.

«Матч с «Тампой» был важен, я почувствовал вкус победы. Это была важная победа и для меня, и для команды. Сегодня был тяжёлый матч, первую половину мы играли не очень хорошо, но продолжали биться, ребята блокировали броски, играли умно. Потом забили важные голы в важные моменты, это придало нам уверенности.

Побеждать, чувствовать вкус побед важно, особенно если матч тяжёлый, тем более в паре пропущенных шайб я сыграл не очень хорошо. Буду лучше. Но в целом эта победа очень важна для меня, и я знаю, как важно команде чувствовать уверенность во вратаре, знать, что он может дать ей шанс выиграть», — сказал после игры Федотов.