Василевский вошёл в историю НХЛ! Доберётся ли русский вратарь до «вечного» рекорда Бродо?

«Тампа» с Андреем в воротах свергла непобедимый «Виннипег», наш голкипер выиграл 300-й раз в 490 матчах за карьеру.

Встреча с современным «Виннипегом» — худшее, что мог предложить календарь регулярки НХЛ «Тампе» для того, чтобы прервать серию из четырёх поражений. Дело в том, что «Джетс» практически непобедимы в нынешнем сезоне, и их результаты на старте уже вошли в историю.

Но как это часто бывает в спорте, когда всё указывает на какой-либо исход, то очень может случиться нечто совершенно противоположное. Так произошло и в этот раз. «Тампа» предложила сопернику активный хоккей, Андрей Василевский подтащил на последнем рубеже, и так «молнии» добились комфортного преимущества в счёте в начале второго периода.

Джейк Гюнцель открыл счёт в первом отрезке, результативно завершив контратаку «молний» после классного перехвата в своей зоне.

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В начале второго периода Брэндон Хагель преобразовал в гол роскошный пас в глубину зоны атаки от защитника Даррена Рэддиша.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А ещё через 57 секунд Энтони Чирелли реализовал большинство, и тут уже не обошлось без результативного действия от Никиты Кучерова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Адам Лаури довольно быстро отыграл одну шайбу, «Виннипег» перехватил преимущество во второй половине матча, почти в два раза перебросал «молний» в третьем периоде, но Андрей Василевский больше не пропустил, а точку в матче поставил Гюнцель, оформивший дубль броском в пустые ворота.

Главной звездой матча стал российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. Большой Кот сделал 23 сейва и одержал очередную победу, которая стала для него 300-й в НХЛ. Андрей стал четвёртым голкипером из нашей страны, кому покорилась эта отметка (после Хабибулина, Набокова и Бобровского), но особенно важно, что Василевский установил рекорд НХЛ по скорости достижения 300 побед. Для этого ему понадобилось лишь 490 игр.

Интересно, что похожего достижения недавно добился Сергей Бобровский, однако Василевский, если сохранит свой темп, обязан его побить.

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И, конечно, в своё время Василевский войдёт в число самых побеждающих вратарей в истории НХЛ (Андрей уже делит 39-40-е места с Томашем Вокоуном, сыгравшим 700 матчей в лиге), наверняка попадёт как минимум в топ-5. Но хотелось бы, чтобы наш голкипер когда-нибудь замахнулся на пока что «вечный» рекорд Мартина Бродо. Чтобы достать легендарного канадца, Василевскому нужно выиграть в НХЛ ещё 391 матч.