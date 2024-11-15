В КХЛ новая тренерская отставка. Перемены в «Ладе» не связаны с результатом?

Первые новости об уходе Олега Браташа появились ещё 25 апреля. Это выглядело поразительно на фоне результата тольяттинской команды, которую перед возвращением в КХЛ почти единогласно отправляли на последнее место Востока. Однако тольяттинцы после трети сезона лидировали в конференции, потом наступил предсказуемый спад, но «Лада» всё равно вышла в плей-офф с седьмого места. Тогда эти слухи опровергли, однако полгода тема замены главного тренера тольяттинского клуба постоянно всплывала в новостях. Сегодня в этой истории была поставлена точка.

Летом «Лада», которая по уровню чистого мастерства и так отставала от большинства команд лиги, большого усиления не получила. В первую очередь это касается атаки: туда пришли свежеиспечённый чемпион Архип Неколенко (игравший в нижних звеньях «Магнитки»), не показавший звёздной статистики в Европе Энтони Греко и экс-форвард «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин. Плохими эти трансферы назвать нельзя — но в составе тольяттинцев было не так много игроков, которые бы потянули топ-6 атаки даже не в топ-клубе, а в условной «Сибири».

«Лада» в прошлом году запомнилась в первую очередь как команда, против которой тяжело играть. Уже на предсезонке был виден стиль тольяттинцев: жёсткость, неуступчивость в каждом эпизоде, максимальный уровень борьбы на каждом квадратном сантиметре льда. Как обычно говорят про такое: команда, против которой тяжело и неприятно играть. Конечно, помог команде Владислав Подъяпольский, который подтащил во многих матчах, где тольяттинцы инициативой не владели.

Рассчитывать, что команда два года подряд будет прыгать выше головы, сложно. Давайте вспомним Троя Джозефса, который прошлый год начинал с шести шайб в семи играх и якобы привлекал внимание СКА. Полезный ли это игрок? Вполне. Но будет ли игрок, который в той же Швейцарии играл в третьем звене, постоянно показывать такую же продуктивность? Нет, что и видно по этому сезону, где у Троя пока две шайбы за почти треть чемпионата. Многие хоккеисты «Лады» в прошлом году провели лучшие сезоны в карьере.

Олег Браташ и ставший и. о. главного тренера Павел Зубов Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Некоторые каналы продвигали версию, что большую роль в успехах команды играл помощник главного тренера Павел Десятков. Теория популярная — каждый год мы узнаём о том, что в команде Икс есть Настоящий Главный Тренер, который рулит всем за кулисами. Однако, как ни странно, самостоятельная работа Десяткова эту теорию опровергает: «Витязь» играет в абсолютно противоположном «Ладе» стиле, во владение и пас.

В общем, с точки зрения спортивного результата никакого резона и смысла увольнять главного тренера не было. Не стоит забывать, что «Ладу» образца прошлого захода в КХЛ (2014-2018) не выводили в плей-офф Сергей Светлов и Артис Аболс, хотя иногда в Тольятти привозили более интересных игроков, чем есть сейчас. Более того: Браташ покидает «Ладу» вторым по проценту побед тренером клуба в истории КХЛ, выше только Пётр Ильич Воробьёв.

Увольнение Браташа и все пертурбации вокруг «Лады» нельзя рассматривать без контекста всей ситуации, которая сложилась вокруг команд Самарской области. Совсем недавно «Крылья Советов» оказались в скандальной ситуации, когда главного Игоря Осинькина почти сняли, в клуб уже почти назначили Сергея Игнашевича, который смотрел один из матчей команды вживую. Осинькина отстояли после того, как капитан клуба лично обратился к губернатору. Однако команда продолжает валиться, а инсайдеры сообщают о разногласиях в раздевалке.

Тяжёлая ситуация сложилась в баскетбольной «Самаре», которая получает 350 млн рублей из областного бюджета и является самой зависящей от регионального финансирования командой Лиги ВТБ. Странный футбольный кадавр «Лада-Тольятти», игравший при этом в Сызрани, снялся с сезона Второй лиги. Параллельно новый губернатор области Вячеслав Федорищев говорит: «Нами пытаются манипулировать определенные группы, которые зарабатывают сотни миллионов бюджетных денег Самарской области, не имея никакого отношения к Самаре, на профессиональном футболе, хоккее и других видах спорта. Мы на это смотрим сквозь пальцы. А я не буду».

Браташ выразил своё недовольство ситуацией в клубе прямым текстом за неделю до отставки. «Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются контрактные обязательства со стороны клуба по поводу выплаты зарплат и премиальных. Мы должны выполнять свою работу, чтобы потом требовать исполнения других обязательств», — заявил тренер после победы над «Динамо» в Москве.

Хоккеисты «Лады» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Резюмируя: судя по всему, уход (или увольнение Браташа) — лишь попавшая наружу верхушка административных страстей, которые кипят в «Ладе». Касаются они не только самой команды: недавно гендиректор клуба Александр Чеботарёв, говоря про трения с фан-сектором команды, заявил следующее: «С фашистами я мириться не собираюсь. У меня один дед погиб, другой инвалидом пришёл с войны. Если они такие самостоятельные, то должны обеспечить гигиену в своих рядах». Такие слова уже говорят о том, что в Тольятти происходит что-то странное.

Преемник Браташа (по крайней мере, временно) — Павел Зубов. И. о. самостоятельно в КХЛ работал пару месяцев, запомнился цветастыми пресс-конференциями в «Сибири», но команда при этом играла в супероборонительный даже по меркам 2017 года хоккей. После этого Зубов был помощником Дмитрия Квартальнова, а в КХЛ вернулся после работы в «Молоте». Пермский клуб сенсационно выиграл регулярку ВХЛ и не менее сенсационно вылетел уже в первом раунде плей-офф от «Сокола», где работал бывший тренер пермяков. «Молот» по игровому стилю, впрочем, на «Сибирь»-2017 уже не походил.

Но будет ли лучше «Ладе» с новым тренером, даже если его будут звать (условно) Жерар Галлан? Уверенности нет. Повторимся: сейчас лютую турбулентность переживает весь самарский спорт, и, чем это закончится, абсолютно непонятно.