«Он находится под давлением всего мира». Что Америка думает о погоне Овечкина за Гретцки

Александр Овечкин продолжает разрывать НХЛ. За 15 матчей нападающий «Вашингтона» забил 10 голов и набрал 19 очков. Он находится в топ-10 лучших снайперов и в топ-25 лучших бомбардиров нынешнего сезона.

А помните, что было год назад? За 15 матчей прошлой регулярки Ови забил всего пять шайб и набрал 12 очков. А после этого в течение 14 встреч подряд не мог поразить ворота соперников.

В сезоне-2024/2025 игра и результативность Овечкина разительно улучшились. Хотя форвард стал на год старше!

Как в Северной Америке отреагировали на такой успешный старт сезона в исполнении капитана «Вашингтона»? «Чемпионат» перевёл самые интересные комментарии.

«Самое главное — это заразительная личность Овечкина»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила, в чём Овечкин стал значительно лучше в сравнении с минувшей регуляркой.

«В прошлом сезоне Алексу потребовалось немало времени, чтобы начать забивать. В этом году всё по-другому.

Когда дело доходит до вопросов о том, что именно работает на пользу 39-летнего игрока, он всё время улыбается, усмехается и «стреляет» по своим критикам.

Когда дело доходит до того, что действительно работает на Овечкина, это легко увидеть: капитан забегал. Он перебирает ногами и выбирается в открытые зоны. И, что самое важное, он выглядит здоровым и находится в отличной форме.

Овечкин умно распоряжается шайбой и знает, когда делать пас и когда бросать. Он также нашёл отличную «химию» с товарищами по тройке Алексеем Протасом и Диланом Строумом. Ему не нужно много открытого места в воротах или численное преимущество, чтобы забивать, и это окупается.

Но самое главное — это заразительная личность Овечкина. Он продолжает любить игру. Он отлично проводит время в прогрессирующем «Вашингтоне» и выигрывает от общего улучшения игры в нападении.

Прямо сейчас «Кэпиталз» рады наблюдать за Овечкиным, которому теперь не хватает 32 голов, чтобы обойти Гретцки, и его непоколебимым энтузиазмом, который разносится по всей раздевалке», — написала Сильбер.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мыслями, стоит ли «Вашингтону» запланировать матч на открытом воздухе, чтобы отпраздновать новый рекорд лиги по количеству голов.

«Кэпиталз» не нужна игра на открытом воздухе, чтобы отпраздновать тот факт, что Овечкин в конечном счёте станет лучшим снайпером НХЛ всех времён. Вероятно, больше интриги будет в погоне Овечкина за рекордом Гретцки, когда он приблизится к нему на 10 голов или ближе, чем в игре на открытом воздухе в Вашингтоне. Празднование будет грандиозным, когда Овечкин сравняется с Гретцки, а затем и побьёт его рекорд. Я отвечу тем, что стало очевидным за последние несколько недель.

Овечкин может побить рекорд в этом сезоне.

Его игра была одной из самых ярких историй первого месяца этого сезона. У него 10 голов в 15 матчах. При нынешнем темпе Овечкин сравняется с Гретцки или побьёт его рекорд в конце февраля или начале марта 2025 года. У «Кэпиталз» домашняя серия из пяти матчей с 23 февраля по 3 марта. Даже если его темп замедлится до 40 голов, Овечкин всё равно может побить рекорд в этом сезоне. Вот тогда и состоится празднование», — написал Розен.

Журналисты ESPN Грег Вышински и Арда Окал в подкасте затронули тему успешного выступления Ови.

Вышински: Темп Алекса в этом сезоне — 52 гола и 104 очка за 82 матча! Он на расстоянии 31 шайбы от Гретцки. И, что важнее, он идёт на 900 голов за карьеру к концу сезона! Что думаешь о старте сезона Ови?

Окал: Мне это очень нравится! Я думаю, что он супермотивирован, команда выглядит хорошо. Кто-то запостил такую фотографию — и в ней было столько смысла! Ови стоит во время большинства и ждёт шайбу. Он просто ожидает шайбу в своей точке. Все знают это, все всё понимают, мы все внимание. И он забивает. Это всё ещё происходит. Это всё ещё работает.

Вышински: И вы не можете остановить это.

«Хоккей — это игра молодых. Если только ты не Ови»

Журналист The Washington Post Барри Сврлуга поделился мыслями, как возраст влияет на Овечкина.

«Подумайте о некоторых ровесниках Ови. Никласу Бекстрёму в этом месяце исполняется 37 лет, и он выходил на свою последнюю смену в матче НХЛ год и две недели назад, из-за восстановленного бедра он больше не мог поддерживать свою некогда элитную игру. Ти Джею Оши исполняется 38 лет в декабре, и ему пришлось заставить себя выйти на матчи плей-офф прошлого сезона со спиной, которая была в шаге от того, чтобы отказать. Он почти наверняка больше не будет играть.

В сентябре Овечкину исполнилось 39 лет. Его показатель за первые 14 матчей — 10 голов. Во вторник, когда он вышел на лёд, только у пяти игроков в НХЛ было больше голов. Их возраст: 23 (Коул Кофилд из «Монреаля»), 27 (Тейдж Томпсон из «Баффало»), 28 (Вильям Нюландер из «Торонто»), 29 (Сэм Райнхарт из «Флориды») и 31 (Никита Кучеров из «Тампы»).

Профессиональный хоккей — это игра молодых. Если только ты не Ови.

Овечкин не просто доказывает, что может забивать в преклонном возрасте. Он доказывает это вновь и вновь. Каждый гол Овечкина больше не может быть всего лишь «**-м в его сезоне». Теперь они все становятся «***-ми в его карьере», потому что каждая шайба на один шаг приближает Ови к рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ — 894.

Остался всего 31.

Овечкин начал сезон с отставанием в 41 гол от Гретцки, и в 42 шайбах от того, чтобы обойти его. Для 39-летнего парня это казалось абсурдом. За всю историю хоккея только один игрок когда-либо добирался до отметки в 40 голов в сезоне, когда ему было хотя бы 39 лет (считаем, если ему исполнилось 39 до 31 января). Это был Горди Хоу, который забросил 44 шайбы, когда ему было 40 (и он играл до 52 лет).

Чёрт, только три хоккеиста, помимо Хоу, смогли забить 40 голов в возрасте 37 лет и старше: Овечкин два сезона назад, когда оформил 42 шайбы, а также Джонни Бьюсик и Брэндан Шэнахан, забившие ровно по 40 голов в свои 37 лет.

Текущий темп Овечкина — представьте себе — 58 голов. Можете называть эту статистику непоказательной. А затем подумайте вот о чём: он отыграл свои последние 50 матчей в темпе на 54 гола.

В это время ему исполнилось 39? Да бросьте.

Шэнахан упомянул — и каждый болельщик «Кэпиталз» знает это — насколько важным был стремительный и сбивающий с толку бросок Овечкина из левого круга на протяжении всей его карьеры. Но два десятилетия спустя он больше не крутится вокруг своего офиса, ожидая, что будет делать все свои дела из одного места.

Смесь креативности и готовности пойти в точки, в которых трудно зарекомендовать себя, имеет значение. Но с учётом того, что Овечкин забил больше голов, чем все, кроме одного парня в истории, и с тем учётом, что разговор недавно перешёл от того, обойдёт ли Алекс этого человека, к тому, когда он это сделает — здесь должно быть что-то большее, чем системы и стратегии. Должно быть нечто врождённое.

Александр Овечкин Фото: Jeff Roberson/AP Photo/ТАСС

Когда он провёл первый из своих девяти сезонов с 50+ голами? В 20? Конечно, в таком возрасте ты вмазываешься в борт, празднуя гол, потому что ты неуязвим. Но в 39 лет, когда ты седовласый отец двоих детей?..

Чтобы забрасывать с такой регулярностью в этом возрасте, нужны все физические данные, которые помогли ему забить первые 863 гола в карьере. Но Ови также следует ценить за менталитет, который требуется, чтобы двигаться вперёд, приближаясь к 40 годам.

«Вы не можете сломать его морально, — сказал Уилсон. — Он просто продолжает идти вперёд. Я хочу сказать, что вот он находится под давлением всего мира в преддверии этого сезона — и просто выходит на лёд и продолжает делать то, что делает. Это говорит о моральной силе. Это говорит о физической силе. Это говорит о — и он немного задумался — величии. Это величие».

Долгое время это было правдой. А теперь это должны ценить ещё больше. Я спросил Карбери, что бы он подумал, если бы мог посмотреть видео с Овечкиным, но без цифры 8 на его спине, как будто тренер скаутит неизвестного игрока соперника.

«Я бы не подумал, что ему 39, — сказал Карбери, которому всего 43. — Ты даже не можешь осознать, как в этом возрасте можно играть в лучшей лиге мира, с нынешним темпом игры».

Подумайте об этом, потому что это не просто всё ещё происходит — нет никаких признаков, что это прекратится. Но есть бесконечно увлекательные способы разбить эту историю на части.

Например, на такую: угадайте, сколько голов забил великий Гретцки после своего 39-летия.

Сдаётесь? Он забил 0 голов. Он завершил карьеру», — написал Сврлуга.

«Не думаю, что рекорд Гретцки доживёт до битвы с Кросби»

Журналист Sportsnet Майкл Амато оценил старт сезона в исполнении Овечкина. Обозреватель выделил главные моменты относительно капитана «Вашингтона».

«Вопрос не в том, обойдёт ли Овечкин Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ, а в том, когда он сделает это.

Полагаю, так было уже в начале сезона, хотя, вероятно, были некоторые сомнения относительно того, сможет ли Овечкин достичь этой отметки в кампании-2024/2025. Ему нужно было забить 42 гола, чтобы побить рекорд в нынешнем сезоне, что непросто для 39-летнего игрока, который явно начал регрессировать в прошлом году. Овечкин забросил всего 31 шайбу в чемпионате-2023/2024, что является его самым низким показателем в полном сезоне за всю карьеру.

Однако сейчас рекорд Гретцки находится под серьёзной угрозой, поскольку Овечкин забил восемь из требуемых 42 голов уже в своих первых 12 матчах. Даже если Овечкин неизбежно немного замедлится, он забил достаточно, чтобы у него не возникло проблем с тем, чтобы обойти Гретцки до конца сезона, если только не случится крупной полосы неудач. Ему нужно забрасывать по 0,5 шайбы за матч в оставшихся встречах, чтобы установить рекорд — а это ниже его среднего показателя за карьеру. Тем не менее у Овечкина был отрезок с одним голом в 18 матчах в прошлом сезоне, так что он больше не застрахован от длительных «сухих» отрезков.

Однако в этом году, кажется, что-то поменялось, и Овечкин, похоже, находится в гораздо лучшем положении, чтобы регулярно забивать, нежели в сезоне-2023/2024. Дело не в количестве бросков, которое всё ещё снижается. Алекс не пробивал отметку в 300 бросков в каждом из последних двух сезонов, а в этом году идёт по ещё худшему темпу — около 268. Это будет самый низкий показатель за всю его карьеру, если исключить локаут и сокращённые из-за пандемии регулярки.

Что делает «горячий» старт Овечкина ещё более интересным, так это то, что он начинает атаки в зоне нападения реже, чем в последние годы. 78,1% — на данный момент самый низкий показатель в его карьере с сезона-2020/2021.

Самым большим положительным изменением для Алекса, вполне возможно, станет его время на льду, где «меньше» может означать «больше». В этом году Овечкин в среднем играет всего 18.11 за матч, что на минуту меньше, чем в чемпионате-2023/2024, и на две меньше, чем в каждом из предыдущих двух сезонов. В своём возрасте Овечкину нужно оставаться свежим, и сокращение времени помогает ему в этом. Он выглядит более энергичным и вовлечённым в силовую борьбу, как показывают его общие показатели. У форварда «Кэпиталз» было 32 хита в 12 матчах — темп на 219 силовых приёмов. Это будет его самый высокий показатель с сезона-2018/2019.

Пока ещё очень рано утверждать, но Овечкин, похоже, находится в гораздо лучшей ситуации, чем в прошлом году, с точки зрения как физического состояния, так и талантливых игроков, которые подталкивают его к отличному сезону, вокруг него.

Было бы очень сложно назвать точный матч этого сезона, в котором Овечкин мог бы побить рекорд, хотя наиболее подходящей для сюжетных целей была бы последняя встреча регулярки с «Питтсбургом» и давним соперником — Сидни Кросби. Оба игрока были лицами поколения с тех пор, как пришли в лигу, и для Сида это также сезон достижений. Он уже перевалил за 1600 очков, а вскоре обрушит рубеж в 600 голов.

Однако если вы хотите стать свидетелем истории, я бы посоветовал освободить свои вечера в конце марта и начале апреля. Я не думаю, что рекорд Гретцки доживёт до битвы с Кросби в матче №82. Овечкин, похоже, замотивирован разобраться с проблемой как можно скорее», — написал Амато.