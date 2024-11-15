Представитель десанта СКА или герой «Сочи»? Лучший игрок КХЛ в октябре сезона-2024/2025

Второй месяц регулярного чемпионата КХЛ закончился две недели назад, но никогда не поздно подвести его итоги. «Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из наиболее выделившихся в октябре игроков проявил себя лучше остальных.
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Павел Порядин, «Спартак»
Начало октября для Порядина получилось скомканным, зато во второй его половине форвард красно-белых показал себя во всей красе — в последних пяти матчах месяца Павел набрал 11 очков, закончив его роскошным победным голом с разворота в овертайме игры с «»Витязем». Сегодня 28-летний форвард входит в тройку лучших бомбардиров КХЛ — фундамент этого достижения был заложен именно в октябре.
Максим Берёзкин, «Локомотив»
Молодой нападающий лидеров КХЛ провёл очень мощный месяц — Берёзкин набирал очки в 10 матчах подряд, совершив за это время 11 результативных действий. Немного заглянем в ноябрь и отметим, что Максим оказался в одном шаге от повторения рекордной результативной серии «Локомотива» — 23-летний форвард остановился на отметке в 11 игр.
Александр Кадейкин, «Трактор»
Бенуа Гру не понадобилось много времени, чтобы понять — Кадейкин идеально подходит для игры на пятаке. В результате за один только октябрь Александр набрал почти столько же очков (12), сколько за всю предыдущую регулярку (14), которую провёл в Санкт-Петербурге. 31-летний форвард много забивает сам, ассистирует партнёрам и отлично закрывает вратарей — стоит ли удивляться, что в КХЛ признали его лучшим центрфорвардом месяца?
Зак Фукале, «Трактор»
Канадский голкипер челябинцев девять раз защищал ворота своей команды в октябре и в трёх матчах сохранил их в неприкосновенности. Ещё в четырёх случаях он пропускал не более двух шайб и лишь дважды позволил соперникам отличиться как минимум три раза. Зак до сих пор лидирует в КХЛ по количеству шат-аутов и находится в топ-5 по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности.
Артур Каюмов, «Локомотив»
Каюмов имеет все шансы провести лучший сезон в КХЛ — его сочетание с двумя Максимами — Берёзкиным и Шалуновым — является ударным в составе железнодорожников. В октябре 26-летний форвард не набирал очков лишь в двух из 11 матчей, в которых принимал участие — в остальном Артур, как и почти весь «Локомотив», стабильно прошёл по дистанции и помог команде провести впечатляющую победную серию, которая закончилась только в ноябре.
Владислав Подъяпольский, «Лада»
Вратарь тольяттинцев стал лучшим на своей позиции в октябре, по мнению КХЛ — Подъяпольский одержал пять побед в девяти матчах, в двух из которых он не пропустил ни разу, а его коэффициент надёжности в прошедшем месяце составил 1,52. За этот период Владислав лишь два раза пропустил три шайбы за игру и лишь в одном случае отразил менее 90% бросков. Неудивительно, что вовсю ходят слухи о его уходе из «Лады».
Артур Тянулин, «Сочи»
27-летний форвард является одним из немногих светлых пятен в атаке одного из главных аутсайдеров Западной конференции. В октябре Тянулин побил рекорд «Сочи» по продолжительности результативной серии, начав 10-матчевый забег ещё в концовке сентября. На этом отрезке он набрал 13 (4+9) очков и помог южанам оформить две мини-серии из побед. В ноябре, к слову, он пока что оставался без результативных действий лишь однажды.
Максим Моторыгин, «Динамо» Москва
21-летний вратарь бело-голубых провёл восемь полноценных матчей в октябре и, кажется, отобрал звание первого номера команды у Хантера Миски. На счету Моторыгина шесть побед, три шат-аута и 95,4% отражённых бросков. Немного стабильности, и вратарская проблема в команде Алексея Кудашова, кажется, будет решена.
Нэйтан Тодд, «Салават Юлаев»
Первые две игры октября в исполнении канадца были довольно блеклыми, зато потом он набрал ход — впоследствии Тодд выдал семиматчевую результативную серию, в течение которой набрал сразу 11 очков. Это не всегда помогало уфимцам побеждать, но в тех матчах на этом отрезке, где «Салават» проигрывал, предъявлять претензии Нэйтану было сложно.
Стефан Да Коста, «Автомобилист»
Французский ветеран екатеринбуржцев и не думает сдавать обороты — в девяти матчах октября он набрал 11 очков, благодаря чему к концу месяца практически вышел на средний показатель в очко за игру. В свои 35 Да Коста является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» и до сих пор остаётся одним из лучших легионеров в КХЛ, а также помогает своей команде идти на втором месте Восточной конференции и возглавляет гонку ассистентов лиги.
Анатолий Голышев, «Автомобилист»
Лидер «Автомобилиста» не так ярко проявил себя в сентябре, зато во втором месяце регулярки его прорвало — пять заброшенных шайб и пять голевых передач, включая ассистентский хет-трик в матче с «Трактором» позволили Голышеву значительно подняться в списке бомбардиров КХЛ. Правда, игра с челябинцами пока является последней для Анатолия — ноябрьские матчи он пропускает из-за травмы.
Александр Никишин, СКА
Капитан армейцев, как и вся его команда, не лучшим образом начал ноябрь, но в октябре был хорош — Никишин заработал 10 очков в 12 матчах, включая победный гол в овертайме армейского дерби. Игровое время Александра нередко составляло более 25 минут, но при этом лишь одну игру он закончил с отрицательным показателем полезности. КХЛ признала его лучшим защитником октября — в ноябре эта награда ему вряд ли достанется, но по предыдущему месяцу вопросов к Никишину почти нет.
Арсений Грицюк, СКА
23-летний форвард в нынешнем сезоне стал лидером армейцев, а в октябре и вовсе выдал впечатляющий результат — за 12 матчей Грицюк набрал 15 (5+10) очков, благодаря чему какое-то время даже лидировал в гонке бомбардиров лиги. Вместе с Василием Глотовым и Валентином Зыковым Арсений был одним из главных действующих лиц СКА, который оформил семиматчевую победную серию.
Сергей Плотников, СКА
Опытный нападающий был признан лучшим нападающим октября в КХЛ, и явно не просто так. Плотников провёл едва ли не самый результативный месяц в карьере — 34-летний форвард настрелял сразу 10 шайб, к которым прибавил четыре голевые передачи, а также показатель полезности «+12». При этом Сергей регулярно появляется в спецбригаде меньшинства и помогает армейцам в собственной зоне.
Евгений Кузнецов, СКА
Звёздный новичок СКА пропустил первые три матча октября из-за травмы, но после возвращения набирал очки в каждой встрече — за девять игр на его счету оказалось 13 результативных действий, среди которых было шесть голов и семь ассистов. Сочетание Кузнецова с Иваном Демидовым и Сергеем Плотниковым в октябре было едва ли не самым эффективным не только в СКА, но и во всей лиге.