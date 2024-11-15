Безумный матч СКА в Казани! Ярость Кузнецова, драка Деанджело, а победный гол — это нечто

СКА в Новосибирске одержал труднейшую победу в серии буллитов, прервав затянувшуюся серию поражений, но следом петербуржцы отправились в гости к «Ак Барсу». Казанцы спокойно идут по дистанции регулярки, держась в верхней части таблицы Востока, в последних матчах подопечные Анвара Гатиятулина проигрывали только в матчах с безоговорочным лидером сезона «Локомотивом».

Встреча с яркой вывеской в столице Татарстана сначала не радовала весёлым хоккеем, зато нервов, стычек, столкновений и других атрибутов, присущих кубковым матчам, в ней было предостаточно. В первом периоде «Ак Барс» и СКА обошлись без голов. Армейцы атаковали много, но слишком бесхитростно, хозяева льда выглядели острее, но продолжал творить чудеса в воротах СКА Егор Заврагин.

Ещё в стартовом отрезке обозначилась неожиданная дуэль – Никита Дыняк и Тони Деанджело стабильно задирали друг друга, как будто хоккеисты с давней историей взаимной «любви». И во втором периоде полыхнуло. Сначала американский защитник зацепил прокатывавшегося мимо скамейки СКА Дыняка клюшкой, умудрившись заработать удаление, даже не находясь на льду.

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Дыняк жестом указал дорогу Деанджело в штраф-бокс и намекнул, что пора уже наконец выяснить отношения по-мужски. И после выхода Тони на лёд бой состоялся – Дыняк успел мощно подготовиться к драке, избавившись даже от налокотников, и в результате завалил оппонента на лёд, хотя один удар Деанджело точно достиг цели.

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В конце драки, когда Деанджело уже был на льду, Дыняк, схватив соперника за грудки, потаскал того по льду, что вызвало недовольство как у игроков СКА, едва не развязавших новую потасовку, так и у Романа Ротенберга. Зная, как главный тренер армейцев относится к подобным вещам, можно было предположить, что на пресс-конференции можно будет снова услышать что-то на подобие «убийства на льду».

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В конце периода сначала Плотников жёстко припечатал игрока «Ак Барса» в борт – казанцы большинство не реализовали. Затем уже в штрафной бокс отправился Дмитрий Яшкин, но и у СКА реализация лишнего не получилась, да ещё и гости сами себе «привезли» гол. Деанджело и Кузнецов крайне безалаберно распоряжались шайбой при раскате из своей зоны, и ошибка российского форварда оказалась результативной: «Ак Барс» совершил перехват, навалился на ворота Заврагина, и Семён Кошелев буквально протолкнул шайбу за ленточку, открыв счёт в матче.

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Удивительно, насколько безответственно сыграли две главные звезды СКА в этой ситуации, а ведь Ротенберг почти на каждой пресс-конференции говорит как раз об ответственности, дисциплине и необходимости убрать ошибки. Наверняка другие хоккеисты армейцев после таких фортелей присели бы на скамейку как минимум до конца игры, но Деанджело и Кузнецов избежали каких-либо санкций и в третьем периоде играли стабильно и много, в том числе забирая себе почти всё время в большинстве.

В результате дуэт экс-игроков «Каролины» своего добился, но перед долгожданным голом СКА случилась вторая шайба «Ак Барса». Деанджело и Кузнецов были на льду, когда казанцы улетели в контратаку, Кошелев выложил пас на Егора Коршкова, а тот забил весьма изящный гол. Кузнецову оставалось только в ярости разломать клюшку о перекладину.

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Казалось, всё идёт к победе «Ак Барса», ведь у СКА ничего не получалось впереди, а ошибки приводили к голам в ворота Заврагина. Но тут армейцы показали характер. Камбэк запустили, конечно же, Кузнецов и Деанджело. Первый отдал, второй неотразимо запустил шайбу с кистей в самый угол ворот Тимура Билялова.

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Ну а в концовке казанский голкипер, проводивший отличный матч, всё-таки дрогнул. За 22 секунды до сирены он не смог справиться с не самым сложным броском в «домик» от Марата Хайрулина после вчистую выигранного Михаилом Воробьёвым вбрасывания. Самое интересное, что на голевую позицию форварда СКА перед единоборством на точке поставил… Деанджело!

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СКА выгрыз одно набранное очко в основное время, затем героически отбился в овертайме в меньшинстве. И дело шло к серии буллитов, но за 25 секунд до конца дополнительного времени Кирилл Семёнов исполнил шедевр. Он сам выиграл вбрасывание, потом подобрал шайбу и фантастическим образом переиграл Заврагина броском из-под ноги.

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«Ак Барс» забрал эту победу, а две топ-команды КХЛ подарили всем болельщикам истинное удовольствие от хоккея.