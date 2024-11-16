Очередной топ-матч Шипачёва и проблемы «Сибири». Итоги дня КХЛ

15 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.
«Сибирь» — «Динамо» (Москва)
Команды играли на стадионе «Сибирь-арена» в Новосибирске. «Динамо» одержало победу со счётом 2:1. За «Сибирь» забил Илья Морозов на шестой минуте. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Кирилл Адамчук на 11-й минуте матча и Павел Кудрявцев на 25-й минуте встречи.
Сейчас потерпевшая четвёртое поражение подряд «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 25 встречах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке Запада, у бело-голубых 33 очка в 26 матчах.
«Сейчас есть пауза, возьмём совковые лопаты и будем разгребать это Г, на которое мы в этой домашней серии наиграли», – заявил после матча главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев, охарактеризовав проблемы своей команды.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Салават Юлаев» — «Барыс»
«Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1. В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Артём Пименов, Деннис Ян, Шелдон Ремпал, реализовавший штрафной бросок, и Александр Шаров. За «Барыс» забил Максим Мухаметов на 55-й минуте.
«Салават Юлаев» находится на четвёртом месте Восточной конференции КХЛ. У команды Виктора Козлова 33 очка в 24 матчах. «Барыс» расположился там же на 11-м месте, у него 16 очков в 26 встречах.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Ак Барс» — СКА
В этом матче было всё: драка Дыняка с Деанджело, камбэк СКА с 0:2 и поражение армейцев в овертайме, гол-красавец Семёнов, срыв Кузнецова и сломанная клюшка… Топ-вывеска дала о себе знать, команды выдали настоящий концерт.
Классный хоккей в исполнении обеих команд, подаривший болельщикам не только классные голы, но и настоящий кулачный поединок. Хочется, чтобы в КХЛ таких матчей становилось как можно больше. С турнирным положением у обеих команд всё в порядке: третьи места на Востоке и Западе.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
«Витязь» — «Динамо» (Минск)
Настоящую голевую феерию увидели зрители на трибуне арены в Балашихе. Минское «Динамо» выиграло важный для себя матч у «Витязя», постепенно всё сильнее укрепляя свои позиции в борьбе за попадание в кубковую восьмёрку на Западе. Безусловно, главным героем встречи стал российский нападающий гостей Вадим Шипачёв. Звёздный центрфорвард в матче с «Витязем» забросил две шайбы и сравнялся с Найджелом Доусом в списке лучших снайперов в истории КХЛ. Всего же в активе у Вадима теперь 4 (2+2) балла за результативность. Мастер!
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
ХК «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»
Здесь, как и в Балашихе, случился град голов. 11 шайб на двоих и решающая результативная атака в овертайме, которую завершил форвард «Сочи» Тимур Хафизов. Именно он и стал главным героем встречи на юге России, оформив в итоге хет-трик. У «Куньлуня» стоит отметить дубль Люка Локхарта.
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
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