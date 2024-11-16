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Результаты матчей КХЛ за 15 ноября, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей

Очередной топ-матч Шипачёва и проблемы «Сибири». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 15 ноября
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В Казани борта трещали по швам, а Кузнецов от злости ломал клюшку.

15 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Представляем обзор всех игр.

«Сибирь» — «Динамо» (Москва)

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Морозов (Широков, Коротков) – 05:58 (5x5)     1:1 Адамчук (Гусев, Уил) – 08:10 (5x5)     1:2 Кудрявцев (Гусев) – 24:36 (5x4)    

Команды играли на стадионе «Сибирь-арена» в Новосибирске. «Динамо» одержало победу со счётом 2:1. За «Сибирь» забил Илья Морозов на шестой минуте. В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Кирилл Адамчук на 11-й минуте матча и Павел Кудрявцев на 25-й минуте встречи.

Сейчас потерпевшая четвёртое поражение подряд «Сибирь» находится на восьмой строчке Восточной конференции КХЛ. У команды 23 очка в 25 встречах. Московское «Динамо» расположилось на четвёртой строчке Запада, у бело-голубых 33 очка в 26 матчах.

«Сейчас есть пауза, возьмём совковые лопаты и будем разгребать это Г, на которое мы в этой домашней серии наиграли», – заявил после матча главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев, охарактеризовав проблемы своей команды.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Барыс»

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Пименов (Ремпал, Цулыгин) – 12:44 (5x4)     2:0 Ян (Ливо, Зоркин) – 21:20 (5x5)     3:0 Ремпал – 53:13     3:1 Мухаметов (Королёв, Омирбеков) – 54:28 (5x5)     4:1 Шаров (Хафизуллин, Набиев) – 57:33 (5x4)    

«Салават Юлаев» одержал победу со счётом 4:1. В составе уфимцев заброшенными шайбами отметились Артём Пименов, Деннис Ян, Шелдон Ремпал, реализовавший штрафной бросок, и Александр Шаров. За «Барыс» забил Максим Мухаметов на 55-й минуте.

«Салават Юлаев» находится на четвёртом месте Восточной конференции КХЛ. У команды Виктора Козлова 33 очка в 24 матчах. «Барыс» расположился там же на 11-м месте, у него 16 очков в 26 встречах.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Ак Барс» — СКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Кошелев (Семёнов) – 38:47 (4x5)     2:0 Коршков (Кошелев) – 55:21 (5x5)     2:1 Деанджело (Кузнецов, Плотников) – 57:41 (5x5)     2:2 Хайруллин (Воробьёв) – 59:38 (6x5)     3:2 Семёнов – 64:35 (3x3)    

В этом матче было всё: драка Дыняка с Деанджело, камбэк СКА с 0:2 и поражение армейцев в овертайме, гол-красавец Семёнов, срыв Кузнецова и сломанная клюшка… Топ-вывеска дала о себе знать, команды выдали настоящий концерт.

Классный хоккей в исполнении обеих команд, подаривший болельщикам не только классные голы, но и настоящий кулачный поединок. Хочется, чтобы в КХЛ таких матчей становилось как можно больше. С турнирным положением у обеих команд всё в порядке: третьи места на Востоке и Западе.

Яркая встреча в Казани
Безумный матч СКА в Казани! Ярость Кузнецова, драка Деанджело, а победный гол — это нечто
Безумный матч СКА в Казани! Ярость Кузнецова, драка Деанджело, а победный гол — это нечто

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Витязь» — «Динамо» (Минск)

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 6
Динамо Мн
Минск
1:0 Стюарт (Бусыгин) – 10:15 (5x5)     1:1 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 18:07 (5x5)     2:1 Рой (Барак, Готье) – 22:18 (5x4)     3:1 Воробьёв (Цицюра) – 35:46 (5x5)     3:2 Шипачёв – 37:22 (5x5)     4:2 Чехович (Валенцов, Бучельников) – 38:04 (5x5)     4:3 Шипачёв (Мороз, Брук) – 41:29 (5x5)     4:4 Волков (Шипачёв, Гросс) – 44:39 (5x4)     4:5 Энас (Лайл, Гросс) – 55:43 (5x5)     4:6 Пинчук (Волков, Энас) – 59:59 (en)    

Настоящую голевую феерию увидели зрители на трибуне арены в Балашихе. Минское «Динамо» выиграло важный для себя матч у «Витязя», постепенно всё сильнее укрепляя свои позиции в борьбе за попадание в кубковую восьмёрку на Западе. Безусловно, главным героем встречи стал российский нападающий гостей Вадим Шипачёв. Звёздный центрфорвард в матче с «Витязем» забросил две шайбы и сравнялся с Найджелом Доусом в списке лучших снайперов в истории КХЛ. Всего же в активе у Вадима теперь 4 (2+2) балла за результативность. Мастер!

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

ХК «Сочи» — «Куньлунь Ред Стар»

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 5
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Хафизов (Грэм, Тянулин) – 05:46 (5x5)     2:0 Попов (Тянулин, Сероух) – 08:27 (5x3)     2:1 Локхарт (Юрчо) – 09:46 (5x4)     2:2 Локхарт (Якупов, Меркли) – 12:15 (5x4)     3:2 Авершин (Хафизов, Сероух) – 12:48 (5x5)     3:3 Юрчо (Локхарт) – 14:11 (5x5)     4:3 Хафизов (Федотов, Грэм) – 28:43 (5x4)     5:3 Сероух (Корягин) – 32:02 (5x5)     5:4 Фу (Кэмпбелл, Сомерби) – 39:17 (4x5)     5:5 Шартье (Меркли, Фу) – 57:16 (5x5)     6:5 Хафизов – 61:25 (3x3)    

Здесь, как и в Балашихе, случился град голов. 11 шайб на двоих и решающая результативная атака в овертайме, которую завершил форвард «Сочи» Тимур Хафизов. Именно он и стал главным героем встречи на юге России, оформив в итоге хет-трик. У «Куньлуня» стоит отметить дубль Люка Локхарта.

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

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