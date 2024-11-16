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Колорадо — Вашингтон — 2:5, обзор матча, Овечкин повторил достижение Хоу, Ничушкин вернулся, Коваленко забил, видео

Великий Овечкин! Помог «Вашингтону» победить, такого суперветерана в НХЛ не видели 56 лет
Максим Макаров
«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:5, обзор матча
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«Кэпиталз» уверенно обыграли «Колорадо» на выезде, испортив «лавинам» возвращение Ничушкина.

Очередной матч НХЛ ознаменовался громким событием, особенно для российских болельщиков – Валерий Ничушкин после полугода отсутствия вернулся в состав «Колорадо». Ходили разговоры, что россиянин может не вернуться, но «лавины» не стали рубить сплеча и стрелять себе в ногу – всё-таки глубина состава оставляет желать лучшего.

Но в первой смене Валерий получил не восторженные овации, а порцию звонкого свиста, что не прибавило ему уверенности: было видно, как Ничушкин нервничает и переживает. А по истечении пяти минут матча команды уже успели обменяться голами – на гол Келли ответил Якуб Врана, забросивший уже третью шайбу в сезоне. В голевой атаке поучаствовал и Александр Овечкин, сделав голевую передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Моментов в первом периоде было предостаточно у обеих команд, но с преимуществом на перерыв ушли гости – Коннор Макмайкл забросил очередную шайбу и обогнал Овечкина в списке лучших снайперов «Вашингтона».

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Келли (Жирар) – 02:00     1:1 Врана (Дюбуа, Овечкин) – 04:25 (pp)     1:2 Макмайкл (Уилсон, ван Римсдайк) – 07:48     1:3 Макмайкл – 21:53     2:3 Коваленко (Келли, Вуд) – 24:03     2:4 Чикран (Дюбуа) – 29:21     2:5 Сандин (Строум, Карлсон) – 59:57    

Во втором периоде игра немного видоизменилась, много моментов команды не создавали, однако «Вашингтон» вновь выиграл отрезок со счётом 2:1. Особенно запоминающимся моментом стала шайба Макмайкла, который сначала в прессинге совершил отбор, а после буквально «раздел» Мэйсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но было время порадоваться и российским болельщикам – Николай Коваленко успешно сыграл на добивании и забросил третью шайбу в сезоне. С учётом того, что в «Колорадо» начинает пустеть список травмированных, гол важнейший, так как теперь место в основном составе Николаю не обеспечено.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке несколько опасных моментов у ворот «Вашингтона» создал Валерий Ничушкин, который прибавлял с каждой проведённой минутой на льду, но отличиться в первом же матче не удалось. «Колорадо» снял вратаря в концовке, но пустые ворота поразил не Овечкин – Расмус Сандин взял дело в свои руки.

5:2 – «Вашингтон» быстро сделал работу над ошибками и не допустил того, что случилось в матче с «Торонто». Овечкин хоть и не отличился, но вновь не ушёл с площадки без набранных очков, став первым за 56 лет игроком, который в возрасте 39+ лет набрал 20 очков за 16 матчей.

Валерий Ничушкин в своём первом матче результативными действиями не отметился. Видно было, как россиянин растерял игровой тонус, но стараний было не занимать. За 19:27 Валерий нанёс один бросок, сделал один блок и закончил встречу с показателем полезности «-3».

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