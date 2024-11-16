«Он — ракетное топливо, даже если есть риск». Что говорят в Америке о Ничушкине

Валерий Ничушкин вернулся. Часть вторая и, надеемся, заключительная. Российский нападающий завершил программу помощи игрокам и дисквалификацию, в которую попал посреди плей-офф в прошлом сезоне.

Весной будущее форварда было покрыто тайной. Что будет делать «Колорадо» с игроком, который второй год подряд подводит команду в самый важный момент сезона? Сможет ли он оправиться от этого и можно ли будет снова ему доверять?

Рассудок в итоге перевесил эмоции. Если отбросить все проблемы, то Вэл – очень важная часть нынешнего «Колорадо», особенно с учётом того, что неизвестно, когда вернётся Габриэль Ландеског.

Ничушкин вернулся в состав в матче с «Вашингтоном», провёл на льду почти 20 минут, при нём команда пропустила три гола и в итоге проиграла со счётом 2:5. Не самое радужное возвращение, но в его положении главное не это, а то, чтобы он наконец уже оставил все свои проблемы позади, заново обрёл внутреннюю гармонию и постепенно вернулся в ту форму, которая сделала его обладателем Кубка Стэнли.

«Я поменял образ жизни, много всего и чувствую, что мой разум на правильном месте»

После игры Ничушкин долго общался с прессой. «Это было тяжело. Много работы, много всякого. Думаю, я добился большого прогресса по части своего ментального здоровья, и надеюсь, это больше никогда не повторится.

Последние полгода работал каждый день. Поменял образ жизни, изменил работу в зале, много всего. Чувствую себя потрясающе. Чувствую, что разум сейчас на правильном месте. Что касается формы, то я думал, будет гораздо тяжелее, но я довольно хорошо себя чувствую. Последний месяц провёл в Денвере, быть с ребятами – это потрясающе. Это был очень тяжёлый период в моей жизни, так что сейчас я наслаждаюсь. Ребята столько слов поддержки мне говорили с первого дня. Это очень сильно помогало», — рассказал Валерий.

В словах главного тренера Джареда Беднара читалась некая опаска, но в то же время желание закрыть эту печальную главу и больше её не вспоминать: «Думаю, он нормально сыграл. Я не ожидал от него идеальной игры. Да, я думаю, настало время перевернуть страницу. Теперь ему надо продолжать этот путь, удержаться на плаву в этом сезоне и быть важным игроком для нашей команды».

Чтобы о ней не вспоминать, Ничушкину надо восстановить доверие к себе. Это, конечно, вопрос не сиюминутный. Denver Post отметил, что фанаты простили Ничушкина и обеспечили ему тёплый приём в первом матче после возвращения, но доверие со стороны клуба появится, только если россиянин внезапно не выкинет что-то новое.

«Ничушкин — ракетное топливо для двигателя «Колорадо», даже если есть риск»

«Шумные трибуны показали Ничушкину, что они всё простили. Они приветствовали его, хлопали, кричали «Чууу!» в его первой смене. Нет сомнений, что фанаты встретили его с распростёртыми объятиями.

Всё это кажется странным. И давайте проясним, ничего этого бы не было, если бы Вэл не был так хорош. «Эвс» на самом деле делают это снова. В третий раз садятся на американские горки. Риск понятен. Ничушкин потопил два последних плей-офф, но теперь он вернулся. Это не рискованный манёвр, сейчас без него никак. «Колорадо» нужен Ничушкин, он – ракетное топливо для их двигателя, даже если есть риск, что он снова подведёт команду. Никто этого не хочет, но трудно об этом не думать.

Ничушкин заслуживает ещё одного шанса. Ему дали шанс после скандала в Сиэтле, и в самый неподходящий момент он допустил ещё одну оплошность.

Понятно, почему болельщики его поддерживают. Они хотят ещё один чемпионский парад, а он будет только с Ничушкиным. С сезона-2021/2022 «Колорадо» выиграл только 48 из 94 матчей без него, а с ним – 118 из 169.

Оставить его в команде было самым лёгким вариантом. Но ему много надо доказать. И всё это кажется странным и некомфортным. Прав «Колорадо» или нет, в конечном итоге будет ясно не по тому, как его приветствовали трибуны, а по тому, сможет ли он оправдать их доверие», — пишет Denver Post.