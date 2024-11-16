ЦСКА выдал мощный отрезок после двух громких поражений. Что изменилось?

После двух болезненных домашних поражений от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4) в начале октября некоторые эксперты и болельщики поспешили сделать скоропалительные выводы. Что-то из серии: «Шеф, всё пропало», — как говорилось в известном советском кинофильме.

Но опытные люди понимали: бить в набат и рвать волосы на голове после трёх выигранных Кубков Гагарина и закономерно нагрянувшей перестройки откровенно рано. Чемпионская команда Игоря Никитина образца 2019 года строилась много лет, во времена работы Сергея Фёдорова и двух подряд выигранных трофеев у армейцев и вовсе собралась настоящая дрим-тим.

Моментально требовать феноменальных результатов от Ильи Воробьёва было бы в корне неверно. В межсезонье в ЦСКА поменяли девять человек, вернувшиеся из Северной Америки хоккеисты продолжают привыкать к новым требованиям и реалиям КХЛ. По-прежнему нет полного понимания, кто готов к армейскому давлению и походу за чемпионством. Для глобальных задач всегда нужно время, идёт регулярный чемпионат, москвичи стабильно находятся в зоне плей-офф.

Более того, москвичи почти не уходят со льда без набранных очков. Да, есть проблемы с игрой в овертаймах, но даже после игр с магнитогорцами и челябинцами тренерский штаб сумел не просто привести хоккеистов в чувство, но и серьёзно исправить качество хоккея.

В итоге из 22 возможных очков на дальнейшем отрезке из 11 встреч команда Воробьёва набрала 16. Из пяти поражений лишь одно в основное время (дерби со «Спартаком», 1:2) и пять побед в шести последних матчах. Недавний успех и вовсе стоит особняком: дома с сухим счётом 2:0 обыгран лидер КХЛ «Локомотив», ранее победивший в 11 (!) встречах подряд.

«Рады, что мы обыграли лидера чемпионата, с которым очень сложно играть. Важно, что забили первыми. С «Локомотивом» очень сложно отыгрываться, так как они допускают мало ошибок. Хорошая командная работа. Это необходимая победа для становления команды», — заявил Воробьёв после встречи.

Действительно, победа оказалась важной как с турнирной точки зрения, так и в плане психологии. Новым хоккеистам ЦСКА было важно почувствовать, что они могут обыгрывать всех, ни на кого не оглядываясь. В армейской игре вообще изменилось многое: первую шайбу в сезоне забросил легионер Ярош, от которого давно ждали классных бросков в большинстве. Здорово себя проявляют молодые нападающие Чуркин и Фатеев (особенно на фоне травмы Афанасьева). Серьёзно прибавила защитная линия, и, как следствие, наконец-то пришёл в себя вратарь Иван Просветов, которого ещё недавно слухи активно отправляли на обмен. Отыграть «на ноль» с «Локомотивом» дорогого стоит. Начал просыпаться Денис Гурьянов: ведь именно на него изначально делалась большая ставка как на одного из лидеров.

Илья Воробьёв и игроки ХК ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Всё это заслуга как самих хоккеистов, так и закономерный итог грамотных действий тренерского штаба, а также произведённых тактических перестановок. ЦСКА показал, что умеет играть системно и чётко выполнять тренерское задание. Но нужно понимать, что важна и селекционная составляющая. В чемпионские годы из ЦСКА отсеивали многих игроков, делали обмены, искали новичков. Это не значит, что сейчас нужно срочно вносить какие-то кардинальные изменения в состав, однако менеджерский отдел тоже должен проявлять активность, в том числе по ходу регулярного чемпионата. Свежая кровь всегда необходима.

В целом же нынешний ЦСКА оставляет хорошие впечатления. Видно, что будущее у этой команды есть. Посмотрим, как армейцы проведут сложный выезд по маршруту Казань – Тольятти – Челябинск.