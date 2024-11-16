Козыри в свободном доступе. 5 легионеров без контрактов, способных усилить клубы КХЛ

В НХЛ команды, которые претендуют на что-то значимое, усиливаются на дедлайне обменов. В КХЛ он имеет свои особенности, которые сильно затрудняют переходы. Во-первых, ещё лет 10 назад дедлайн сдвинули на конец декабря, чтобы избежать «ликвидационных распродаж» в конце сезона. Во-вторых, некоторые команды, идущие вне зоны плей-офф, либо не горят желанием торговать, либо им просто некого отдавать.

Так и получается, что командам надо смотреть на свободных агентов. Рынок НСА в октябре немного расчистился, но без контрактов всё ещё сидят полтора десятка именитых российских игроков. Не забываем и про ОСА: всё ещё без контракта Никита Шашков («Сибирь») и Алексей Пустозёров («СЮ»). При этом многие команды всё ещё не закрыли все легионерские вакансии.

Сейчас «Барыс» своей резкой сменой концепции вывел на рынок нескольких интересных игроков, которые вполне могут заиграть в другом месте (проблема, судя по всему, была не в них). Но даже сейчас многие иностранцы сидят без контракта. Конечно, в Россию в нынешнее время им ехать сложно, однако можно предположить, что чем дольше они будут безработными, тем больше будет расти привлекательность возможных предложений из КХЛ. Итак, кого можно было бы ожидать в лиге?

з. Кевин Шаттенкирк, 35 лет

Статистика в прошлом сезоне: 61 матч, 24 (6+18) очка, «-2» («Бостон», НХЛ)

Сразу же начинаем с игрока из категории «мечтать не вредно». Однако мы здесь занимаемся не скаутингом, и немного пофантазировать было бы интересно. У нас есть пример Тайсона Бэрри, которого слухи отправляли в Уфу, но он выбрал «Калгари» и контракт ненамного выше того, что получают ролевые игроки. В результате даже там Бэрри, растерявший скорость, половину матчей сидит в запасе и даже в любимом большинстве является лишь третьей опцией.

Понятно, что у ветеранов НХЛ в качестве первой европейской опции идёт Швейцария, и так было до 2022-го. Например, Джастин Шульц выбрал контракт с «Лугано» ещё в конце октября, но за свой новый клуб так и не сыграл. При этом имя Шаттенкирка всё ещё всплывает в трансферных слухах в НХЛ, где клубы могут подписывать НСА хоть до весеннего дедлайна. Ещё до старта сезона говорилось об интересе со стороны «Эдмонтона», где сейчас на старте сезона есть проблемы почти во всех аспектах игры.

Но легко представить, что в «Ойлерз» Кевин повторит судьбу Бэрри. А вот для КХЛ, конечно, подписание игрока такого статуса было бы очень важным. Вакансии, в принципе, есть — например, у «Спартака» нет чётко выраженного распасовщика в большинстве, при этом есть расположение в мегаполисе и возможность давать щедрые бонусы.

з. Мэтт Донован, 34 года

Статистика в прошлом сезоне: 69 матчей, 43 (4+39) очка, «-41» («Чикаго», АХЛ)

Разница в уровне между двумя этими защитниками, конечно, огромна. Донован в НХЛ так толком и не заиграл, если не считать одного сезона в «Айлендерс», который даже позволил сыграть за сборную на ЧМ. Произошла типичная история для защитников атакующего плана: огрехи в своей зоне оказывались слишком дикими, а способности разгонять атаку оказались не такими классными, чтобы их перекрывать. Кроме того, отмечалась и ещё одна проблема, которая важна для НХЛ — катание.

Мэтт Донован Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Донован прекрасно знаком с европейским хоккеем, он провёл три года в Швеции и один — в Германии. В Европе защитник был важной частью агрессивной оборонительной системы «Фрёлунды», которая позволила шведскому клубу победить в хоккейной Лиге чемпионов. Жуткий показатель полезности в прошлом сезоне может смущать, но защитник играл в худшей команде АХЛ, которая в прошлом году поигралась в независимость и была составлена почти целиком из ветеранов без помощи молодых игроков НХЛ. Правда, есть одна проблема: защитнику уже 34 года, и он может просто решить, что слишком стар для перелётов через половину света.

н. Кайл Ро, 32 года

Статистика в прошлом сезоне: 48 матчей, 30 (7+23) очков, «-5» («Сан-Хосе», АХЛ)

Брат бывшего форварда «Нефтехимика» и «Авангарда» относится к тому классу американских игроков, которые не могут зайти на уровень НХЛ из-за размера, но при этом отлично чувствуют себя в АХЛ и на европейских площадках. Если тот же Рокко Гримальди, который шикарно показал себя на ЧМ-2023, выбирает место в АХЛ, то Кайл пока сидит без контракта. У Ро хватает не только техники — в сезоне-2020/2021 он провёл 14 матчей в нижних звеньях «Миннесоты», где пахал как мог. Сайт болельщиков «Дикарей» по итогам сезона поставил ему тройку за игру, но пятёрку за старание.

Кайл Ро Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Можно было бы ожидать Кайла в нашей лиге и два года назад, но форвард выбирал варианты в АХЛ. Если же Ро всё-таки доедет до России, от него больше будут ждать очков, а старание в обороне будет уже приятным бонусом. Негабаритный форвард может сыграть и в центре, и на фланге (хотя в последнее время чаще был вингером), забрасывает немало шайб, но чаще не за счёт броска, а благодаря тому, что оказывается в правильном месте в правильное время.

н. Андерс Бьорк, 28 лет

Статистика в прошлом сезоне: 40 матчей, 27 (10+17) очков, «-8» («Рокфорд», АХЛ)

«Он почти танцует на коньках, у Андерса хорошо развиты ноги. Если ты умён и умеешь кататься, то пробьёшься в НХЛ», — говорил в 2017-м легендарный Джейми Лангенбрюннер, работавший тогда в системе «Бостона». Однако надежды «Брюинз» на то, что один из лучших бомбардиров NCAA вырастет в игрока двух первых звеньев, не оправдались. Бьорк долгое время топтался на месте, а после обмена в «Баффало» в рамках обмена Тейлора Холла совсем закис и за два года отправился из нижних звеньев НХЛ в АХЛ.

В «Баффало» у Бьорка развалилось всё. Он был худшим форвардом команды по бросковой статистике, при этом и в обороне показывал себя не с лучшей стороны. Даже в «Чикаго», который откровенно сливал сезон, Бьорк выходил либо в четвёртом звене, либо вообще в фарм-клубе. Можно сказать: а зачем КХЛ такой игрок? Но как раз для третьего звена в нашей лиге Андерсу хватит качеств — после «Баффало», знаете ли, игроки часто раскрываются. В хорошем оборонительном хоккее «Бостона» Бьорк был хорошим ролевиком и оформлял много перехватов. В системе, ставящей на прессинг и агрессивную скоростную игру, Андерс точно смотрелся бы неплохо.

н. Брендан Перлини, 28 лет

Статистика в прошлом сезоне: 37 матчей, 20 (9+11) очков, «-4» («Шарлотт», АХЛ)

12-й номер драфта-2014 заходил в лигу не только как редкий уроженец Британии (Перлини-старший — канадец, который остался в Англии после завершения игровой карьеры), но и как обладатель одного из лучших бросков на драфте. Первые сезоны в НХЛ для Брендана получились неплохими: он был вторым снайпером «Аризоны» образца сезона-2017/2018, которой шайбы давались очень сложно, забив 17 голов. Однако потом его карьера очень быстро пошла по нисходящей после серии обменов.

Брендан Перлини Фото: Carlos Osorio/AP/ТАСС

Оказалось, что Перлини — довольно односторонний игрок, который в своей зоне помогает мало. Это видно даже по статистике его единственного сезона в Европе: да, 16 очков в 21 матче за «Амбри-Пиотту», но при этом и «-17». Кроме того, форвард склонен играть сериями: набивать статистику за пять-шесть хороших матчей и потом молчать полтора десятка игр. В общем, это версия Теэму Пулккинена для бедных. Однако талант у Брендана всё равно есть, его бросок остаётся мощным оружием, а агент Перлини — прекрасно знакомый нам Алёша Пилко, который знает, как привозить людей в КХЛ. Год назад словенец говорил, что Перлини ждут в КХЛ третий год.