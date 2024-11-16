Топ-события воскресенья: Италия — Франция, Норвегия — Казахстан в футболе, хоккей и UFC

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 16 ноября в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Коннор Макдэвид продолжит набирать очки?

В последних трёх матчах Коннора просто было не остановить — капитан «Эдмонтона» совершил девять результативных действий, а в последней игре с «Нэшвиллом» преодолел планку в 1000 очков в НХЛ. И это всего за 659 матчей! Путь к 2000 уже начался — сможет ли Макдэвид приблизиться к следующему большому юбилею в игре с «Торонто»?

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Флорида» прервать серию поражений?

Действующие обладатели Кубка Стэнли довольно внезапно дважды подряд на своём льду уступили «Нью-Джерси». «Дьяволы» остановили семиматчевую победную серию «пантер», которым для сохранения высокого места на Востоке необходимо обыгрывать лидера всей лиги. «Виннипег» приедет к «Пантерз» после всего лишь второго поражения в сезоне — получится ли у «Флориды» огорчить «Джетс» ещё раз?

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Матвей Мичков набрать очки в третьей встрече подряд?

После возвращения в состав 19-летний нападающий набрал три очка в двух матчах, при этом в каждой из игр он принёс «Филадельфии» победу — исполнил решающий буллит во встрече с «Сан-Хосе» и забил «Оттаве» в овертайме. Получится ли у Матвея внести вклад в матче с прямыми конкурентами по таблице?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сможет ли «Питтсбург» прервать трёхматчевую серию поражений?

Кошмарный старт «пингвинов» продолжается — команда Кросби и Малкина всего на три очка опережает аутсайдера Восточной конференции из «Монреаля» и выиграла всего один из последних шести матчей. На очереди встреча с худшей командой Запада — если «Пингвинз» не смогут выиграть сейчас, то когда?

Единственное светлое пятно «Питтсбурга» в последней игре: Сидни Кросби вышел на 13-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: смогут ли «молнии» обыграть ещё одного лидера?

В предыдущем матче «Лайтнинг» оказались сильнее лидера Западной конференции и всей НХЛ — команда Джона Купера обыграла «Виннипег», который до встречи с ней потерпел лишь одно поражение за 16 матчей. Теперь в гости к «Тампе» приезжают лидеры Востока из «Нью-Джерси». Смогут ли Никита Кучеров и Ко обыграть «дьяволов» и подняться в зону плей-офф?

Кучеров — в числе главных претендентов на звание MVP сезона: Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии Bleacher Report, Кучеров — третий

👊 8:00*: Джон Джонс (США) — Стипе Миочич (США), UFC 309

Интрига: величайший боец UFC против величайшего тяжеловеса

Джон Джонс выступает, мягко говоря, нечасто. За последние четыре года легендарный боец провёл только один поединок, и вот наконец мы дождались и второго боя. Соперника подыскали подходящего: Стипе Миочич не дрался ещё дольше, хотя его статус легенды тоже не оспаривается. Ветераны долго не могли встретиться, из-за чего тормозился весь супертяжёлый дивизион. Бой за чемпионский пояс наверняка будет интересным, а ещё интереснее будет его окончание: как Джонс, так и Миочич могут завершить карьеру.

🎯 12:00: Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), смешанная эстафета

Интрига: возьмёт ли команда «Профински» третье золото турнира?

В масс-стартах на Кубке МЛКБ в призах оказались сразу четыре биатлониста из команды «Профински». Карим Халили и Виктория Сливко взяли золото, Даниил Серохвостов — серебро, а Анастасия Халили — бронзу. Вся четвёрка побежит смешанную эстафету, а значит, у команды есть все шансы взять третье золото!

Вот только соперники не самые слабые. Точно будет жаркая борьба с «Белорусским нефтяником», за который бегут Смольские, Сола и Лазовский.

⛸️ 13:00: Фигурное катание, четвёртый этап Гран-при России, произвольная программа у мужчин, женщин и танцы на льду

Интрига: сумеет ли Семененко сохранить лидерство?

Первый соревновательный день на четвёртом этапе Гран-при России в Москве прошёл без сенсаций. В женском одиночном катании лидерство ожидаемо захватила Аделия Петросян, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

В мужском турнире далеко не всё так предсказуемо: сразу три фигуриста пробили отметку в 100 баллов! В короткой программе сильнее всех оказался Евгений Семененко. Но Марк Кондратюк уступил ему всего один балл, а это значит, что в произвольной будет настоящая битва.

🏐 16:30: «Динамо-Урал» — «Белогорье», Суперлига, мужчины, 12-й тур

Интрига: прервёт ли «Белогорье» серию поражений?

Для белгородцев предыдущая неделя стала настоящим провалом — вылет из Кубка России и сухое поражение в Суперлиге. И оба раза — от новосибирского «Локомотива». Теперь команде Александра Волкова предстоит выезд в Уфу, где их примет «Динамо-Урал». Клуб из Башкортостана в этом сезоне выглядит очень прилично и уже дал бой ряду фаворитов. Смогут ли белгородцы одолеть неуступчивого соперника?

🏒 17:00: «Ак Барс» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

Соперники выиграли по два последних матча — «Ак Барс» на своём льду разгромил «Куньлунь» и в упорной встрече одолел СКА в овертайме, а ЦСКА также у себя дома разобрался с «Ладой» и прервал 11-матчевую победную серию «Локомотива». Одной из команд придётся потерпеть поражение — будут ли это «барсы» Анвара Гатиятулина или же армейцы Ильи Воробьёва?

⚽️ 17:00: Латвия — Армения, Лига наций УЕФА, Лига C, группа 4, 5-й тур

Интрига: избежит ли Армения вылета в слабейший дивизион Лиги наций?

Сборная Армении на грани выбывания из Лиги С в Лигу D – это слабейший дивизион Лиги наций. Армяне отправили в отставку украинского тренера Александра Петракова и доигрывают на групповом этапе турнира под руководством Сурена Чахаляна (он работает в качестве исполняющего обязанности), но пока шоковая терапия не помогла. В 5-м туре команда сенсационно уступила дома Фарерским островам – 0:1. Теперь Армения делит последнее место по набранным очкам с Латвией, опережая своего сегодняшнего соперника за счёт победы в личной встрече. Однако в случае проигрыша в Латвии армяне либо вылетят напрямую, либо отправятся в стыки.

⚽️ 20:00: Норвегия — Казахстан, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 5-й тур

Интрига: последний шанс Черчесова «хлопнуть дверью» в Лиге наций

Для нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова Лига наций – сплошное разочарование. В пяти турах команда российского специалиста набрала всего одно очко и ни разу не забила. Разница мячей – 0:10. Казахстан уже точно вылетит в Лигу С, но ещё есть шанс одержать первую победу в турнире. Она совсем не помешает Черчесову, у которого затягивается перестройка казахстанской сборной перед отборочным циклом ЧМ-2026. Победа заставит местных болельщиков, СМИ и экспертов больше доверять российскому тренеру.

⚽️ 20:00: Англия — Ирландия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 5-й тур

Интрига: Англия в борьбе за путёвку в Лигу А

Сборная Англии существенно повысила свои шансы выиграть группу в Лиге В и получить прямую путёвку в Лигу А. Ещё три дня назад англичане отставали от греков на три очка, поскольку неожиданно уступили им на «Уэмбли» (1:2). Но, крупно победив в Афинах со счётом 3:0, не только догнали конкурента, а ещё и обошли его по личным встречам. Теперь сборной Англии нужно выиграть дома у Ирландии, которая вне зависимости от результатов последнего тура останется на третьем месте в группе. Ли Карсли на этом завершит работу с командой и передаст её Томасу Тухелю.

⚽️ 22:45: Израиль — Бельгия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 5-й тур

Интрига: Доменико Тедеско борется за выживание

Сборная Бельгии под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско рискует вылететь из Лиги А. Перед последним туром бельгийцы опережают Израиль на три очка и пока имеют преимущество по личным встречам за счёт домашней победы – 3:1. Теперь конкуренты сыграют между собой на нейтральном поле в Будапеште, где израильтяне принимают своих соперников. Если Бельгия провалится, проиграв со счётом 2:4 либо крупно, то отправится в Лигу В. Конечно, это маловероятно, однако в футболе происходили всякие чудеса.

⚽️ 22:45: Италия — Франция, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 5-й тур

Интрига: сможет ли Франция прервать беспроигрышную серию Италии?

Сборные Италии и Франции уже обеспечили себе место в четвертьфинале Лиги наций, так что большой турнирной ценности встреча команд Лучано Спаллетти и Дидье Дешама в себе не несёт. Но чем не мотивация выиграть группу? Италия прошла всю турнирную дистанцию без поражений: четыре победы, включая над французами (3:1) на их поле, и одна ничья. Если «Скуадра адзурра» не уступит дома, то продлит свою беспроигрышную серию в Лиге наций. Франции же нужно крупно побеждать, а в отсутствие Килиана Мбаппе это особенно непросто.

🏀 23:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 17 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «солнечные» продолжат падение без Дюранта?

«Финикс Санз» великолепно проявил себя на старте регулярного чемпионата – 2024/2025. Команда смотрелась органично, а блистал в ней Кевин Дюрант, который собственноручно вытащил несколько концовок, а клуб с ним во главе выиграл восемь матчей из девяти. Травма лидера подкосила «солнечных» – за последние четыре встречи лишь раз подопечным Буденхольцера удалось победить, и то случилось это в игре с «Ютой» – аутсайдером Запада. На этот раз предстоит непростой выезд к «Миннесоте Тимбервулвз». «Волки» не сказать что находятся в оптимальных кондициях, а продолжают поиски оптимальных стратегий с Джулиусом Рэндлом. Но хотя бы травмы не мешают команде выступать в полном составе. Кто победит в этом противостоянии?