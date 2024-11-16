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Расписание спортивных матчей 17 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Италия — Франция, Норвегия — Казахстан в футболе, хоккей и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Насыщенное 17 ноября: матчи Лиги наций УЕФА, НБА, фигурное катание, биатлон и волейбол. Ваше расписание дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Эдмонтон Ойлерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Коннор Макдэвид продолжит набирать очки?

В последних трёх матчах Коннора просто было не остановить — капитан «Эдмонтона» совершил девять результативных действий, а в последней игре с «Нэшвиллом» преодолел планку в 1000 очков в НХЛ. И это всего за 659 матчей! Путь к 2000 уже начался — сможет ли Макдэвид приблизиться к следующему большому юбилею в игре с «Торонто»?

Как Макдэвид набирал юбилейное очко:
Макдэвид — великий! Набрал 1000 очков в НХЛ и попал в суперкомпанию легенд
Макдэвид — великий! Набрал 1000 очков в НХЛ и попал в суперкомпанию легенд

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Виннипег Джетс
Виннипег
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Флорида» прервать серию поражений?

Действующие обладатели Кубка Стэнли довольно внезапно дважды подряд на своём льду уступили «Нью-Джерси». «Дьяволы» остановили семиматчевую победную серию «пантер», которым для сохранения высокого места на Востоке необходимо обыгрывать лидера всей лиги. «Виннипег» приедет к «Пантерз» после всего лишь второго поражения в сезоне — получится ли у «Флориды» огорчить «Джетс» ещё раз?

«Реактивщиков» остановил русский вратарь:
Василевский вошёл в историю НХЛ! Доберётся ли русский вратарь до «вечного» рекорда Бродо?
Василевский вошёл в историю НХЛ! Доберётся ли русский вратарь до «вечного» рекорда Бродо?

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Матвей Мичков набрать очки в третьей встрече подряд?

После возвращения в состав 19-летний нападающий набрал три очка в двух матчах, при этом в каждой из игр он принёс «Филадельфии» победу — исполнил решающий буллит во встрече с «Сан-Хосе» и забил «Оттаве» в овертайме. Получится ли у Матвея внести вклад в матче с прямыми конкурентами по таблице?

Обзор последнего матча «Филадельфии»:
Мичков и Федотов вытащили безнадёжный матч. Вот они — русские герои «Филадельфии»!
Мичков и Федотов вытащили безнадёжный матч. Вот они — русские герои «Филадельфии»!

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Питтсбург» прервать трёхматчевую серию поражений?

Кошмарный старт «пингвинов» продолжается — команда Кросби и Малкина всего на три очка опережает аутсайдера Восточной конференции из «Монреаля» и выиграла всего один из последних шести матчей. На очереди встреча с худшей командой Запада — если «Пингвинз» не смогут выиграть сейчас, то когда?

Единственное светлое пятно «Питтсбурга» в последней игре:
Сидни Кросби вышел на 13-е место в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «молнии» обыграть ещё одного лидера?

В предыдущем матче «Лайтнинг» оказались сильнее лидера Западной конференции и всей НХЛ — команда Джона Купера обыграла «Виннипег», который до встречи с ней потерпел лишь одно поражение за 16 матчей. Теперь в гости к «Тампе» приезжают лидеры Востока из «Нью-Джерси». Смогут ли Никита Кучеров и Ко обыграть «дьяволов» и подняться в зону плей-офф?

Кучеров — в числе главных претендентов на звание MVP сезона:
Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии Bleacher Report, Кучеров — третий

👊 8:00*: Джон Джонс (США) — Стипе Миочич (США), UFC 309

UFC 2024. UFC 309, Нью-Йорк, США
Джон Джонс — Стипе Миочич
17 ноября 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Джон Джонс
Не началось
Стипе Миочич

Интрига: величайший боец UFC против величайшего тяжеловеса

Джон Джонс выступает, мягко говоря, нечасто. За последние четыре года легендарный боец провёл только один поединок, и вот наконец мы дождались и второго боя. Соперника подыскали подходящего: Стипе Миочич не дрался ещё дольше, хотя его статус легенды тоже не оспаривается. Ветераны долго не могли встретиться, из-за чего тормозился весь супертяжёлый дивизион. Бой за чемпионский пояс наверняка будет интересным, а ещё интереснее будет его окончание: как Джонс, так и Миочич могут завершить карьеру.

Изучаем наследие Джона:
Обидно, но Джонс круче Емельяненко. Объясняем, почему россиянин не такой великий
Обидно, но Джонс круче Емельяненко. Объясняем, почему россиянин не такой великий

🎯 12:00: Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), смешанная эстафета

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
17 ноября 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: возьмёт ли команда «Профински» третье золото турнира?

В масс-стартах на Кубке МЛКБ в призах оказались сразу четыре биатлониста из команды «Профински». Карим Халили и Виктория Сливко взяли золото, Даниил Серохвостов — серебро, а Анастасия Халили — бронзу. Вся четвёрка побежит смешанную эстафету, а значит, у команды есть все шансы взять третье золото!

Вот только соперники не самые слабые. Точно будет жаркая борьба с «Белорусским нефтяником», за который бегут Смольские, Сола и Лазовский.

На старте Кубка МЛКБ Серохвостов и Халили устроили настоящее шоу:
Российские биатлонисты разыграли золото в «камень, ножницы, бумага». Такого ещё не было!
Российские биатлонисты разыграли золото в «камень, ножницы, бумага». Такого ещё не было!

⛸️ 13:00: Фигурное катание, четвёртый этап Гран-при России, произвольная программа у мужчин, женщин и танцы на льду

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Мужчины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Произвольный танец
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось
 Купить билет

Интрига: сумеет ли Семененко сохранить лидерство?

Первый соревновательный день на четвёртом этапе Гран-при России в Москве прошёл без сенсаций. В женском одиночном катании лидерство ожидаемо захватила Аделия Петросян, а в танцах на льду — Александра Степанова и Иван Букин.

В мужском турнире далеко не всё так предсказуемо: сразу три фигуриста пробили отметку в 100 баллов! В короткой программе сильнее всех оказался Евгений Семененко. Но Марк Кондратюк уступил ему всего один балл, а это значит, что в произвольной будет настоящая битва.

🏐 16:30: «Динамо-Урал» — «Белогорье», Суперлига, мужчины, 12-й тур

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Белогорье» серию поражений?

Для белгородцев предыдущая неделя стала настоящим провалом — вылет из Кубка России и сухое поражение в Суперлиге. И оба раза — от новосибирского «Локомотива». Теперь команде Александра Волкова предстоит выезд в Уфу, где их примет «Динамо-Урал». Клуб из Башкортостана в этом сезоне выглядит очень прилично и уже дал бой ряду фаворитов. Смогут ли белгородцы одолеть неуступчивого соперника?

Белгородцам пришлось извиняться перед поклонниками:
«Безвольно, бесхребетно проигрываем дома». «Локомотив» снова победил «Белогорье»!
«Безвольно, бесхребетно проигрываем дома». «Локомотив» снова победил «Белогорье»!

🏒 17:00: «Ак Барс» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

Соперники выиграли по два последних матча — «Ак Барс» на своём льду разгромил «Куньлунь» и в упорной встрече одолел СКА в овертайме, а ЦСКА также у себя дома разобрался с «Ладой» и прервал 11-матчевую победную серию «Локомотива». Одной из команд придётся потерпеть поражение — будут ли это «барсы» Анвара Гатиятулина или же армейцы Ильи Воробьёва?

Обзор зрелищного матча «Ак Барс» — СКА:
Безумный матч СКА в Казани! Ярость Кузнецова, драка Деанджело, а победный гол — это нечто
Безумный матч СКА в Казани! Ярость Кузнецова, драка Деанджело, а победный гол — это нечто

⚽️ 17:00: Латвия — Армения, Лига наций УЕФА, Лига C, группа 4, 5-й тур

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Латвия
Не начался
Армения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: избежит ли Армения вылета в слабейший дивизион Лиги наций?

Сборная Армении на грани выбывания из Лиги С в Лигу D – это слабейший дивизион Лиги наций. Армяне отправили в отставку украинского тренера Александра Петракова и доигрывают на групповом этапе турнира под руководством Сурена Чахаляна (он работает в качестве исполняющего обязанности), но пока шоковая терапия не помогла. В 5-м туре команда сенсационно уступила дома Фарерским островам – 0:1. Теперь Армения делит последнее место по набранным очкам с Латвией, опережая своего сегодняшнего соперника за счёт победы в личной встрече. Однако в случае проигрыша в Латвии армяне либо вылетят напрямую, либо отправятся в стыки.

Что происходит со сборной Армении:
Отставка тренера и риск вылететь в слабейший дивизион. А ведь Армения была близка к Евро!
Отставка тренера и риск вылететь в слабейший дивизион. А ведь Армения была близка к Евро!

⚽️ 20:00: Норвегия — Казахстан, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 5-й тур

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Норвегия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: последний шанс Черчесова «хлопнуть дверью» в Лиге наций

Для нового главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова Лига наций – сплошное разочарование. В пяти турах команда российского специалиста набрала всего одно очко и ни разу не забила. Разница мячей – 0:10. Казахстан уже точно вылетит в Лигу С, но ещё есть шанс одержать первую победу в турнире. Она совсем не помешает Черчесову, у которого затягивается перестройка казахстанской сборной перед отборочным циклом ЧМ-2026. Победа заставит местных болельщиков, СМИ и экспертов больше доверять российскому тренеру.

Как команда Черчесова проиграла Австрии:
Чудовищные две минуты Казахстана Черчесова. Дальше можно было заканчивать
Чудовищные две минуты Казахстана Черчесова. Дальше можно было заканчивать

⚽️ 20:00: Англия — Ирландия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 5-й тур

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Англия
Не начался
Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Англия в борьбе за путёвку в Лигу А

Сборная Англии существенно повысила свои шансы выиграть группу в Лиге В и получить прямую путёвку в Лигу А. Ещё три дня назад англичане отставали от греков на три очка, поскольку неожиданно уступили им на «Уэмбли» (1:2). Но, крупно победив в Афинах со счётом 3:0, не только догнали конкурента, а ещё и обошли его по личным встречам. Теперь сборной Англии нужно выиграть дома у Ирландии, которая вне зависимости от результатов последнего тура останется на третьем месте в группе. Ли Карсли на этом завершит работу с командой и передаст её Томасу Тухелю.

Реакция на выбор английской федерации в пользу немецкого тренера:
Революция в сборной Англии. Назначение Тухеля вызывает уважение
Революция в сборной Англии. Назначение Тухеля вызывает уважение

⚽️ 22:45: Израиль — Бельгия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 5-й тур

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Израиль
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Доменико Тедеско борется за выживание

Сборная Бельгии под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско рискует вылететь из Лиги А. Перед последним туром бельгийцы опережают Израиль на три очка и пока имеют преимущество по личным встречам за счёт домашней победы – 3:1. Теперь конкуренты сыграют между собой на нейтральном поле в Будапеште, где израильтяне принимают своих соперников. Если Бельгия провалится, проиграв со счётом 2:4 либо крупно, то отправится в Лигу В. Конечно, это маловероятно, однако в футболе происходили всякие чудеса.

Рассказ о проблемах команды Тедеско:
Бельгия с Тедеско — катастрофа. Разучилась побеждать топ-команды и провалила Лигу наций
Бельгия с Тедеско — катастрофа. Разучилась побеждать топ-команды и провалила Лигу наций

⚽️ 22:45: Италия — Франция, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 5-й тур

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Франция прервать беспроигрышную серию Италии?

Сборные Италии и Франции уже обеспечили себе место в четвертьфинале Лиги наций, так что большой турнирной ценности встреча команд Лучано Спаллетти и Дидье Дешама в себе не несёт. Но чем не мотивация выиграть группу? Италия прошла всю турнирную дистанцию без поражений: четыре победы, включая над французами (3:1) на их поле, и одна ничья. Если «Скуадра адзурра» не уступит дома, то продлит свою беспроигрышную серию в Лиге наций. Франции же нужно крупно побеждать, а в отсутствие Килиана Мбаппе это особенно непросто.

Между Дешамом и Мбаппе пробежала чёрная кошка:
«Я принимаю только жёсткие решения». Карьера Мбаппе в сборной Франции под угрозой
«Я принимаю только жёсткие решения». Карьера Мбаппе в сборной Франции под угрозой

🏀 23:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «солнечные» продолжат падение без Дюранта?

«Финикс Санз» великолепно проявил себя на старте регулярного чемпионата – 2024/2025. Команда смотрелась органично, а блистал в ней Кевин Дюрант, который собственноручно вытащил несколько концовок, а клуб с ним во главе выиграл восемь матчей из девяти. Травма лидера подкосила «солнечных» – за последние четыре встречи лишь раз подопечным Буденхольцера удалось победить, и то случилось это в игре с «Ютой» – аутсайдером Запада. На этот раз предстоит непростой выезд к «Миннесоте Тимбервулвз». «Волки» не сказать что находятся в оптимальных кондициях, а продолжают поиски оптимальных стратегий с Джулиусом Рэндлом. Но хотя бы травмы не мешают команде выступать в полном составе. Кто победит в этом противостоянии?

Почему такой бум результативности в НБА?
50 очков в НБА обесцениваются. Как лига дошла до такой жизни?
50 очков в НБА обесцениваются. Как лига дошла до такой жизни?
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