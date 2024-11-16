«Лада» уступила в первом матче без Браташа, «Авангард» вырвал победу в овертайме.

Судья помог «Локомотиву», «Автомобилист» выиграл седьмой раз подряд. Итоги дня в КХЛ

16 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.

«Авангард» понемногу набирает очки, хоть команду до сих пор сильно лихорадит, а вот «Нефтехимик» совсем сдулся — до выезда в Омск «волки» выиграли всего один из восьми матчей. Именно они сегодня и открыли счёт — Булат Шафигуллин в середине первого периода вывел свою команду вперёд.

Лидерство нижнекамцев не сохранилось даже до перерыва — за минуту до ухода в раздевалки Рид Буше восстановил равенство, после чего команды замолчали до середины третьего периода. Тогда Алекс Грант забросил первую шайбу в составе «Авангарда», реализовав численное преимущество. Впрочем, «Нефтехимик» успел отыграться — за две с половиной минуты до сирены Владислав Леонтьев перевёл игру в овертайм.

Дополнительное время продлилось всего 37 секунд — легионеры «ястребов» Буше, Грант и Спунер соорудили ещё один гол в большинстве и вырвали победу для омского клуба. Теперь от зоны плей-офф «Авангард» отделяют всего два очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Адмирал» прилетел в Екатеринбург взять реванш за поражение пятидневной давности на своём льду. Та встреча получилась результативной — команды забросили по три шайбы, а игроки «Автомобилиста» вдобавок реализовали две попытки в серии послематчевых бросков.

Сегодняшняя игра получилась полной противоположностью — несмотря на частые броски с обеих сторон, вратари сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Но сюжета прошлого матча, где соперники не смогли выяснить отношения в основное время, всё-таки не повторилось.

Зрители в Екатеринбурге увидели всего один гол, который, к радости домашней публики, забили хоккеисты «Автомобилиста». Помогло большинство — в середине второго периода Семён Кизимов реализовал удаление Артёма Чмыхова и принёс своей команде седьмую победу подряд. Теперь екатеринбуржцы отстают от лидера Востока «Трактора» всего на три очка, при этом имея игру в запасе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Тольяттинцы проводили первый матч после увольнения Олега Браташа с поста главного тренера команды. Перед стартовым вбрасыванием под своды «Лада-Арены» был поднят стяг с номером Василия Кошечкина — воспитанника местного хоккея и легенды магнитогорского «Металлурга».

Сама игра началась с драки Михаила Фисенко с Люком Джонсоном. Заряд от неё больше передался гостям, которые открыли счёт под занавес первого периода — четвёртую шайбу в сезоне забросил Валерий Орехов. Ответный гол пришёл через 15 секунд после начала заключительной трети — равновесие восстановил Иван Романов.

В основное и дополнительное время команды не смогли выявить сильнейшего, а в серии послематчевых бросков «Металлург» не оставил сопернику никаких шансов — «сталевары» реализовали три попытки из четырёх, в то время как хозяева не смогли пробить Илью Набокова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

11-матчевая победная серия «Локомотива» прервалась в предыдущей игре с ЦСКА, и железнодорожники приехали в Нижний Новгород, чтобы начать новую. «Торпедо», которое проиграло команде Игоря Никитина 10 дней назад в серии послематчевых бросков в Ярославле, не было намерено легко отдавать победу и на этот раз.

Нижегородцы владели бо́льшим преимуществом по броскам в первой половине встречи, позволив гостям нанести всего шесть бросков в створ за полчаса игры. А вторая половина началась с гола «Локомотива» — Даниил Бут при помощи рикошета от арбитра получил шайбу на пятаке и вонзил её в ворота.

Этот гол оказался единственным в матче — 25 бросков «Торпедо» не хватило, чтобы пробить Даниила Исаева, который оформил второй шат-аут за неделю и уже пятый — в нынешнем сезоне, сравнявшись по этому показателю с Заком Фукале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 17 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2