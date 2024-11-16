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Результаты матчей КХЛ 16 ноября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 17 ноября

Судья помог «Локомотиву», «Автомобилист» выиграл седьмой раз подряд. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 16 ноября
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«Лада» уступила в первом матче без Браташа, «Авангард» вырвал победу в овертайме.

16 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин (Белозёров, Киселевич) – 10:16 (5x5)     1:1 Буше (Касселс, Коледов) – 19:06 (5x5)     2:1 Грант (Спунер, Заседа) – 49:44 (5x4)     2:2 Леонтьев (Профака, Ди) – 57:23 (5x5)     3:2 Спунер (Грант, Буше) – 60:37 (4x3)    

«Авангард» понемногу набирает очки, хоть команду до сих пор сильно лихорадит, а вот «Нефтехимик» совсем сдулся — до выезда в Омск «волки» выиграли всего один из восьми матчей. Именно они сегодня и открыли счёт — Булат Шафигуллин в середине первого периода вывел свою команду вперёд.

Лидерство нижнекамцев не сохранилось даже до перерыва — за минуту до ухода в раздевалки Рид Буше восстановил равенство, после чего команды замолчали до середины третьего периода. Тогда Алекс Грант забросил первую шайбу в составе «Авангарда», реализовав численное преимущество. Впрочем, «Нефтехимик» успел отыграться — за две с половиной минуты до сирены Владислав Леонтьев перевёл игру в овертайм.

Дополнительное время продлилось всего 37 секунд — легионеры «ястребов» Буше, Грант и Спунер соорудили ещё один гол в большинстве и вырвали победу для омского клуба. Теперь от зоны плей-офф «Авангард» отделяют всего два очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Кизимов (Да Коста, Бывальцев) – 31:36 (5x4)    

«Адмирал» прилетел в Екатеринбург взять реванш за поражение пятидневной давности на своём льду. Та встреча получилась результативной — команды забросили по три шайбы, а игроки «Автомобилиста» вдобавок реализовали две попытки в серии послематчевых бросков.

Сегодняшняя игра получилась полной противоположностью — несмотря на частые броски с обеих сторон, вратари сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Но сюжета прошлого матча, где соперники не смогли выяснить отношения в основное время, всё-таки не повторилось.

Зрители в Екатеринбурге увидели всего один гол, который, к радости домашней публики, забили хоккеисты «Автомобилиста». Помогло большинство — в середине второго периода Семён Кизимов реализовал удаление Артёма Чмыхова и принёс своей команде седьмую победу подряд. Теперь екатеринбуржцы отстают от лидера Востока «Трактора» всего на три очка, при этом имея игру в запасе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Орехов (Канцеров) – 16:29 (5x5)     1:1 Романов (Кугрышев, Фисенко) – 40:15 (5x5)     1:2 Козлов – 65:00    

Тольяттинцы проводили первый матч после увольнения Олега Браташа с поста главного тренера команды. Перед стартовым вбрасыванием под своды «Лада-Арены» был поднят стяг с номером Василия Кошечкина — воспитанника местного хоккея и легенды магнитогорского «Металлурга».

Сама игра началась с драки Михаила Фисенко с Люком Джонсоном. Заряд от неё больше передался гостям, которые открыли счёт под занавес первого периода — четвёртую шайбу в сезоне забросил Валерий Орехов. Ответный гол пришёл через 15 секунд после начала заключительной трети — равновесие восстановил Иван Романов.

В основное и дополнительное время команды не смогли выявить сильнейшего, а в серии послематчевых бросков «Металлург» не оставил сопернику никаких шансов — «сталевары» реализовали три попытки из четырёх, в то время как хозяева не смогли пробить Илью Набокова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Фрейз) – 32:31 (5x5)    

11-матчевая победная серия «Локомотива» прервалась в предыдущей игре с ЦСКА, и железнодорожники приехали в Нижний Новгород, чтобы начать новую. «Торпедо», которое проиграло команде Игоря Никитина 10 дней назад в серии послематчевых бросков в Ярославле, не было намерено легко отдавать победу и на этот раз.

Нижегородцы владели бо́льшим преимуществом по броскам в первой половине встречи, позволив гостям нанести всего шесть бросков в створ за полчаса игры. А вторая половина началась с гола «Локомотива» — Даниил Бут при помощи рикошета от арбитра получил шайбу на пятаке и вонзил её в ворота.

Этот гол оказался единственным в матче — 25 бросков «Торпедо» не хватило, чтобы пробить Даниила Исаева, который оформил второй шат-аут за неделю и уже пятый — в нынешнем сезоне, сравнявшись по этому показателю с Заком Фукале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 17 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Барыс
Астана
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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