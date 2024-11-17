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Филадельфия — Баффало — 5:2, обзор матча, видео голов, Мичков и Замула набрали четыре очка, победа Федотова

Мичков создал супергол в НХЛ! Эта красота вызвала неадекватную реакцию соперника
Лев Лукин
Мичков создал супергол в НХЛ!
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У «Филадельфии» сейчас всё в порядке и с результатами, и с атмосферой в команде.

Дела у «Филадельфии» постепенно налаживаются. Команда Джона Тортореллы одержала три победы в четырёх матчах перед встречей с «Баффало», «Флайерз» поднимаются в таблице, в порядке Матвей Мичков, да и на последнем рубеже хоть пока не всё стабильно, но Иван Федотов уже выдаёт сильные матчи.

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Игра с вечно бедовыми «клинками» у «Филадельфии» тоже задалась, причём с первого периода. Тайсон Фёрстер реализовал большинство на 14-й минуте, запихав шайбу в цель с пятачка после выигранной борьбы. А вскоре российский защитник «Флайерз» Егор Замула классно скинул шайбу под бросок Трэвису Санхайму.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода уже сам Замула праздновал успех. Мощи его броска хватило, и чтобы выбить клюшку из рук Закари Бенсона, и чтобы шайба после этого долетела до ворот и юркнула в «домик» Девону Леви.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес второго отрезка Санхайм и Мичков организовали четвёртую шайбу «Филадельфии». Первый принял на себя бросок и мгновенно запустил контратаку, а Матвей проявил чудеса альтруизма, совершенно уместные в этом эпизоде, и «подарил» красивый гол Трэвису Конечны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После гола Бенсон от расстройства хитанул уже праздновавшего гол Мичкова, и Конечны, забыв о радостях авторства шайбы, полетел вступаться за российского новичка. Кажется, с атмосферой в «Филадельфии» полный порядок.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Фёрстер (Ришар, Фараби) – 13:57 (pp)     2:0 Санхайм (Замула, Конечны) – 16:01     3:0 Замула (Ришар, Мичков) – 22:08     4:0 Конечны (Мичков, Санхайм) – 37:07     4:1 Далин (Так, Цукер) – 50:06 (pp)     4:2 Маклауд (Петерка, Далин) – 58:55     5:2 Конечны (Кутюрье) – 59:42    

В третьем периоде «лётчики» в целом контролировали ход игры, но всё-таки Федотов пропустил две шайбы. Первую забросил Расмус Далин, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника Ника Силера, побежавшего в меньшинстве за выпавшей клюшкой в среднюю зону и оставившего капитана «Баффало» без присмотра на синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторую шайбу «клинки» забросили уже в концовке, играя с пустыми воротами. И именно голом в них точку в матче поставил ещё чуть позже Конечны, оформивший дубль. «Филадельфия» вновь побеждает, обходя «Баффало» в таблице Востока.

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