Мичков создал супергол в НХЛ! Эта красота вызвала неадекватную реакцию соперника

У «Филадельфии» сейчас всё в порядке и с результатами, и с атмосферой в команде.

Дела у «Филадельфии» постепенно налаживаются. Команда Джона Тортореллы одержала три победы в четырёх матчах перед встречей с «Баффало», «Флайерз» поднимаются в таблице, в порядке Матвей Мичков, да и на последнем рубеже хоть пока не всё стабильно, но Иван Федотов уже выдаёт сильные матчи.

Игра с вечно бедовыми «клинками» у «Филадельфии» тоже задалась, причём с первого периода. Тайсон Фёрстер реализовал большинство на 14-й минуте, запихав шайбу в цель с пятачка после выигранной борьбы. А вскоре российский защитник «Флайерз» Егор Замула классно скинул шайбу под бросок Трэвису Санхайму.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале второго периода уже сам Замула праздновал успех. Мощи его броска хватило, и чтобы выбить клюшку из рук Закари Бенсона, и чтобы шайба после этого долетела до ворот и юркнула в «домик» Девону Леви.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес второго отрезка Санхайм и Мичков организовали четвёртую шайбу «Филадельфии». Первый принял на себя бросок и мгновенно запустил контратаку, а Матвей проявил чудеса альтруизма, совершенно уместные в этом эпизоде, и «подарил» красивый гол Трэвису Конечны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После гола Бенсон от расстройства хитанул уже праздновавшего гол Мичкова, и Конечны, забыв о радостях авторства шайбы, полетел вступаться за российского новичка. Кажется, с атмосферой в «Филадельфии» полный порядок.

В третьем периоде «лётчики» в целом контролировали ход игры, но всё-таки Федотов пропустил две шайбы. Первую забросил Расмус Далин, воспользовавшийся грубой ошибкой защитника Ника Силера, побежавшего в меньшинстве за выпавшей клюшкой в среднюю зону и оставившего капитана «Баффало» без присмотра на синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вторую шайбу «клинки» забросили уже в концовке, играя с пустыми воротами. И именно голом в них точку в матче поставил ещё чуть позже Конечны, оформивший дубль. «Филадельфия» вновь побеждает, обходя «Баффало» в таблице Востока.