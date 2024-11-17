Бобровский «засушил» лучшую атаку сезона НХЛ! А русский защитник идёт на личный рекорд

«Виннипег Джетс» — пока лучшая команда текущей регулярки НХЛ. Лишь в 17-й игре со старта сезона «авиаторы» потерпели второе поражение, что не пошатнуло их позиций на верхушке общей таблицы. Сегодня лучшей команде и лучшей атаке сезона (74 шайбы в 17 матчах) предстояло выдержать экзамен действующим чемпионом НХЛ. И «Виннипег» его с треском провалил.

Обладатель «Везины» Коннор Хеллебайк совершил 26 сейвов за матч в Санрайзе, но всё равно в его ворота влетело пять шайб на разный вкус и цвет. Открыл счёт в первом периоде Мэки Самоскевич, забив, кажется, предплечьем, но точно без нарушения правил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Провал у «Виннипега» произошёл во втором периоде, который «Джетс» проиграли 0:3. Нейт Шмидт добил шайбу в ворота после мощного прохода Сэма Беннетта, вскоре уже Эван Родригес удачно «покопал» на пятачке. А окончательно прибил гостей эпизод на 35-й минуте, когда вместо того, чтобы запускать камбэк, воспользовавшись большинством, «Джетс» пропустили контратаку на свои ворота, и Александр Барков опять же при помощи добивания довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Дмитрий Куликов поставил точку, оформив канонические 5:0. Кстати, это уже третий гол российского защитника в сезоне, что в три раза больше, чем было у Куликова в прошлом чемпионате. Снайперский рекорд Куликова – восемь голов за регулярку, так что сейчас Дмитрий идёт на личный рекорд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а «Виннипег» так и не смог хотя бы раз забить Сергею Бобровскому, который «засушил» лучшую атаку этой регулярки. Русский вратарь-чемпион НХЛ оформил 45-й «сухарь» в карьере, сравнявшись с Брайаном Эллиоттом по этому показателю. Это 36-37-е место в истории лиги, а следующий шат-аут позволит Бобровскому сравняться с Николаем Хабибулиным. Среди российских вратарей первое место занимает Евгений Набоков, насушивший 59 «сухарей», сыграв при этом меньше матчей, чем сейчас у Бобровского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пантерз» продолжают уверенно удерживать первое место в Атлантическом дивизионе и на всём Востоке НХЛ (если смотреть по потерянным очкам). Да и до «Виннипега» «Флориде» всего-то пять очков.