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Флорида — Виннипег — 5:0, обзор матча, Бобровский в 45-й раз в карьере оформил матч на ноль, гол Куликова, видео

Бобровский «засушил» лучшую атаку сезона НХЛ! А русский защитник идёт на личный рекорд
Лев Лукин
Бобровский «засушил» лучшую атаку сезона НХЛ!
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«Флорида» мощно вынесла лидера регулярки «Виннипег».

«Виннипег Джетс» — пока лучшая команда текущей регулярки НХЛ. Лишь в 17-й игре со старта сезона «авиаторы» потерпели второе поражение, что не пошатнуло их позиций на верхушке общей таблицы. Сегодня лучшей команде и лучшей атаке сезона (74 шайбы в 17 матчах) предстояло выдержать экзамен действующим чемпионом НХЛ. И «Виннипег» его с треском провалил.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Самоскевич (Форслинг, Грир) – 14:59     2:0 Шмидт (Беннетт, Райнхарт) – 22:07     3:0 Родригес (Барков, Экблад) – 32:21     4:0 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 34:36 (sh)     5:0 Куликов (Барков, Райнхарт) – 43:23    

Обладатель «Везины» Коннор Хеллебайк совершил 26 сейвов за матч в Санрайзе, но всё равно в его ворота влетело пять шайб на разный вкус и цвет. Открыл счёт в первом периоде Мэки Самоскевич, забив, кажется, предплечьем, но точно без нарушения правил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Провал у «Виннипега» произошёл во втором периоде, который «Джетс» проиграли 0:3. Нейт Шмидт добил шайбу в ворота после мощного прохода Сэма Беннетта, вскоре уже Эван Родригес удачно «покопал» на пятачке. А окончательно прибил гостей эпизод на 35-й минуте, когда вместо того, чтобы запускать камбэк, воспользовавшись большинством, «Джетс» пропустили контратаку на свои ворота, и Александр Барков опять же при помощи добивания довёл счёт до крупного.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Дмитрий Куликов поставил точку, оформив канонические 5:0. Кстати, это уже третий гол российского защитника в сезоне, что в три раза больше, чем было у Куликова в прошлом чемпионате. Снайперский рекорд Куликова – восемь голов за регулярку, так что сейчас Дмитрий идёт на личный рекорд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а «Виннипег» так и не смог хотя бы раз забить Сергею Бобровскому, который «засушил» лучшую атаку этой регулярки. Русский вратарь-чемпион НХЛ оформил 45-й «сухарь» в карьере, сравнявшись с Брайаном Эллиоттом по этому показателю. Это 36-37-е место в истории лиги, а следующий шат-аут позволит Бобровскому сравняться с Николаем Хабибулиным. Среди российских вратарей первое место занимает Евгений Набоков, насушивший 59 «сухарей», сыграв при этом меньше матчей, чем сейчас у Бобровского.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Пантерз» продолжают уверенно удерживать первое место в Атлантическом дивизионе и на всём Востоке НХЛ (если смотреть по потерянным очкам). Да и до «Виннипега» «Флориде» всего-то пять очков.

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