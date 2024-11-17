Игрок «Вашингтона» не дал Овечкину забить в пустые ворота. Почему это хорошо для команды?

59:56. Защитник «Вашингтона» Расмус Сандин бросает от синей линии и забивает. 5:2. «Столичные» одерживают победу.

Казалось бы, всё хорошо. «Кэпиталз» благодаря этому успеху поднимаются аж на второе место в Восточной конференции. Но на хоккеиста «Вашингтона» обрушиваются с критикой!

Как так? Почему?

Конечно, большинство критических комментариев в адрес Сандина прилетело из России, но часть фанатов и в Северной Америке остались недовольны. А всё потому, что недалеко от защитника стоял Александр Овечкин, готовый забросить 11-ю шайбу в сезоне.

Тем не менее Сандина очень зря критикуют. Его действия могут говорить нечто важное о команде.

Что же значит этот эпизод и почему защитник не заслужил нелестных отзывов в свой адрес? Давайте разберёмся.

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В первую очередь, конечно, стоит понимать, что за погоней Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки пристально следят как в России, так и в Северной Америке. Это нарратив, который будет преследовать до тех пор, пока капитан «Вашингтона» не забьёт гол под номером 895.

Естественно, когда история разворачивается на наших глазах, когда книгу великих рекордов могут переписать уже в ближайшее время, хочется, чтобы это произошло как можно скорее. Поэтому все ждут новых голов. Даже если они забиты в пустые ворота — это не имеет значения.

Вот и в матче с «Колорадо» была отличная возможность ещё на шаг приблизить Ови к вечному рекорду. Но Сандин не стал отдавать передачу.

Почему?

Прежде всего разберём сам момент.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин сам раздобыл шайбу и не стал бросать. Форвард отдал на Эндрю Манджапане. Но шайба после броска форварда задела Валерия Ничушкина и пролетела мимо ворот. А затем Дилан Строум отдал на синюю, куда подоспел Сандин. Защитника никто не опекал. Да, на пути его броска стояли четыре хоккеиста «Колорадо», но при этом швед направил шайбу по идеальной траектории — и попал в коридорчик между игроками.

Почему же он не отдал передачу? Точно сказать не выйдет — сам Расмус ещё не комментировал этот эпизод, — но можно сделать предположение на основе того, что происходило на льду.

Прежде всего, кажется, защитник просто сработал на автомате. Можно заметить, что Сандин едва успел к шайбе — едва не упустил её за пределы зоны «Эвеланш». А затем, также на автомате, просто бросил. И особо не смотрел по сторонам.

Всё-таки в хоккее имена хоккеистов не подсвечиваются. К тому же Расмус — не Никлас Бекстрём, не Евгений Кузнецов. Он защитник. У редкого игрока обороны на автомате будет идти пас. А вот бросок — запросто.

Но даже если Сандин видел Ови, времени оставалось совсем мало, а соперников перед воротами — предостаточно. Когда Расмус получил шайбу, оставалось около четырёх секунд. Гол был зафиксирован за 2,6 секунды до конца матча. Хватило бы времени на передачу и бросок? Удалось бы миновать соперников? Есть сомнения.

В этой ситуации бросок был самым правильным решением.

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«Сандин отвёл взгляд от открытого Овечкина во время гола в пустые ворота… Расмус ещё не раз услышит об этой ситуации», — написал журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд, добавив смеющийся смайлик.

Не хотелось бы, чтобы Сандину припоминали этот гол. Вернее, не хотелось бы, чтобы ситуация сложилась так, чтобы пришлось ему припоминать это.

Однако здесь и сейчас поступок защитника говорит о том, что творится внутри «Вашингтона».

И нет, я имею в виду не какой-то конфликт. Наоборот! Кажется, в команде всё отлично.

Во-первых, «столичные» не пытаются быть командой одного хоккеиста. Момент с Сандином — лишь один из самых ярких примеров. В нынешнем сезоне нередко происходят ситуации, когда хоккеисты «Кэпс» не стараются намеренно играть на Овечкина. Даже в большинстве.

Расмус Сандин Фото: Noah K. Murray/AP/ТАСС

Это во многом стало причиной успешного старта как Ови, так и команды в текущей регулярке. Теперь «Вашингтон» играет разнообразнее, не зацикливается на одном хоккеисте, а Александр извлекает свою выгоду, поскольку не должен единолично тащить целую команду только на себе и может отдохнуть, когда это потребуется. Все в плюсе.

Во-вторых, хоккеисты «столичных» осознают важность голов и побед. Нацеленность игроков на бросок — это также важная часть работы тренерского штаба, и Спенсер Карбери со своей командой пока с этим хорошо справляются. Кто знает, может быть, этот гол Сандина в конце регулярного чемпионата окажется решающим фактором и причиной выхода «Кэпиталз» в плей-офф?

В-третьих, Овечкин всё ещё важен для «Вашингтона», но теперь не только непосредственно на площадке. Конечно, может, это несколько надуманно, но ведь все мы знаем, насколько страстно капитан «столичных» относится к голам и победам. Есть ощущение, что Алекс заряжает таким же энтузиазмом своих товарищей. Это помогает настроить их чаще бросать и забивать, но вместе с тем не превращаться в единоличников и эгоистов.

Иными словами, если бы Сандин не забросил, критиковать его можно было бы. Но он в той ситуации решил, что лучшим решением станет бросок. И он забил. Так что критиковать его будет несправедливо.

Да и тем более в стане «Кэпс» вряд ли есть кто-то, кто не хочет увидеть рекорд Овечкина.

Сам Сандин на неделе рассказал: «Нет такого, что Ови говорит: «Эй, сделай мне передачу». Полагаю, мы сами думаем об этом больше, чем он. Он выходит на лёд, как и в любой другой день. Он улыбается так, будто это его первый сезон в НХЛ.

Когда кто-то забивает гол — будь то я, будь то кто-то другой, но не он — он так же счастлив, как и когда забивает сам. Вот что впечатляет.

Александр в лиге уже 20 лет, и он обожает хоккей, ему нравится находиться рядом с ребятами и веселиться. Овечкин был одним из моих кумиров в детстве. Кажется, у меня дома есть старое джерси Ови. И мой брат Линус — тоже большой фанат Ови. Играть с ним сейчас — невероятно», — признался защитник.

Наконец, сам Овечкин вряд ли расстроился. Форварда показали после гола Сандина, и он визуально не был как-то опечален. Возможно, в глубине души Александр и негодовал, но он бы никогда этого не показал. Всё-таки Ови всегда говорил, что команда и её успехи стоят для него на первом месте. А когда вместе с тобой играют такие же страстные и голодные до голов и побед хоккеисты, как это может не радовать?

Да и «Вашингтон» уже пятый во всей НХЛ по количеству очков. Команда побеждает и показывает отличную игру — а это значит, что вскоре придёт и рекорд.

Так что расстраиваться Овечкину не из-за чего. Свои голы он точно ещё забьёт.