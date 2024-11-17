«Авангард» устроил трансферный бум в КХЛ! Что всё это значит?

Старт нынешнего регулярного чемпионата «Авангарду» откровенно не удался. Конечно, сказались тяжёлая травма Владимира Ткачёва и повреждение Рида Буше, – людей, которые должны были с ходу давать результат. Но нужно смотреть глубже: селекцию теперь уже бывший генеральный менеджер «ястребов» Антон Курьянов откровенно провалил. Легендарный в прошлом форвард омичей всегда говорил, что ему интересна тренерская работа, поэтому вопросы есть и к человеку, возложившему всё хозяйство на плечи Курьянова. Подписания Дица, Галиева, Макеева, огромная зарплата невзрачного Касселса, вечно травмированный вратарь Бердин, уже перебравшийся в Швейцарию Вей – этот список можно продолжать.

Неудивительно, что теперь Курьянов – обычный помощник главного тренера Сергея Звягина, но время упущено, а исправлять ситуацию всё сложнее. Новый председатель совета директоров омичей Евгений Кожевников вместе с гендиректором Германом Чистяковым и исполняющим обязанности генерального менеджера Евгением Забугой предпочитают отмалчиваться, хотя вопросов к ним накопилось огромное количество.

Прежде всего – по нынешней селекционной составляющей. На месте в «Авангарде не сидят. Это, безусловно, правильно: команда по-прежнему вне зоны плей-офф на Востоке, а ведь изначально задачи стояли максимальные, ещё и денег вложено много. Обновлённый менеджерский состав начал активно проворачивать сделки, устроив в Континентальной лиге настоящий трансферный бум.

Из спартаковского плена высвобожден форвард Матвей Заседа. Шаг правильный и гуманный по отношению к игроку, но готов ли нападающий в своей нынешней форме приносить максимум пользы? Защитник Алекс Грант должен помочь прибавить в креативе, однако канадец слишком травматичен. Аналогично можно сказать и про уже отправившегося на больничный нападающего Николая Прохоркина. Ещё двух новичков «ястребов» – Илью Каблукова и Наиля Якупова – мы пока в схемах Сергея Звягина не видели, но прекрасно помним обоих по чемпионскому «Авангарду» былых времён.

Хоккеисты «Авангарда» с Кубком Гагарина Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Опять же, чем руководствуются в управленческой бригаде, приглашая этих игроков? Понятно, что они взяты не на огромные деньги, но тот же Каблуков всегда был хоккеистом третьих-четвёртых звеньев, а сейчас ещё и долго сидел без работы после ухода из московского «Динамо». Безусловно, лидер в раздевалке не помешает, но искать нужно сильного и современного центра. Ни Прохоркин, ни Каблуков – это не замены ушедшему Вею.

Как мы уже сообщали, в омском клубе договорились с покинувшим «Барыс» Майклом Маклаудом, на которого также претендовал «Ак Барс». Это грядущее подписание можно одобрить, однако и здесь есть загвоздка. 22 апреля 2025 года у канадца суд, придётся улетать домой, а значит, что помочь североамериканец может только в регулярном чемпионате. Разумеется, далеко не факт, что Омск в своём нынешнем состоянии вообще попадёт в плей-офф, но ведь закладываться нужно именно под это.

Кроме того, интересна и важна позиция боссов омичей по тренерскому вопросу. Постоянно доносятся слухи, что Звягина вот-вот уволят, а на его место придут то ли Тодд Рирден, то ли Ги Буше, то ли Тодд Маклеллан, то ли Жерар Галлан. Устраивает ли руководителей «Авангарда» подобный информационный фон вокруг клуба? Если да, то в скором времени заговорят и про возможное возвращение Боба Хартли, которое, кстати, логически полностью совпадает с проводимыми трансферами.

Ну а если серьёзно, то пора выходить из тени и начинать объяснять общественности все свои шаги. «Авангард» – клуб с большой историей, огромной армией болельщиков. Один из символов всего отечественного хоккея. Поэтому коммуникация и работа со СМИ должны быть соответствующими. Обеты молчания ни к чему хорошему не приведут.