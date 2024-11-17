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Результаты матчей КХЛ 17 ноября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 18 ноября

Суперматч американца из «Динамо», сухая победа ЦСКА в Казани. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 17 ноября 2024 года
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Комментарии
«Северсталь» рассыпалась на своём льду, «Барыс» провёл свою лучшую игру в сезоне.

17 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Швец-Роговой) – 11:43 (4x4)     0:2 Михеев (Комтуа, Готовец) – 15:20 (5x5)     1:2 Шабанов – 28:14 (5x5)     1:3 Михеев (Комтуа) – 35:04 (5x5)     2:3 Котляревский (Жарков) – 55:32 (5x5)     3:3 Шабанов – 56:59 (5x5)     3:4 Пакетт – 65:00    

Весной «Трактор» сенсационно выбил «Динамо» из плей-офф, не владея инициативой во многих матчах, уступая по броскам, но при этом выезжая на Заке Фукале. Сегодняшняя игра развернула сюжет на 180 градусов: уже «Трактор» доминировал, однако североамериканский вратарь соперника стоял на голове. Хантер Миска отразил 48 бросков противника и провёл свою лучшую встречу в КХЛ, нельзя не отметить и три очка Макса Комтуа, «Трактор» снова показал волю и отыгрался с 1:3 в концовке, но всё равно уступил в матче. Гол «Динамо» в овертайме судьи отменили, однако в серии буллитов москвичи всё равно победили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Кэмпбелл (Фу) – 38:38 (5x5)     2:0 Юрчо (Граовац, О'Реган) – 41:29 (5x4)     3:0 Граовац (Фу, Челиос) – 57:47 (en)    

Даже после усиления в межсезонье минское «Динамо» продолжает шатать. Неудачный матч в Балашихе спас Вадим Шипачёв, но каждую встречу рекордсмен КХЛ клепать по четыре очка не может. Второй матч в Подмосковье спас Джереми Смит: команда Дмитрия Квартальнова привычно для себя нанесла 37 бросков, но проиграла. Два очка у «Куньлуня» набрал бывший динамовец Тайлер Граовац.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 6
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Асетов) – 14:46 (5x5)     0:2 Савицкий (Муратов) – 15:12 (5x5)     1:2 Мокрушев (Сероух, Чебыкин) – 16:43 (5x4)     1:3 Сетдиков (Панюков, Бурдасов) – 24:38 (5x4)     2:3 Авершин (Федотов) – 29:12 (5x5)     3:3 Хафизов (Федотов, Мокрушев) – 32:00 (5x5)     3:4 Панюков (Омирбеков, Бекетаев) – 36:11 (5x5)     3:5 Бурдасов (Сетдиков, Бутенко) – 50:24 (5x5)     3:6 Савицкий (Муратов) – 51:41 (5x5)    

Столько шайб от «Барыса» мы не видели с сентября прошлого года, когда от астанинского клуба пострадал «Нефтехимик». «Леопарды» дома попробовали поиграть первым номером, однако закончилось это ранней заменой 19-летнего Евгения Волохина, пропустившего три шайбы после девяти бросков. Его визави Андрей Шутов тоже пропустил три, но спасал куда чаще и отразил немало опасных бросков с пятака. Сочинцам остаётся надеяться, что Александр Хохлачёв их всё-таки спасёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 7
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Барак, Бучельников) – 01:03 (5x5)     0:2 Цицюра (Готье, Бусыгин) – 02:57 (5x5)     0:3 Чехович (Воробьёв, Стюарт) – 23:54 (5x5)     0:4 Бучельников (Барак, Чехович) – 24:03 (5x5)     0:5 Чехович (Барак, Бучельников) – 29:25 (5x5)     1:5 Аймурзин (Подшивалов, Давыдов) – 36:44 (4x5)     1:6 Готье (Воробьёв) – 43:33 (5x5)     1:7 Яровой – 56:44 (5x5)    

«Сегодня комментировать нечего. Мы безоговорочно уступили сопернику, по всем статьям»: Андрей Козырев обычно и так немногословен, но сегодня побил свои же рекорды. Четыре последних матча его команда проиграла с общим счётом 3:16. «Витязь» повёл 2:0 уже после трёх минут игры, к середине встречи счёт был 5:0. Очередной великолепный матч провело звено Бучельников — Барак — Чехович, которое забросило три шайбы, при этом каждый игрок набрал три очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Провольнев, Окулов) – 36:25 (5x5)     0:2 Провольнев (Исхаков, Гурьянов) – 38:57 (5x5)     0:3 Абрамов (Ярош) – 46:32 (5x5)    

Кажется, чудесное спасение на последних секундах игры с «Сочи» дало ЦСКА и Илье Воробьёву новое дыхание. Армейцы выиграли шесть встреч из последних семи, при этом оформили три «сухаря». Иван Просветов начинал чемпионат не менее разочаровывающе, чем Миска, голкипера уже успели обменять на страницах телеграм-каналов, но сейчас он наконец-то набрал форму. «Ак Барс», который два дня назад очень классно смотрелся в матче со СКА, здесь уже ничего противопоставить не мог.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 18 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Амур
Хабаровск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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