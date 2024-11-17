«Северсталь» рассыпалась на своём льду, «Барыс» провёл свою лучшую игру в сезоне.

Суперматч американца из «Динамо», сухая победа ЦСКА в Казани. Итоги дня в КХЛ

17 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять матчей. Подводим их итоги.

Весной «Трактор» сенсационно выбил «Динамо» из плей-офф, не владея инициативой во многих матчах, уступая по броскам, но при этом выезжая на Заке Фукале. Сегодняшняя игра развернула сюжет на 180 градусов: уже «Трактор» доминировал, однако североамериканский вратарь соперника стоял на голове. Хантер Миска отразил 48 бросков противника и провёл свою лучшую встречу в КХЛ, нельзя не отметить и три очка Макса Комтуа, «Трактор» снова показал волю и отыгрался с 1:3 в концовке, но всё равно уступил в матче. Гол «Динамо» в овертайме судьи отменили, однако в серии буллитов москвичи всё равно победили.

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Даже после усиления в межсезонье минское «Динамо» продолжает шатать. Неудачный матч в Балашихе спас Вадим Шипачёв, но каждую встречу рекордсмен КХЛ клепать по четыре очка не может. Второй матч в Подмосковье спас Джереми Смит: команда Дмитрия Квартальнова привычно для себя нанесла 37 бросков, но проиграла. Два очка у «Куньлуня» набрал бывший динамовец Тайлер Граовац.

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Столько шайб от «Барыса» мы не видели с сентября прошлого года, когда от астанинского клуба пострадал «Нефтехимик». «Леопарды» дома попробовали поиграть первым номером, однако закончилось это ранней заменой 19-летнего Евгения Волохина, пропустившего три шайбы после девяти бросков. Его визави Андрей Шутов тоже пропустил три, но спасал куда чаще и отразил немало опасных бросков с пятака. Сочинцам остаётся надеяться, что Александр Хохлачёв их всё-таки спасёт.

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«Сегодня комментировать нечего. Мы безоговорочно уступили сопернику, по всем статьям»: Андрей Козырев обычно и так немногословен, но сегодня побил свои же рекорды. Четыре последних матча его команда проиграла с общим счётом 3:16. «Витязь» повёл 2:0 уже после трёх минут игры, к середине встречи счёт был 5:0. Очередной великолепный матч провело звено Бучельников — Барак — Чехович, которое забросило три шайбы, при этом каждый игрок набрал три очка.

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Кажется, чудесное спасение на последних секундах игры с «Сочи» дало ЦСКА и Илье Воробьёву новое дыхание. Армейцы выиграли шесть встреч из последних семи, при этом оформили три «сухаря». Иван Просветов начинал чемпионат не менее разочаровывающе, чем Миска, голкипера уже успели обменять на страницах телеграм-каналов, но сейчас он наконец-то набрал форму. «Ак Барс», который два дня назад очень классно смотрелся в матче со СКА, здесь уже ничего противопоставить не мог.

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Матчи 18 ноября

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