Безумный Овечкин! Первый хет-трик за два года и один шаг до великого рекорда

«Вашингтон» продолжает западное турне, приехав в гости к лидеру Тихоокеанского дивизиона. Именно на этом льду «столичные» более шести лет назад подняли первый Кубок Стэнли в истории. Правда, после того победного матча в финале все очные матчи в Парадайсе выиграл «Вегас».

Но перед матчем другая статистика была уже за гостей – «Вашингтон» в нынешнем сезоне выиграл все пять матчей у команд западной конференции.

Уже в начале матча «рыцари» заработали удаление. «Кэпиталз» откладывать дело в долгий ящик не стали – Овечкин прострелил в сторону дальней штанги, шайба попала в защитника и отрикошетила в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ови поразил ворота Ильи Самсонова, которому до этого он ни разу не забрасывал. Таким образом, российский голкипер стал 177-м в списке жертв нашего снайпера – до рекорда Ягра остался один шаг.

Чуть позже Овечкин сам заработал удаление, соперник возможностью не воспользовался, а уже через 36 секунд после выхода на лёд партнёры Александра организовали вторую шайбу – точным кистевым отметился Чикран. Но «Вегас» успел подпортить настроение «столичным» до перерыва – Хауден доиграл момент до конца и застал врасплох бывшего партнёра по команде.

К восьмой минуте второго периода команды обменялись шайбами, а затем Овечкин стал неожиданным героем эпизода: «Вегас» на волне успеха проводил очередную атаку, партнёры вывели Барбашёва на пустые ворота, но Ови не позволил Ивану катнуть шайбу, наложив сверху клюшку. А в конце периода Александр вернулся к прежним геройствам – стремительная контратака и изумительный бросок в угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке «Вашингтон» откатился ближе к своим воротам, как в недавнем матче с «Колорадо», и преимущественно отбивался от атак «Вегаса», а Логан Томпсон раз за разом лишал соперника надежды. А в конце случился праздник – Овечкин поразил пустые ворота и оформил хет-трик. Первый почти за два года, последний раз три шайбы Ови забрасывал 31 декабря 2022 года. Фантастика!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

866 – именно столько забросил Овечкин на сегодняшний день. До рекорда Гретцки осталось всего 28 шайб. Верим и ждём!