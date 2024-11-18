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Лидеры НХЛ по хет-трикам в возрасте 39 и более лет, Хоу, Бьюсик, Овечкин, Ягр, Лидстрём, Селянне, Торнтон, Доун

Овечкин — легендарный ветеран! А кто ещё оформлял хет-трик в НХЛ в 39+?
Дмитрий Сторожев
Кто оформлял хет-трик в НХЛ в 39+?
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Сделайте удивлённое лицо — здесь тоже звёздные имена.

Нет слов, чтобы описать, насколько хорош Александр Овечкин в этом регулярном сезоне НХЛ. Кажется, что снайперский рекорд Уэйна Гретцки будет побит уже в этом чемпионате — после матча с «Вегасом» капитана «Вашингтона» от абсолютного лидерства отделяют всего 29 точных бросков. Если учитывать, что за 17 матчей текущей регулярки он забросил уже 13 (!) шайб, то дистанции в оставшиеся 65 игр может быть более чем достаточно, чтобы сместить Величайшего с одной из его главных вершин.

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Безумный Овечкин! Первый хет-трик за два года и один шаг до великого рекорда

Сегодня Овечкин сделал три очень важных шага к этому историческому событию, оформив хет-трик в ворота «рыцарей». Он сделал это впервые с 31 декабря 2022 года — тогда от рук Александра пострадал «Монреаль», теперь же три гола российского нападающего помогли «Кэпиталз» впервые в истории обыграть «Вегас» на его площадке в рамках регулярного чемпионата.

Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет. В этой компании, как и полагается, сплошь легенды.

Игроки, оформлявшие хет-трик в НХЛ в возрасте 39+ лет

ИгрокХет-трики
1.Горди Хоу4
2.Джонни Бьюсик2
3.Жан Беливо1
4.Жан Ратель1
5.Люк Робитайл1
6.Джо Ньюиндайк1
7.Никлас Лидстрём1
8.Теэму Селянне1
9.Яромир Ягр1
10.Шейн Доун1
11.Джо Торнтон1
12.Александр Овечкин*1

* — действующий игрок

У Александра будет возможность стать третьим хоккеистом, сумевшим оформить хет-трик в возрасте 39+ более одного раза. При этом далеко не все игроки свои матчи с тремя голами проводили непосредственно в 39, как Овечкин — к примеру, Лидстрёму и Селянне удавалось провернуть такое в 40 лет, а тот же Хоу делал это в 41 и до 2015 года был самым возрастным автором хет-трика в истории НХЛ. Однако уже почти 10 лет этот рекорд принадлежит Яромиру Ягру, которому к тому моменту стукнуло почти 43 — в январе 2015-го легендарный чех забросил три шайбы в ворота «Филадельфии» в возрасте 42 лет и 322 дней.

Пока что это достижение Овечкину не светит, но он имеет хорошие шансы попасть в топ-5 по общему количеству хет-триков в истории лиги. Для этого остался всего лишь шаг — сегодняшний хет-трик стал для Александра 31-м, а у находящегося на пятом месте Фила Эспозито таких за карьеру набралось 32.

Лидеры по количеству хет-триков в истории НХЛ

ИгрокХет-трики
1.Уэйн Гретцки50
2.Марио Лемье40
3.Майк Босси39
4.Бретт Халл33
5.Фил Эспозито32
6.Александр Овечкин*31

* — действующий игрок

Здесь забраться в топ-3 вряд ли удастся, но сместить Халла точно возможно. Впрочем, это явно не то, за чем сейчас гонится Овечкин. Великая погоня только одна. И она всё ближе к своему завершению.

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