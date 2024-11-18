Овечкин — легендарный ветеран! А кто ещё оформлял хет-трик в НХЛ в 39+?

Нет слов, чтобы описать, насколько хорош Александр Овечкин в этом регулярном сезоне НХЛ. Кажется, что снайперский рекорд Уэйна Гретцки будет побит уже в этом чемпионате — после матча с «Вегасом» капитана «Вашингтона» от абсолютного лидерства отделяют всего 29 точных бросков. Если учитывать, что за 17 матчей текущей регулярки он забросил уже 13 (!) шайб, то дистанции в оставшиеся 65 игр может быть более чем достаточно, чтобы сместить Величайшего с одной из его главных вершин.

Сегодня Овечкин сделал три очень важных шага к этому историческому событию, оформив хет-трик в ворота «рыцарей». Он сделал это впервые с 31 декабря 2022 года — тогда от рук Александра пострадал «Монреаль», теперь же три гола российского нападающего помогли «Кэпиталз» впервые в истории обыграть «Вегас» на его площадке в рамках регулярного чемпионата.

Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет. В этой компании, как и полагается, сплошь легенды.

Игроки, оформлявшие хет-трик в НХЛ в возрасте 39+ лет

№ Игрок Хет-трики 1. Горди Хоу 4 2. Джонни Бьюсик 2 3. Жан Беливо 1 4. Жан Ратель 1 5. Люк Робитайл 1 6. Джо Ньюиндайк 1 7. Никлас Лидстрём 1 8. Теэму Селянне 1 9. Яромир Ягр 1 10. Шейн Доун 1 11. Джо Торнтон 1 12. Александр Овечкин* 1

* — действующий игрок

У Александра будет возможность стать третьим хоккеистом, сумевшим оформить хет-трик в возрасте 39+ более одного раза. При этом далеко не все игроки свои матчи с тремя голами проводили непосредственно в 39, как Овечкин — к примеру, Лидстрёму и Селянне удавалось провернуть такое в 40 лет, а тот же Хоу делал это в 41 и до 2015 года был самым возрастным автором хет-трика в истории НХЛ. Однако уже почти 10 лет этот рекорд принадлежит Яромиру Ягру, которому к тому моменту стукнуло почти 43 — в январе 2015-го легендарный чех забросил три шайбы в ворота «Филадельфии» в возрасте 42 лет и 322 дней.

Пока что это достижение Овечкину не светит, но он имеет хорошие шансы попасть в топ-5 по общему количеству хет-триков в истории лиги. Для этого остался всего лишь шаг — сегодняшний хет-трик стал для Александра 31-м, а у находящегося на пятом месте Фила Эспозито таких за карьеру набралось 32.

Лидеры по количеству хет-триков в истории НХЛ

№ Игрок Хет-трики 1. Уэйн Гретцки 50 2. Марио Лемье 40 3. Майк Босси 39 4. Бретт Халл 33 5. Фил Эспозито 32 6. Александр Овечкин* 31

* — действующий игрок

Здесь забраться в топ-3 вряд ли удастся, но сместить Халла точно возможно. Впрочем, это явно не то, за чем сейчас гонится Овечкин. Великая погоня только одна. И она всё ближе к своему завершению.