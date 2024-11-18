Овечкин — легендарный ветеран! А кто ещё оформлял хет-трик в НХЛ в 39+?

Нет слов, чтобы описать, насколько хорош Александр Овечкин в этом регулярном сезоне НХЛ. Кажется, что снайперский рекорд Уэйна Гретцки будет побит уже в этом чемпионате — после матча с «Вегасом» капитана «Вашингтона» от абсолютного лидерства отделяют всего 29 точных бросков. Если учитывать, что за 17 матчей текущей регулярки он забросил уже 13 (!) шайб, то дистанции в оставшиеся 65 игр может быть более чем достаточно, чтобы сместить Величайшего с одной из его главных вершин.
Сегодня Овечкин сделал три очень важных шага к этому историческому событию, оформив хет-трик в ворота «рыцарей». Он сделал это впервые с 31 декабря 2022 года — тогда от рук Александра пострадал «Монреаль», теперь же три гола российского нападающего помогли «Кэпиталз» впервые в истории обыграть «Вегас» на его площадке в рамках регулярного чемпионата.
Овечкин стал 12-м хоккеистом в истории НХЛ, который оформил хет-трик в возрасте 39+ лет. В этой компании, как и полагается, сплошь легенды.
Игроки, оформлявшие хет-трик в НХЛ в возрасте 39+ лет
|№
|Игрок
|Хет-трики
|1.
|Горди Хоу
|4
|2.
|Джонни Бьюсик
|2
|3.
|Жан Беливо
|1
|4.
|Жан Ратель
|1
|5.
|Люк Робитайл
|1
|6.
|Джо Ньюиндайк
|1
|7.
|Никлас Лидстрём
|1
|8.
|Теэму Селянне
|1
|9.
|Яромир Ягр
|1
|10.
|Шейн Доун
|1
|11.
|Джо Торнтон
|1
|12.
|Александр Овечкин*
|1
* — действующий игрок
У Александра будет возможность стать третьим хоккеистом, сумевшим оформить хет-трик в возрасте 39+ более одного раза. При этом далеко не все игроки свои матчи с тремя голами проводили непосредственно в 39, как Овечкин — к примеру, Лидстрёму и Селянне удавалось провернуть такое в 40 лет, а тот же Хоу делал это в 41 и до 2015 года был самым возрастным автором хет-трика в истории НХЛ. Однако уже почти 10 лет этот рекорд принадлежит Яромиру Ягру, которому к тому моменту стукнуло почти 43 — в январе 2015-го легендарный чех забросил три шайбы в ворота «Филадельфии» в возрасте 42 лет и 322 дней.
Пока что это достижение Овечкину не светит, но он имеет хорошие шансы попасть в топ-5 по общему количеству хет-триков в истории лиги. Для этого остался всего лишь шаг — сегодняшний хет-трик стал для Александра 31-м, а у находящегося на пятом месте Фила Эспозито таких за карьеру набралось 32.
Лидеры по количеству хет-триков в истории НХЛ
|№
|Игрок
|Хет-трики
|1.
|Уэйн Гретцки
|50
|2.
|Марио Лемье
|40
|3.
|Майк Босси
|39
|4.
|Бретт Халл
|33
|5.
|Фил Эспозито
|32
|6.
|Александр Овечкин*
|31
* — действующий игрок
Здесь забраться в топ-3 вряд ли удастся, но сместить Халла точно возможно. Впрочем, это явно не то, за чем сейчас гонится Овечкин. Великая погоня только одна. И она всё ближе к своему завершению.