КХЛ запустила чемпионат 3х3 с участием восьми команд. Что нужно знать о новом турнире

Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция, посвящённая запуску проекта «Чемпионат КХЛ 3х3» – нового турнира в системе Континентальной хоккейной лиги. На вопросы журналистов ответили президент лиги Алексей Морозов, вице-президент по хоккейным операциям Андрей Точицкий и вице-президент Сергей Доброхвалов.

Состав участников турнира

«Историческое событие для КХЛ. Мы анонсируем создание нового международного турнира под эгидой КХЛ. Сейчас мы подошли к тому, что этот вид спорта динамично развивается и может войти в программу Олимпийских игр. Поэтому сейчас вместе с нашими клубами, у которых есть вся необходимая инфраструктура, запускаем турнир.

Это динамичный хоккей, сосредоточенный на молодой аудитории, которая любит быстрое. Матч будет проходить около 30 минут, что нравится молодёжи. Она может увидеть много интересного.

Играют «Ак Барс», «Авангард», «Барыс», минское «Динамо», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор». Эти восемь клубов будут разыгрывать между собой первый чемпионат», – заявил Алексей Морозов.

Презентация чемпионата КХЛ 3х3 Фото: Пресс-служба КХЛ

Всё о регламенте

«Впервые в истории мирового хоккея будет реализован проект чемпионата 3х3 в формате полноценного регулярного чемпионата. Все клубы будут разбиты на два дивизиона по четыре команды. 19 декабря — старт регулярки, суперфинал — с 8 июля.

Формат площадки 18х34 м. В регулярном чемпионате будет сыграно 24 тура, где тур равен одной неделе. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Очки за суперигру не начисляются.

В суперфинал выйдут по три команды из лучшего дивизиона. Заявка на тур – 10 игроков, минимум один игрок должен был провести не менее 200 матчей за карьеру в КХЛ или не менее 80 матчей за последние пять лет. Эти 10 игроков набираются из заявки на сезон, в которую входят 25 игроков. В заявку на сезон попадают игроки КХЛ на двусторонних контрактах, а также неограниченно свободные агенты и игроки с драфта отказов», – пояснил Андрей Точицкий.

Состав участников и группы:



Фонбет дивизион: «Барыс», «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев».

Винлайн дивизион: «Трактор», «Ак Барс», «Сибирь», «Динамо» Минск.

Где пройдёт турнир?

«Все матчи пройдут на одной площадке в Щербинке. Это оптимальная локация, равноудалённая от двух крупных аэропортов Москвы. Каждый тур будет начинаться в четверг и продолжаться до конца недели. Все команды будут заезжать в Щербинку в среду и жить в одном отеле. Лигой продуманы все стандарты», – сказал Точицкий.

Организационные моменты

«Мы ещё не определились с тем, как будет называться трофей. Каждая игра будет проходить под лёгкую фоновую музыку, а не в тишине. Хотим, чтобы атмосфера на площадке была непринуждённой. Наша цель – чтобы аудитория потребляла этот хоккей через свои гаджеты. Можно будет приобретать билеты для посещения, но здесь мы нацелены на теле- и интернет-трансляции. Игры будут проходить в первой половине дня, чтобы развести этот турнир с матчами сезона КХЛ», – отметил Сергей Доброхвалов.

Презентация чемпионата КХЛ 3х3 Фото: Пресс-служба КХЛ

Об организаторах

«Рассчитываем, что на следующий год состав участников расширится. Мы с оптимизмом на это смотрим и уже слышим положительные отклики от тех клубов, кто не будет играть в первом сезоне. Сейчас турнир организовывается двумя букмекерскими компаниями, и для участия в первом сезоне клубы отбирались из числа тех, кто как раз и сотрудничает с этими компаниями.

Наша позиция в том, что мы договороспособны по всем вопросам. Участвовать будут только те клубы, кто хочет участвовать. Тут не будет никакого принуждения. Мы хотим расширения состава участников, но, как это будет, покажет время. Мы открыты для конструктивного диалога», – сказал Андрей Точицкий.

Тренерский и легионерский вопросы

«Есть тренеры, кто находится внутри системы клубов. Это первый блок, откуда можно выбирать специалистов. И есть рынок неограниченно свободных агентов – это касается не только игроков, но и тренеров. Так что в этом чемпионате могут раскрыться новые имена среди тренерских кадров».

«У нас нет ограничений – ни по заявке, ни по национальному признаку. Заявка на сезон – плавающая. В любой момент игроков можно заявлять, отзаявлять. Рынок неограниченно свободных агентов в КХЛ достаточно большой, потому что в лиге произошло резкое омоложение. Свободных мастеровитых игроков очень много на рынке, и из них можно будет набирать команду для участия [в чемпионате] 3х3», – подытожил Точицкий.