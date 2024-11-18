Самая опасная позиция в КХЛ? Вспоминаем всех вратарей СКА за три года

Почти три года назад главным тренером СКА стал Роман Ротенберг, который в январе 2022-го прекратил юридическое двоевластие и вместо «главы штаба» принял более привычную титулатуру. За это время СКА успел запомниться многими вещами: пресс-конференциями, которые рождают мемы и отдельные телеграм-каналы. Бешеная текучка состава при его одновременной раздутости. Однако, пожалуй, главным здесь будет вратарская нестабильность.

«У всех команд по четыре вратаря. И в «вышке» ещё, и в МХЛ. Минимум по два вратаря – уже шесть», — говорил недавно босс СКА. Однако не у каждой команды четвёртый голкипер получает 50 млн рублей — и вряд ли переход какого-то другого четвёртого вратаря требовал вмешательства губернатора области (если верить инсайдерам). Никита Серебряков, который не играет с 5 октября, не первый и не последний человек, вышедший в Петербурге из доверия.

Сегодня мы вспомним все вратарские перестановки СКА современной эпохи. С помощью графиков мы покажем и все замены голкиперов, которые тоже стали «визиткой» нового СКА: досрочный уход там обозначен красным цветом (в случае травмы – жёлтым).

Сезон-2021/2022

Роман Борисович, как уже сказано выше, официально стал главным тренером лишь 5 января 2022-го, но неофициально это явно случилось раньше. За три года СКА прошёл через кавалькаду Знарок — Воробьёв — Кудашов — Брагин, и с каждой новой сменой всё выше становилась роль главы штаба, который в ковидную годину впервые примерил на себя и роль главного в паре матчей. Осенью 2021-го Ротенберг уже постоянно находился на скамейке, так что вспоминаем тот сезон с самого начала.

Статистика вратарей СКА в сезоне-2021/2022

СКА входил в тот год с основным вратарём сборной России на ЧМ — и Александр Самонов провёл достойный турнир, даже несмотря на то, что его в последний момент посадили в запас ради Сергея Бобровского. При этом плей-офф-2021 Александр закончил в запасе: туда он отправился после того, как СКА начал финал Запада со ЦСКА с 0-3. Однако и Магнус Хелльберг, при котором тогда команда одержала две победы, штаб СКА не устроил. Тогда в лиге случилась шведская карусель: Хелльберг уехал в Сочи, на его место пришёл Ларс Юханссон, которого отпустили из ЦСКА, потому что решили взять Адама Рейдеборна.

Ларс Юханссон Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Самонов старт нового сезона провалил: в каждой из игр с «Автомобилистом», «Торпедо» и «Витязем» Александр пропускал по три шайбы и был заменён. Почти безраздельным первым номером стал Юханссон, а Самонову всё это время искали обмен. Проходили слухи об обмене в «Ак Барс» на Никиту Лямкина или в «Северсталь» на Дмитрия Шугаева: это сейчас вратарь киснет в ВХЛ, а в олимпийском сезоне сверкал и попал в лонг-лист сборной. Тем не менее именно Самонов провёл первый матч Ротенберга (5:1 против «Куньлуня») и поехал в Пекин.

Кроме того, у СКА был Ярослав Аскаров, у которого за спиной уже были два МЧМ за спиной и гигантские авансы. При всём этом вратарь постоянно скакал по системе КХЛ — ВХЛ — МХЛ и за два года (2020/2021 и 2021/2022) суммарно провёл лишь 32 матча. В результате на незаконченный из-за ковида МЧМ-2022 у России поехал «холодный» вратарь, которого пришлось менять уже в перерыве матча с Швецией. Первые встречи на уровне КХЛ провёл блиставший в «СКА-Нева» Дмитрий Николаев.

Замены вратарей СКА в сезоне-2021/2022

В плей-офф безраздельно царствовал Юханссон — именно он начал все матчи в стартовом составе и лишь дважды был заменён. Явно не швед помешал СКА выйти в финал: петербургский клуб вёл 3-2 в серии с ЦСКА, но в шестой и седьмой встрече СКА суммарно наковырял одну шайбу.

Сезон-2022/2023

Летом Юханссон вполне предсказуемо покинул Россию и подписал контракт с «Фрёлундой», откуда и уезжал в Швецию. В Северную Америку уехал Аскаров, но в закромах СКА был не менее перспективный Сергей Иванов, которого в 2020-м со скандалом и публичным недовольством Сергея Ласькова выкупали у «Магнитки» за положенные в регламенте 400 тысяч рублей.

Статистика вратарей СКА в сезоне-2022/2023

В сезон СКА входил с трио Самонов — Николаев — Иванов. Самонову стало доставаться с первых же матчей сезона. Во-первых, уже 9 сентября он получил травму в игре с «Динамо» после того, как неудачно растянулся в шпагате. За день до этого на новостных лентах появился один из самых диких несбывшихся инсайдов: ЦСКА якобы подпишет контракт с Иваном Федотовым и сразу же обменяет его в Петербург. Ну а через месяц из НХЛ вернулся Михаил Бердин: права на него принадлежали СКА, но его отправили в «Сочи».

СКА начинал тот сезон в режиме бешеного асфальтоукладчика, набрав к началу ноября 51 очко из 54 возможных: и Самонов, и Николаев отражали более 93% бросков. Спад после такого старта был неизбежен — и серия из трёх поражений стоила Самонову места. Судя по всему, роковым стал гол Валентина Пьянова в Новосибирске: во втором перерыве Александра заменили. Через неделю Самонова и Даниила Пыленкова обменяли в «Северсталь» на Владислава Подъяпольского.

«У меня была возможность увидеть лично Влада, мы с ним провели много очных игр, где Влад показывал стабильную игру против нас. У нас были большие сложности против него, и в плей-офф, в серии «Северстали» с «Динамо» ему было очень сложно забить. А в «Динамо» очень серьёзные ребята – Шипачёв, Яшкин. Это серьёзное и не спонтанное решение. Смотрим разные матчи, разных игроков, ищем ребят под нашу систему. Влад всегда бьётся до конца, всегда играл агрессивно, у него серьёзный опыт. В нашем понимании это было лучшее, что мы могли сделать на сегодня», — объяснял прессе Ротенберг.

Дмитрий Николаев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Трансфер Подъяпольского вызвал удивление — он переходил в Петербург, имея в статистике 89,5% сейвов. Уже в третьей игре за новый клуб (с «Куньлунем») голкипера заменили при 0:3 — с Николаевым в воротах СКА отыгрался, а Ротенберг сказал знаменитое «яйца в кулак и на пятак». На рубеже календарных годов Владислав провёл пять матчей подряд, в каждом отражая менее 90% бросков. После 15 игр в составе СКА голкипер так и остановился на этом рубеже.

«Да, его как будто под танки кинули после «Северстали». Видно, что парень переживает, и какие-то нелепые голы в его ворота залетают — то от «стекла», то какой-то ещё отскок», — говорил о Подъяпольском экс-игрок СКА Иван Логинов. Несмотря на то что Владислав успел получить от Ротенберга публичное сравнение со свежеиспечённым чемпионом мира Эмилиано Мартинесом, после 7 февраля и до конца сезона он провёл лишь один матч.

Замены вратарей СКА в сезоне-2022/2023

Ну а основным голкипером СКА стал Николаев: генменеджеры КХЛ, опрошенные «СЭ», даже назвали его лучшим вратарём лиги. Уже в декабре клуб продлил с ним контракт на два года, а Ротенберг удовлётворенно говорил: «Особенно важно, что он петербуржец и воспитанник нашей системы». Николаев уверенно прошёл всю регулярку, отлично сыграл в серии с «Торпедо», которую СКА закрыл всухую. Однако всё испортил финал конференции с ЦСКА: в первом матче серии Николаеву меняли конёк в третьем овертайме, а спустя три секунды москвичи забили. В пятом матче серии Николаев пропустил пять шайб и был заменён: шестую игру проводил Подъяпольский.

Сезон-2023/2024

Летом СКА начал собирать абсолютно новую бригаду. Уже весной было понятно, что СКА хочет приобрести Никиту Серебрякова, который за год превратился из обычного вратаря среднего клуба КХЛ в новую звезду. Никита почти единолично завёл сверхоборонительный «Адмирал» в плей-офф и помог сенсационно выбить «Салават» в первом раунде. Кавалерийским наскоком менеджмент «Адмирала» взять не удалось, однако в Петербург переехал тренер вратарей «Адмирала» Юрий Ключников, чья роль в прогрессе Серебрякова отмечалась всеми.

Статистика вратарей СКА в сезоне-2023/2024

Ну а пока Никиту взять не получилось, СКА обратился к очередному шведу, которых в КХЛ оставалось мало — Юхану Маттссону. Переход экс-вратаря «Автомобилиста» тогда заставил многих недоумевать. В регулярном сезоне швед не показал ничего сверхъестественного и выглядел средним во всех отношениях голкипером. В плей-офф швед, впрочем, изменился — чудес он не творил, суперсейвов не делал, но в серии с «Металлургом», которую из-за травмы не закончил, выглядел невероятно спокойным и уверенным в себе. В Швеции Маттссон тоже в плей-офф играл лучше регулярки, но до весны надо было ещё дойти.

Вратарским дуэтом СКА в первых матчах сезона был Маттссон — Иванов. Подъяпольского, как и группу других хоккеистов СКА, обменяли в «Ладу». Голкипер позже говорил: «Не хочется даже вспоминать про Питер и вообще говорить об этом. Был такой период жизни, не считаю, что он был плохим». Николаева слухи отправляли в «Авангард», но голкипер, развитию которого помешала травма, уехал в «Спартак» после совсем короткого пребывания в «Нефтехимике».

В пятом матче за новую команду Маттссон был заменён в перерыве после двух пропущенных шайб от «Динамо»: Ротенберг официально объяснил это травмой, но в это мало кто поверил. Параллельно СКА отправился за Серебряковым под аккомпанемент лидеров общественного мнения. Вспомним только заголовки: «Владимир Крикунов: «Вижу большой потенциал в возможном переходе Серебрякова в СКА. «Адмирал» не будет бороться за Кубок Гагарина, у СКА эти ресурсы есть»; «Евгений Артюхин: «Отпустил бы Серебрякова в СКА на месте «Адмирала». Никита перерос клуб и готов биться за Кубок Гагарина, он не задержится на Дальнем Востоке».

Никита Серебряков Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

4 октября маршрут рейса Владивосток — Санкт-Петербург утрясли. На этот раз «Адмирал» получил не так много, как «Северсталь», Сергей Иванов отправился лишь в годичную аренду. Пока Маттссон лечился, а Серебрякова не купили, ворота СКА короткое время защищал 20-летний Артемий Плешков, который годом ранее играл за «Сочи». Уже после нескольких матчей бывший тренер «леопардов» Андрей Зюзин сравнил Плешкова (рост 179 см) с Юхой Метсолой. Параллельно СКА жёстко проваливал старт чемпионата и долгое время шёл где-то в конце восьмёрки.

Серебряков дебютировал в СКА 6 октября и сразу же сделал 34 сейва в матче с заклятыми друзьями из ЦСКА (3:2). По ходу сезона у Никиты случались неудачные встречи с ранними заменами (на восьмой минуте с «Витязем» после двух шайб; в первом периоде с «Автомобилистом» после тех же двух шайб; в Омске в развесёлом 5:9 с «Авангардом»), однако в большинстве матчей Серебряков отражал более 90% и действительно выглядел человеком, за которым стоило гоняться полгода.

Параллельно в СКА росла ещё одна сюжетная линия: ещё в 2022-м петербургский клуб выменял из системы «Сочи» 196-сантиметрового белоруса Павла Мойсевича. В игре с «Куньлунем» СКА выбрал экспериментальный тандем Плешков — Мойсевич, и Артемий уехал на скамейку после трёх пропущенных шайб. Белорус же не пропустил, в игре с «Авангардом» вышел вместо заменённого Серебрякова и тоже не пропустил. Такая же история повторилась в игре с «Витязем»: Серебряков уходит — Мойсевич выходит и заканчивает матч «сухим».

Такими успешными заменами Мойсевич побил рекорд КХЛ по продолжительности «сухой» серии со старта сезона — 155:28 – и параллельно попал в хайлайты благодаря «сейву скорпиона». Однако серия прервалась в первом матче, где Павел вышел в стартовом составе: впрочем, СКА обыграл «Витязь» 6:1, и Мойсевич вряд ли сильно расстроился. «Ничего страшного, когда-то я должен был пропустить. Будем начинать другую серию. В СКА все вратари в порядке. Я равняюсь на старших», — говорил белорус.

Тем не менее к плей-офф Серебряков подходил в статусе первого номера и с 28 выигранными матчами из 41. Однако у СКА был в составе вратарь, которого брали как раз из-за игры в плей-офф, но Маттссон на тот момент почти пропал с радаров. После замены в игре с «Динамо» Юхан вернулся в состав через два месяца, и уже в третьей игре после возвращения был заменён после того, как «Торпедо» забило два гола после двух бросков. С декабря по февраль швед провёл лишь четыре игры. Ротенберг же рефреном говорил, что у команды есть четыре сильных вратаря.

Замены вратарей СКА в сезоне-2023/2024

В первом же матче плей-офф с «Торпедо» Серебрякова заменили на Мойсевича на восьмой минуте при счёте 0:2. Однако больше Никита не покидал ворота СКА в том плей-офф, что не помогло команде пройти дальше второго раунда. При этом Серебряков отразил множество опасных бросков после моментов, которые «Автомобилист» создавал в контратаках. Однако главным моментом вокруг Серебрякова стало удаление за подножку, после которого СКА устроил грандиозный скандал, обвинил судей в предвзятости, подключив Фила Эспозито и даже лучшего «друга» русского народа последних двух лет Доминика Гашека. Правило лига изменила, но переиграть ту серию она не могла.

Сезон-2024/2025

Некое предупреждение в адрес Серебрякова как будто прозвучало уже в мае, когда сезон закончился. Приближённый к клубу Сергей Черкас вдруг заявил: «Автомобилист» забивал после открытых бросков, а на другой половине площадки такие же броски останавливал вратарь, какая уж тут тактика». Почти сразу после окончания плей-офф стало известно, что клуб расстаётся с шестью игроками, в числе которых был Маттссон. Игрой Серебрякова тоже были недовольны, однако оргвыводов весной не было.

Статистика вратарей СКА в сезоне-2024/2025

Ну а параллельно у Ротенберга появлялся новый любимчик. В плей-офф ВХЛ Плешков творил настоящие геройства: за четыре дня он сначала отразил 80 бросков АКМ, а потом уже 124 из 125, пропустив лишь в пятом овертайме. Вратарские геройства продолжились в майской серии «России 25» со сборной Беларуси, где Плешков выдал «сухую» серию в 188 минут. «Плешков очень юркий, подвижный. Ищет шайбу, живёт в воротах. Он старается впитывать шайбу как губка. Это хорошее качество, и я всегда его подчёркивал в своих детских школах и когда сам работал с вратарями», — говорил Владислав Третьяк.

Иванов снова уехал в аренду — в предсказуемый «Сочи», а Плешков поднялся в основу. Серебряков, впрочем, начал первый матч сезона в стартовом составе и был быстро заменён после двух шайб. Неизвестно, что творилось за закрытыми дверями, но такого Серебрякова мы вообще в КХЛ не видели. Никиту заменили в четырёх встречах из пяти, а сам он выглядел абсолютно неустойчивым психологически.

Замены вратарей СКА в сезоне-2024/2025

Теперь на авансцену выходит Егор Заврагин. Его имя в узких кругах было прекрасно известно: уже в 18 лет, играя в ВХЛ, он отражал 94,3% бросков. То, что это большой талант, который неизбежно перейдёт в КХЛ, было ясно. Непоянтно было только, в какой клуб — но у СКА весьма богатая история приобретений из «Мамонтов Югры» (вспомним и Марченко, и Галенюка). Вряд ли в Питере планировали дёргать его из сочинской аренды так рано, но уж слишком хорошо Егор стартовал на юге: как мы знаем из прошлых лет, даже отрезка в пару матчей хватало, чтобы перейти в головную организацию.

Пока Заврагин играет хорошо, и его не дёргают после двух шайб: исключением стал лишь домашний матч с «Сочи». «У нас все четыре вратаря, они находятся в тренировочном процессе, они постоянно тренируются, постоянно работают. И бывают ситуации, когда при всём нашем желании поставить в ворота нашего лучшего вратаря, скажем так, в моменте, из-за травмы или каких-то других обстоятельств, не можем этого сделать. Нам нужны резервы», — сказал главный тренер в свежем интервью Леониду Слуцкому.

Но если что-то и можно понять из текста выше, то лишь одно: ничто не бывает таким же недолговечным, как долгосрочные планы СКА на вратарей.