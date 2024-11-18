«Что насчёт чёртового хет-трика от большого человека?!» Америка сходит с ума от Овечкина

И подсчитывает, сколько Александр забьёт в этом году. А он идёт на сумасшедшие числа!

Как это вообще возможно?!

Ко всем своим успехам в нынешнем сезоне Овечкин решил добавить ещё один. Он оформил хет-трик в ворота «Вегаса»! Александр оформил 864-й, 865-й и 866-й голы в карьере — теперь до Уэйна Гретцки ему остаётся всего 28 шайб. И 29 — до нового рекорда!

Вместе с этим Ови помог «Вашингтону» одержать первую победу в Вегасе в истории, стал лучшим российским бомбардиром в возрасте 39 лет и установил уникальное достижение, забив 11 голов за 10 матчей — такой результативности на подобном отрезке не показывал ни один хоккеист в 39 и старше.

Успех Овечкина вновь поразил обозревателей в Северной Америке. Приводим самые интересные комментарии от наших заокеанских коллег.

«Ови сейчас идёт по графику в 63 гола за сезон»

Журналист Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт отметил голеадорский голод Овечкина.

«В понедельник «Вашингтон» сделал то, что можно было себе представить: обыграл «Вегас» на выезде, впервые в этом месяце одержав две победы подряд. «Столичные» сделали это благодаря силе Великой восьмёрки — Алекса Овечкина.

Он выглядел свежим на протяжении всего матча. Мы видели Алекса в его точке — в «офисе Ови». Мы видели, как он пронёсся через нейтральную зону, забив гол после рывка. Мы видели, как он проявил себя на своей половине льда. Овечкин жаждал забить третий гол, и это было очевидно — он кипел на скамейке запасных, упустив очень хороший шанс. Он взял своё за 37 секунд до конца матча», — написал Хассетт.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер перечислила все достижения, которыми Овечкин отметился в матче с «Вегасом». А набралось их немало!

«Это был 31-й хет-трик в карьере капитана «Вашингтона». Он занимает шестое место по этому показателю, и теперь ему не хватает одного хет-трика, чтобы догнать Фила Эспозито, который находится на шестой строчке в списке всех времён.

Что касается более значимых достижений, то российский снайпер приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов. Благодаря этому хет-трику он теперь всего в 28 шайбах от общего показателя Гретцки в 894.

Великая восьмёрка теперь является лучшим снайпером НХЛ в этом сезоне, присоединившись к Сэму Райнхарту из «Флориды» и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтону» с 13 голами. Овечкин явно никогда не показывал, что разучился забивать. У Алекса девять «Морис Ришаров», и теперь он претендует на 10-й.

После 16 сыгранных матчей он сейчас идёт по графику в 63 гола за сезон. Если Овечкин каким-то образом этого добьётся, он не только установит рекорд, но и проведёт второй лучший сезон по количеству шайб в карьере. Напоминаем, это его 20-й год в НХЛ, поэтому его высокая результативность в возрасте почти 40 лет действительно невероятна», — написала Сильбер.

«Что за время, чтобы быть живым!»

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд рассказал о реакции раздевалки «Вашингтона» и оценил второй гол Ови в матче.

«Что за время, чтобы быть живым!

Великий вечер Овечкина пришёлся на выходные, посвящённые 31-му дню рождения его жены. Настя была на игре и рядом с Ови в Вегасе, а также отпраздновала со своими подругами.

В конце второго периода Овечкин нанёс «Вегасу» второй укол — на этот раз убежав два на один с Мэттом Роем. Самсонов крикнул Пьетранджело, чтобы тот опекал Роя, дабы он сам мог остановить бросок Овечкина. Не остановил.

После матча раздевалка «Кэпиталз» взорвалась от восторга из-за Овечкина, когда Спенсер Карбери похвалил его за его великий вечер: «Что насчёт чёртового хет-трика от большого человека?!» — написал Оланд.

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон высказалась о первой шайбе капитана «Вашингтона» в матче.

«Овечкин, оформивший свой 31-й хет-трик в регулярных чемпионатах, открыл счёт в большинстве в начале первого периода, сделав вид, что разряжает свой фирменный бросок в одно касание, но в итоге обманув соперников. Да, шайба оторвалась от клюшки Алекса в левом круге вбрасывания. И да, она оказалась в сетке позади Самсонова. Но это был не стремительный, неудержимый бросок Овечкина.

Ови оформил хет-трик — свой первый с 31 декабря 2022 года — в пустые ворота за 37 секунд до конца. Он промахнулся ранее, но не ошибся, когда у него появился второй шанс сравняться с лидерами сезона НХЛ по голам.

Игроки, с которыми у Овечкина равное количество шайб, Сэм Райнхарт из «Флориды» и Леон Драйзайтль из «Эдмонтона», на 10 лет моложе», — заключила Джонсон.

«Он станет лучшим голеадором в истории хоккея»

Подкаст Spittin' Chiclets оценил важность этого хет-трика Ови для хоккея: «Мы лицезреем историю».

Sportsnet на своей странице в соцсетях также прокомментировал успехи Александра: «Что за ночь для Великой восьмёрки!»

Журналист NBC Sports Washington Грант Паульсен напомнил, сколько Овечкин уже забил в этом сезоне: «У него 13 голов в 17 матчах. Это трудно осознать. Невероятное начало сезона».

Издание The Hockey News в соцсетях сделало отсылку на известную франшизу «Звёздные войны»: «Алекс был бы отличным джедаем»

Журналист Sportsnet Эрик Энджелс немного покритиковал оборону «Вегаса»: «Нельзя давать Овечкину столько места. Ужас».

Экс-защитник клубов НХЛ и КХЛ, а ныне хоккейный эксперт Райан Уитни на фоне успеха Ови высказал мнение, что нападающий «Кэпиталз» не должен ждать необходимых трёх лет, чтобы попасть в Зал славы.

«Я думаю, Овечкин попадёт в Зал славы, с учётом того, что он станет лучшим голеадором в истории хоккея. У Ови и Кросби не должны ждать нужное время, они должны отправиться в Зал славы через год после того, как завершат карьеру», — написал Уитни.

Журналист The Hockey News Дэвид Альтер после второй шайбы Овечкина сообщил: «Я начинаю думать, что он побьёт рекорд в этом сезоне».

Однако после того, как капитан «Вашинтгона» оформил хет-трик, обозреватель изменил своё мнение: «Да, он определённо это сделает в текущем сезоне».