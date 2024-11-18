Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 18 ноября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 19 ноября

Кузнецов забил чудо-гол, «Автомобилист» прервал победную серию. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 18 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Металлург» победил в Уфе, дальневосточные команды синхронно пропустили по шесть шайб.

18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Хмелевски – 10:10 (5x5)     1:1 Канцеров (Вовченко, Гераськин) – 11:59 (5x4)     2:1 Цулыгин (Пименов) – 15:44 (5x5)     2:2 Пресс (Канцеров) – 29:24 (5x4)     2:3 Зернов (Канцеров) – 61:38 (3x3)    

Перед матчем пришла ужасная новость для «Салавата» и всех уфимских болельщиков — Джош Ливо выбыл из-за травмы, и по команде почти без глубины эта ситуация била крепко. За 60 минут соперники забили по два гола, при этом «Металлург» оба раза отличился в большинстве, а Роман Канцеров набрал 1+1. В овертайме после неудачного броска Никиты Зоркина в ногу соперника Канцеров и Денис Зернов вдвоём выкатились на одинокого вратаря, и центр «Магнитки» поставил победную точку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Селезнёв (Ди, Сериков) – 08:22 (5x5)     0:2 Селезнёв (Киселевич, Брюквин) – 24:28 (5x5)     1:2 Мэйсек (Кизимов, Да Коста) – 30:10 (5x4)     1:3 Митякин (Шафигуллин) – 59:59 (en)    

«Автомобилист» и «Нефтехимик» уже к середине ноября провели четыре встречи: все прошлые матчи выиграла уральская команда. Сезонную серию нижнекамцы закрыли на мажорной ноте: первый дубль в КХЛ оформил молодой Григорий Селезнёв, который сначала забил с метра, а потом и подправил шайбу на пятаке. Команда Николая Заварухина нанесла множество бросков, но они были либо неэффективными, либо спасал Филипп Долганов, либо «Автомобилист» не мог закопать на пятаке. Команда Николая Заварухина прервала семиматчевую победную серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Морозов (Голдобин, Вишневский) – 03:54 (5x5)     2:0 Порядин (Морозов) – 24:13 (5x5)     3:0 Рубцов (Пашин, Зайцев) – 29:46 (5x5)     3:1 Гутик (Петухов, Шэн) – 31:22 (5x4)     4:1 Локтионов (Мальцев, Орлов) – 38:29 (5x5)     5:1 Рубцов (Пашин, Савиков) – 44:24 (5x4)     6:1 Мальцев (Пашин, Ружичка) – 45:40 (5x4)    

«Адмирал» дома и «Адмирал» на выезде в этом году — две тотально разные команды, что ещё раз показал матч в «Мегаспорте». «Спартак» выжег пятак «моряков», при этом сам пропустил лишь однажды: после перестановок в тренерском штабе москвичи стали играть куда более надёжно. Интересно, что каждое звено топ-9 отметилось двумя шайбами, а Александр Пашин оформил ассистентский хет-трик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

«Амур» смог удивить: в Петербурге команда «бросила под автобус» 20-летнего вратаря Виктора Кобозева, который не только дебютировал в КХЛ, но и вообще провёл первый официальный матч в сезоне. Свободное падение «тигров», недавно оставшихся без Александра Хохлачёва, продолжилось. Яков Рылов стал самым возрастным защитником в истории КХЛ, но форварды команды ему мало чем помогли. Ну а главным событием стал удивительный гол Евгения Кузнецова, которому сложно найти аналоги — это смесь лакросса и бейсбола. «Амур» проиграл 13-ю встречу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 19 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android