Кузнецов забил чудо-гол, «Автомобилист» прервал победную серию. Итоги дня в КХЛ

«Металлург» победил в Уфе, дальневосточные команды синхронно пропустили по шесть шайб.

18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Подводим их итоги.

Перед матчем пришла ужасная новость для «Салавата» и всех уфимских болельщиков — Джош Ливо выбыл из-за травмы, и по команде почти без глубины эта ситуация била крепко. За 60 минут соперники забили по два гола, при этом «Металлург» оба раза отличился в большинстве, а Роман Канцеров набрал 1+1. В овертайме после неудачного броска Никиты Зоркина в ногу соперника Канцеров и Денис Зернов вдвоём выкатились на одинокого вратаря, и центр «Магнитки» поставил победную точку.

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«Автомобилист» и «Нефтехимик» уже к середине ноября провели четыре встречи: все прошлые матчи выиграла уральская команда. Сезонную серию нижнекамцы закрыли на мажорной ноте: первый дубль в КХЛ оформил молодой Григорий Селезнёв, который сначала забил с метра, а потом и подправил шайбу на пятаке. Команда Николая Заварухина нанесла множество бросков, но они были либо неэффективными, либо спасал Филипп Долганов, либо «Автомобилист» не мог закопать на пятаке. Команда Николая Заварухина прервала семиматчевую победную серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Адмирал» дома и «Адмирал» на выезде в этом году — две тотально разные команды, что ещё раз показал матч в «Мегаспорте». «Спартак» выжег пятак «моряков», при этом сам пропустил лишь однажды: после перестановок в тренерском штабе москвичи стали играть куда более надёжно. Интересно, что каждое звено топ-9 отметилось двумя шайбами, а Александр Пашин оформил ассистентский хет-трик.

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«Амур» смог удивить: в Петербурге команда «бросила под автобус» 20-летнего вратаря Виктора Кобозева, который не только дебютировал в КХЛ, но и вообще провёл первый официальный матч в сезоне. Свободное падение «тигров», недавно оставшихся без Александра Хохлачёва, продолжилось. Яков Рылов стал самым возрастным защитником в истории КХЛ, но форварды команды ему мало чем помогли. Ну а главным событием стал удивительный гол Евгения Кузнецова, которому сложно найти аналоги — это смесь лакросса и бейсбола. «Амур» проиграл 13-ю встречу подряд.

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