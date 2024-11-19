Да что он творит?! Овечкин оформил дубль и снёс еще несколько крутых рекордов НХЛ

Вчера «Вашингтон» гостил у «Вегаса», одержал уверенную победу, а главным героем встречи стал Александр Овечкин, который впервые за два года оформил хет-трик. Российский форвард забросил в ворота Самсонова и остановился в шаге от рекорда Ягра по количеству вратарей, которым он забрасывал, а также вышел на первое место в гонке снайперов. Правда, делить его пришлось с Райнхартом и Драйзайтлем.

Непонятно было, как «столичные» справятся с back to back, всё-таки нелегко проводить два матча за два дня. Но по первому периоду не было видно, что «Вашингтон» вчера играл с одной из самых сильных команд лиги: уже на восьмой минуте команда вела 2:1, причём два гола забила с 10-секундным интервалом. Такое бодрое начало поддержал Овечкин – партнёры в две передачи вывели Ови на ударную позицию, а тот броском с ползоны не оставил шансов Ингрэму. Коннору до этого Александр не забрасывал, а это значит, что 178-й вратарь пал жертвой броска нашего снайпера. Это повторение рекорда Яромира Ягра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В конце первого периода «Вашингтон» получил три командных штрафа: два за нарушение численного состава и один за задержку игры после неудачного тренерского запроса. Но гости выдержали, сами получили двойное большинство на старте второго периода, и дверь в офис открылась – Карлсон быстро перевёл шайбу на Овечкина, а тот броском в касание отправил снаряд в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Юта» смогла один гол отыграть, имела несколько моментов, чтобы забить ещё, но «столичные» надёжно сыграли в обороне.

Несмотря на то, что «Вашингтон» в третьем периоде снёс со своего пути «Юту», забросив ещё две шайбы, одну из которых записал на свой счёт белорус Протас, матч закончился с неприятным осадком – Овечкин столкнулся с Макбэйном, полежал некоторое время на льду, а после покинул площадку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» одерживает третью победу подряд на выезде и выходит на первое место в восточной конференции. А дальше следите за пальцами: Овечкин сокращает разрыв от Гретцки до 26 голов, возглавляет снайперскую гонку НХЛ, опережая Драйзайтля и Райнхарта, повторяет рекорд Яромира Ягра, о котором было сказано выше, стал первым игроком в истории лиги с сотней дублей на выезде, а также повторил достижение Малкина и Линдроса, забросив в первом же матче 18-й команде лиги.

Обидно, что это омрачило повреждение, полученное в третьем периоде, после чего Овечкин ушёл в раздевалку. Остаётся надеяться, что это меры перестраховки, и ничего серьёзного там нет.