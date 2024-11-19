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Юта — Вашингтон — 2:6, обзор матча, дубль Овечкина, повторение рекорда Ягра, до Гретцки 26 голов, видео

Да что он творит?! Овечкин оформил дубль и снёс еще несколько крутых рекордов НХЛ
Максим Макаров
Юта — Вашингтон — 2:6, обзор матча
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«Вашингтон» вышел на первое место на Востоке, но радость от очередной победы «столичным» омрачила травма Ови.

Вчера «Вашингтон» гостил у «Вегаса», одержал уверенную победу, а главным героем встречи стал Александр Овечкин, который впервые за два года оформил хет-трик. Российский форвард забросил в ворота Самсонова и остановился в шаге от рекорда Ягра по количеству вратарей, которым он забрасывал, а также вышел на первое место в гонке снайперов. Правда, делить его пришлось с Райнхартом и Драйзайтлем.

Непонятно было, как «столичные» справятся с back to back, всё-таки нелегко проводить два матча за два дня. Но по первому периоду не было видно, что «Вашингтон» вчера играл с одной из самых сильных команд лиги: уже на восьмой минуте команда вела 2:1, причём два гола забила с 10-секундным интервалом. Такое бодрое начало поддержал Овечкин – партнёры в две передачи вывели Ови на ударную позицию, а тот броском с ползоны не оставил шансов Ингрэму. Коннору до этого Александр не забрасывал, а это значит, что 178-й вратарь пал жертвой броска нашего снайпера. Это повторение рекорда Яромира Ягра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В конце первого периода «Вашингтон» получил три командных штрафа: два за нарушение численного состава и один за задержку игры после неудачного тренерского запроса. Но гости выдержали, сами получили двойное большинство на старте второго периода, и дверь в офис открылась – Карлсон быстро перевёл шайбу на Овечкина, а тот броском в касание отправил снаряд в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Юта» смогла один гол отыграть, имела несколько моментов, чтобы забить ещё, но «столичные» надёжно сыграли в обороне.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    

Несмотря на то, что «Вашингтон» в третьем периоде снёс со своего пути «Юту», забросив ещё две шайбы, одну из которых записал на свой счёт белорус Протас, матч закончился с неприятным осадком – Овечкин столкнулся с Макбэйном, полежал некоторое время на льду, а после покинул площадку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вашингтон» одерживает третью победу подряд на выезде и выходит на первое место в восточной конференции. А дальше следите за пальцами: Овечкин сокращает разрыв от Гретцки до 26 голов, возглавляет снайперскую гонку НХЛ, опережая Драйзайтля и Райнхарта, повторяет рекорд Яромира Ягра, о котором было сказано выше, стал первым игроком в истории лиги с сотней дублей на выезде, а также повторил достижение Малкина и Линдроса, забросив в первом же матче 18-й команде лиги.

Обидно, что это омрачило повреждение, полученное в третьем периоде, после чего Овечкин ушёл в раздевалку. Остаётся надеяться, что это меры перестраховки, и ничего серьёзного там нет.

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