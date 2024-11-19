Овечкина вынесли ударом в колено. Кое-как доехал до скамейки и закончил матч

Не перестаём восхищаться формой Александра Овечкина. Российский нападающий «Вашингтона» танком прёт к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, попутно сметая на своём пути кучу остальных достижений. Встреча с «Ютой» не стала исключением — в этой игре капитан «столичных» повторил рекорд Яромира Ягра по количеству «жертв» среди вратарей — Коннор Ингрэм стал 178-м голкипером, которому посчастливилось пропустить от Александра — и стал первым игроком в возрасте 39+, который первым в лиге добрался до отметки в 15 голов за сезон. И это далеко не всё.
Думаю, никто не будет спорить с тем, что Овечкин подошёл к новому чемпионату во всеоружии — мы давно не видели уже ставшего легендарным форварда в такой форме. В последние недели у Александра получалось если не всё, то очень многое — в подтверждение этому можно приводить кучу статистики, но вы наверняка всё прекрасно видите собственными глазами. Отлично идут дела не только у капитана «Вашингтона» — вся команда находится в прекрасном состоянии и уже лидирует в Восточной конференции. Могли ли мы представить такое ещё полтора месяца назад?
Забраться на первое место на Востоке и второе в НХЛ помогла убедительная победа в Солт-Лейк-Сити. 6:2, дубль Овечкина и статус самой результативной команды в лиге прямо сейчас — казалось бы, ничего не может омрачить сегодняшний день для клуба из столицы США.
К сожалению, может.
В середине третьего периода в безобидной, на первый взгляд, ситуации, форвард «Юты» Джек Макбэйн врезался в колено Александру Овечкину на довольно-таки большой скорости.
Сложно обвинять канадца в злом умысле, однако после этот эпизод стал последним для Овечкина в матче. Капитан «столичных» с трудом поднялся на ноги и покинул площадку только при помощи Джейкоба Чикрана. Какое-то время Александр провёл на скамейке запасных, поэтому сохранялась надежда, что всё не так серьёзно, как кажется. Однако вскоре 39-летний нападающий отправился в раздевалку и больше не принял участия в игре.
Под занавес встречи Том Уилсон отомстил за своего капитана, вызвав Макбэйна на кулачный поединок. Хотя, конечно, это никак не поможет Овечкину скорее вернуться на лёд.
Будем надеяться, что его уход в раздевалку был мерой предосторожности — в конце концов, победе «Вашингтона» к моменту травмы практически ничего не угрожало, да и «столичные» ещё успели упрочить своё преимущество. И, конечно, пожелаем Александру здоровья и скорейшего возвращения в строй — нам всем не терпится увидеть, как он побьёт один из величайших рекордов Национальной хоккейной лиги.