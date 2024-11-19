Макдэвид выбил 1000 очков, у русского вратаря — лучший сейв. Как прошла неделя в НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ продолжает разгоняться – начинают образовываться лидерские группы, появляются новые герои, а некоторые старые превосходят самих себя. Александр Овечкин в последние пару дней взорвал информационное пространство по обе стороны океана, и все остальные немаловажные события отошли на второй план.

Интерес к российскому снайперу понятен и объясним, но не всё крутится вокруг него: многие хотят слышать и о других героях. Мы предлагаем вам недельную выборку, где вы можете полюбоваться лучшими голами, ассистами и сейвами прошедшей недели, а также посмотреть, кто на этой неделе удивил или провалился.

Если вам понравится данная рубрика, то она, вполне вероятно, станет еженедельной.

Гол недели – Йеспер Боквист («Флорида Пантерз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Да, этот гол не такой эстетичный, как шайба Кузнецова в матче с «Амуром» или Семёнова в матче со СКА, но её красоты это не убавляет. «Флорида» тяжело провела неделю, дважды уступив «Нью-Джерси», однако при этом хоккеист этой команды отметился таким шедевром: «раздел» одного из лучших защитников «дьяволов», а после уложил на лёд вратаря и завёл шайбу в пустые ворота. Аж глаз радуется!

Ассист недели – Йеспер Братт («Нью-Джерси Дэвилз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На данный момент Йеспер Братт является лучшим бомбардиром «Дэвилз». И удивлять это уже никого не должно, так как швед на старте сезона невероятно хорош, а такие диагональные передачи через всю зону с разворота только подтверждают сказанное – Джек Хьюз не имел права промахнуться.

Комбинация недели – Нил Пионк — Николай Элерс — Габриэль Виларди («Виннипег Джетс»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На прошлой неделе было предостаточно голов, которые сопровождались блестящими розыгрышами, но этот поразил многих: мягкий наброс Пионка, техничная обводка Виларди и завершение от него же после шикарной двухходовки с участием Элерса. А ведь это была даже не первая спецбригада большинства «Виннипега»!

Сейв недели – Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»)/Йоонас Корписало («Бостон Брюинз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Александр Георгиев ужасно начал сезон, угодил в запас, но именно такие сейвы позволяют вновь нащупать уверенность. Роман Йози при ничейном счёте в концовке третьего периода мог стать героем матча, однако российский голкипер остановил швейцарца, доиграв момент до конца.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Йоонас Корписало вполне мог начать сезон в качестве основного вратаря «Бостона», но менеджмент «мишек» всё-таки успел договориться о новом контракте со Свейманом. Однако когда финн получает шанс, он способен и на такое: чудесный двойной сейв, который не позволил «Сент-Луису» удвоить преимущество.

Событие недели – 1000 очков Коннора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз») в НХЛ

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Здесь иных вариантов быть не могло – Коннор Макдэвид в матче с «Нэшвиллом» набрал 1000-е очко в НХЛ, став четвёртым игроком в истории по скорости достижения этой отметки. В момент кульминации было прекрасно всё – «Эдмонтон» сравнял счёт, передачу отдал ближайший друг и партнёр, домашняя арена захлебнулась от радости, а отец, смотревший матч с трибуны, казался самым счастливым человеком на свете.

Удивление недели – Мэйсон Марчмент («Даллас Старз»)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Мэйсон Марчмент никогда не отличался чрезмерно результативной игрой, он нападающий совершенно другого плана. Но на прошлой неделе Мэйсон превзошёл самого себя – девять очков в трёх играх, победный дубль в матче с «Миннесотой» («Даллас» победил 2:1) и сверхэффективная игра.

Выступление недели – Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») в матче с «Лос-Анджелес Кингз»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пока в «Колорадо» все лавры забирают себе Маккиннон и Макар, один герой остаётся слегка незамеченным. Да, речь о Микко Рантанене. В матче с «Лос-Анджелесом», который складывался для «лавин» удивительно тяжело, хотя «короли» играли просто отвратительно, именно финн сравнял счёт и вывел команду вперёд, воспользовавшись меткими передачами партнёров. А после забросил ещё и в пустые, оформив хет-трик.

Провал недели – «Питтсбург» в первом периоде матча с «Далласом»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Если где-нибудь увидите резко поседевшего человека, то знайте – возможно, он болельщик «Питтсбурга». В матче с «Далласом» подопечные Салливана вдрызг провалили первый период, пропустив аж шесть раз. Самое удивительное, что все шайбы были забиты по делу, это не просто фарт – оборона «пингвинов» моментами расступалась перед настырными форвардами (и не только) «Старз».

Камбэк недели – «Торонто» в матче с «Вашингтоном»

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пока все восхищаются «Вашингтоном» и делают это не напрасно, вспомним звонкий прокол «столичных»: они два периода контролировали игру, уверенно вели 3:1, но, чем начали заниматься в третьем периоде, объяснить сложно. Зато «Торонто» проявил недюжинный характер: забросил четыре шайбы в третьем периоде, из них засчитали только две, а после в овертайме организовал победную. Такой «Торонто» ждали боссы команды, назначая Берюбе?

Российский герой недели – Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)/Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Александр Овечкин на прошлой неделе поразил всех первым хет-триком за два года. Это позволило капитану «Вашингтону» сравняться с Райнхартом и Драйзайтлем в гонке снайперов. Но матчи с «Торонто» и «Колорадо» тоже выдались хорошими, в первом Ови даже мог стать автором победной шайбы, однако в упор не смог пробить Уолла.

Василевский провёл только два матча на прошедшей неделе, но они выдались невероятными: в матче с «Виннипегом», который перед началом встречи проиграл лишь одну игру из 16, Андрей пропустил одну шайбу и одержал 300-ю победу в НХЛ — быстрее всех в истории, а после «засушил» «Нью-Джерси». Так держать!