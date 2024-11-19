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Реакция Америки на травму Овечкина в матче с Ютой, как Овечкин получил повреждение, погоня Овечкина за Гретцки, Ови оформил дубль

«Если такой Овечкин получил серьёзную травму, начнётся бунт». Реакция Америки на драму Ови
Владимир Лаевский
Реакция Америки на травму Овечкина
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«Какое ужасное — и редкое — зрелище».

Александр Овечкин продолжил забивать! Капитан «Вашингтона» оформил дубль в игре с «Ютой» и приблизился к Уэйну Гретцки на расстояние всего 26 шайб. За два матча Ови забил пять голов!

Но встреча с «Ютой», к сожалению, запомнилась не столько голеадорскими успехами нападающего «столичных», сколько повреждением. В одном из эпизодов матча Александр неудачно столкнулся с нападающим Джеком Макбэйном и получил травму. Выглядело это очень страшно.

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Что говорят о новых голах и травме Овечкина в Северной Америке?

«Травма Ови омрачила в остальном успешный выезд»

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон разобрала эпизод с травмой капитана «Вашингтона».

«Именно уход Овечкина в начале третьего периода после столкновения нога в ногу с нападающим «Юты» Джеком Макбэйном омрачил в остальном успешный выезд.

Два гола Алекса порадовали бо́льшую часть фанатов «Кэпиталз», которые присутствовали на первом матче «Вашингтона» в Юте после того, как «Аризона» переехала в Солт-Лейк-Сити этим летом. Овечкин забил дважды — это его второй матч с 2+ голами подряд и четвёртый – в 18 встречах этого сезона. Он находится в 27 голах от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, а его 15 шайб — лучший результат в НХЛ. Неопределённое состояние капитана оставило раздевалку «Вашингтона» более мрачной, чем обычно можно было бы ожидать после убедительной победы.

Столкновение Овечкина с Макбэйном произошло прямо у синей линии «Кэпс» на отметке 5:25 третьего периода. Ови оставался на коленях несколько мгновений, прежде чем встал на ноги и покинул лёд с помощью защитника Якоба Чикрана, при этом минимально нагружая левую ногу.

Когда Дьюхейм вскоре забил гол, сделав счёт 5:2, Алекс воспользовался остановкой, чтобы провести тестовый проезд по льду. Затем он ушёл в туннель и не вернулся.

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Крайний нападающий Том Уилсон сбросил перчатки, вступив в стычку с Макбэйном за 3:09 до конца игры. Хотя столкновение Макбэйна с Овечкиным, казалось, было случайным, Уилсон потребовал ответа за то, что тот выбил капитана из игры», — написала Джонсон.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер высказалась о голевом дубле Ови.

«Алекса Овечкина не остановить. 39-летний игрок показывает едва ли не лучший хоккей в своей карьере, находя нужные зоны и максимально используя каждый бросок по воротам. И он продолжил это делать в Солт-Лейк-Сити.

Овечкин дважды уколол «Юту» — один раз в равных составах, а затем в большинстве — и единолично завладел лидерством НХЛ с 15 голами. Однако его состояние вызывает серьёзные опасения после того, как он покинул игру в начале третьего периода из-за очевидной травмы левой ноги. Овечкин катился, когда столкнулся коленом в колено с Джеком Макбэйном, одним из голеадоров «Юты». От боли Алекс упал, и ему потребовалась помощь, чтобы подняться, прежде чем ушёл в туннель. Хотя он пытался прокатиться во время рекламного перерыва, в конечном итоге он удалился в раздевалку до конца матча.

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По словам главного тренера Спенсера Карбери, Овечкин в настоящее время проходит обследование, и команда получит больше информации в свой выходной. В «Вашингтоне» надеются на лучшее для своего капитана, но признают, что было тяжело видеть его падение», — написала Сильбер.

«Ови вполне законно закорачивает наши мозги»

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на две шайбы своего нападающего: «Ови вполне законно закорачивает наши мозги… Как вы вообще объясните то, чего он сейчас добивается?»

Журналист The Athletic Скотт Уилер напомнил, что Овечкин может провести свой лучший сезон в карьере: «Обновление: Алекс идёт в темпе на 68 голов в этом сезоне».

Sportsnet Stats подсчитал, когда капитан «Вашингтона» может обойти Гретцки: «Овечкин в 27 голах от того, чтобы установить рекорд по количеству голов в истории НХЛ. Забрасывая 0,83 шайбы за матч в этом сезоне, он имеет все шансы побить рекорд 30 января в Оттаве».

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«Какое ужасное — и редкое — зрелище»

Обозревательница The Hockey News Сэмми Сильбер уже на своей странице в социальных сетях попыталась успокоить болельщиков «Вашингтона».

«Послушайте, всякий раз, когда вы видите падение такого игрока, как Овечкин, это страшно, и в такой ситуации легко подумать о худшем сценарии. Помните, в прошлом году у него было столкновение с Джорданом Стаалом, когда он повредил левую ногу? Он пропустил всего несколько матчей.

Дышите глубже, «столичные», — призвала Сильбер.

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти высказался об эпизоде травмы Ови: «Случайное столкновение. Они врезались друг в друга. Прискорбный результат. Надеюсь, с Овечкиным всё в порядке».

Бывший защитник клубов НХЛ и эксперт Крис Расселл напомнил о главной характеристике нападающего: «Оооо, нееееет! Одна из самых недооценённых вещей в блестящей карьере Алекса Овечкина — это то, насколько крепким было его здоровье».

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Журналист Дрю Ливингстоун отметил, что травма Александра может привести к серьёзной реакции со стороны болельщиков.

«Если Овечкин только что получил серьёзную травму, забив 15 голов быстрее, чем когда-либо, хоккейный «твиттер» начнёт бунт», — написал Ливингстоун.

Обозревательница The Washington Post Бэйли Джонсон уделила внимание реакции Тома Уилсона, заступившегося за Овечкина.

«Том Уилсон сбросил перчатки с Джеком Макбэйном. Столкновение Макбэйна с Овечкиным выбило Алекса из игры. Казалось, это была случайность, но Уилсон хотел поговорить с Джеком по-мужски. Получил классический штраф от Уэса Макколи за «драку», — написала Джонсон.

Бывший главный тренер «Вашингтона», а ныне хоккейный эксперт Брюс Будро высказался о травме Ови так: «Надеюсь, Русская машина не ломается».

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Журналист Грант Паульсен поделился эмоциями о моменте с травмой капитана «Вашингтона».

«Ови сильно досталось, не мог опираться на левую ногу. Ему помогли дойти до раздевалки. Какое ужасное — и редкое — зрелище — видеть, как ему помогают сойти со льда», — написал обозреватель.

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