«Если такой Овечкин получил серьёзную травму, начнётся бунт». Реакция Америки на драму Ови

Александр Овечкин продолжил забивать! Капитан «Вашингтона» оформил дубль в игре с «Ютой» и приблизился к Уэйну Гретцки на расстояние всего 26 шайб. За два матча Ови забил пять голов!

Но встреча с «Ютой», к сожалению, запомнилась не столько голеадорскими успехами нападающего «столичных», сколько повреждением. В одном из эпизодов матча Александр неудачно столкнулся с нападающим Джеком Макбэйном и получил травму. Выглядело это очень страшно.

Что говорят о новых голах и травме Овечкина в Северной Америке?

«Травма Ови омрачила в остальном успешный выезд»

Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон разобрала эпизод с травмой капитана «Вашингтона».

«Именно уход Овечкина в начале третьего периода после столкновения нога в ногу с нападающим «Юты» Джеком Макбэйном омрачил в остальном успешный выезд.

Два гола Алекса порадовали бо́льшую часть фанатов «Кэпиталз», которые присутствовали на первом матче «Вашингтона» в Юте после того, как «Аризона» переехала в Солт-Лейк-Сити этим летом. Овечкин забил дважды — это его второй матч с 2+ голами подряд и четвёртый – в 18 встречах этого сезона. Он находится в 27 голах от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки, а его 15 шайб — лучший результат в НХЛ. Неопределённое состояние капитана оставило раздевалку «Вашингтона» более мрачной, чем обычно можно было бы ожидать после убедительной победы.

Столкновение Овечкина с Макбэйном произошло прямо у синей линии «Кэпс» на отметке 5:25 третьего периода. Ови оставался на коленях несколько мгновений, прежде чем встал на ноги и покинул лёд с помощью защитника Якоба Чикрана, при этом минимально нагружая левую ногу.

Когда Дьюхейм вскоре забил гол, сделав счёт 5:2, Алекс воспользовался остановкой, чтобы провести тестовый проезд по льду. Затем он ушёл в туннель и не вернулся.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Крайний нападающий Том Уилсон сбросил перчатки, вступив в стычку с Макбэйном за 3:09 до конца игры. Хотя столкновение Макбэйна с Овечкиным, казалось, было случайным, Уилсон потребовал ответа за то, что тот выбил капитана из игры», — написала Джонсон.

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер высказалась о голевом дубле Ови.

«Алекса Овечкина не остановить. 39-летний игрок показывает едва ли не лучший хоккей в своей карьере, находя нужные зоны и максимально используя каждый бросок по воротам. И он продолжил это делать в Солт-Лейк-Сити.

Овечкин дважды уколол «Юту» — один раз в равных составах, а затем в большинстве — и единолично завладел лидерством НХЛ с 15 голами. Однако его состояние вызывает серьёзные опасения после того, как он покинул игру в начале третьего периода из-за очевидной травмы левой ноги. Овечкин катился, когда столкнулся коленом в колено с Джеком Макбэйном, одним из голеадоров «Юты». От боли Алекс упал, и ему потребовалась помощь, чтобы подняться, прежде чем ушёл в туннель. Хотя он пытался прокатиться во время рекламного перерыва, в конечном итоге он удалился в раздевалку до конца матча.

По словам главного тренера Спенсера Карбери, Овечкин в настоящее время проходит обследование, и команда получит больше информации в свой выходной. В «Вашингтоне» надеются на лучшее для своего капитана, но признают, что было тяжело видеть его падение», — написала Сильбер.

«Ови вполне законно закорачивает наши мозги»

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на две шайбы своего нападающего: «Ови вполне законно закорачивает наши мозги… Как вы вообще объясните то, чего он сейчас добивается?»

Журналист The Athletic Скотт Уилер напомнил, что Овечкин может провести свой лучший сезон в карьере: «Обновление: Алекс идёт в темпе на 68 голов в этом сезоне».

Sportsnet Stats подсчитал, когда капитан «Вашингтона» может обойти Гретцки: «Овечкин в 27 голах от того, чтобы установить рекорд по количеству голов в истории НХЛ. Забрасывая 0,83 шайбы за матч в этом сезоне, он имеет все шансы побить рекорд 30 января в Оттаве».

Подкаст Spittin' Chiclets эмоционально прокомментировал дубль Овечкина: «Ещё один!!! Ови не с этой планеты!!»

«Какое ужасное — и редкое — зрелище»

Обозревательница The Hockey News Сэмми Сильбер уже на своей странице в социальных сетях попыталась успокоить болельщиков «Вашингтона».

«Послушайте, всякий раз, когда вы видите падение такого игрока, как Овечкин, это страшно, и в такой ситуации легко подумать о худшем сценарии. Помните, в прошлом году у него было столкновение с Джорданом Стаалом, когда он повредил левую ногу? Он пропустил всего несколько матчей.

Дышите глубже, «столичные», — призвала Сильбер.

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти высказался об эпизоде травмы Ови: «Случайное столкновение. Они врезались друг в друга. Прискорбный результат. Надеюсь, с Овечкиным всё в порядке».

Бывший защитник клубов НХЛ и эксперт Крис Расселл напомнил о главной характеристике нападающего: «Оооо, нееееет! Одна из самых недооценённых вещей в блестящей карьере Алекса Овечкина — это то, насколько крепким было его здоровье».

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Журналист Дрю Ливингстоун отметил, что травма Александра может привести к серьёзной реакции со стороны болельщиков.

«Если Овечкин только что получил серьёзную травму, забив 15 голов быстрее, чем когда-либо, хоккейный «твиттер» начнёт бунт», — написал Ливингстоун.

Обозревательница The Washington Post Бэйли Джонсон уделила внимание реакции Тома Уилсона, заступившегося за Овечкина.

«Том Уилсон сбросил перчатки с Джеком Макбэйном. Столкновение Макбэйна с Овечкиным выбило Алекса из игры. Казалось, это была случайность, но Уилсон хотел поговорить с Джеком по-мужски. Получил классический штраф от Уэса Макколи за «драку», — написала Джонсон.

Бывший главный тренер «Вашингтона», а ныне хоккейный эксперт Брюс Будро высказался о травме Ови так: «Надеюсь, Русская машина не ломается».

Журналист Грант Паульсен поделился эмоциями о моменте с травмой капитана «Вашингтона».

«Ови сильно досталось, не мог опираться на левую ногу. Ему помогли дойти до раздевалки. Какое ужасное — и редкое — зрелище — видеть, как ему помогают сойти со льда», — написал обозреватель.