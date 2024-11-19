Хоккейное 20 ноября: лидеры Атлантического и Центрального дивизионов схлестнутся в НХЛ, а ещё «Барыс» — «Магнитка» и «Спартак» — «Амур».

Топ-матчи среды: Малкин против Кучерова, НБА и Аргентина с Бразилией в отборе на ЧМ-2026

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⚽️ 3:00: Аргентина — Перу, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 12-й тур

Интрига: Аргентина легко раскатает предпоследнюю команду группы?

Действующие чемпионы мира возглавляют таблицу в южноамериканском отборочном цикле к ЧМ-2026. Правда, предыдущая игра сложилась для сборной Аргентины неудачно. Команда Лионеля Скалони уступила Парагваю (1:2), несмотря на быстрый гол Лаутаро Мартинеса и наличие Лионеля Месси в составе. Перуанцы пока совсем не впечатляют — предпоследнее место в таблице, всего три забитых мяча. Ждём лёгкой победы аргентинцев? Или гости преподнесут сюрприз?

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🏀 3:00: «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпионы НБА прервут серию соперника?

В нынешнем сезоне НБА никто не может остановить «Кливленд Кавальерс». Команда после того, как сменила главного тренера – на пост был назначен Кенни Аткинсон –выиграла 15 матчей кряду. Тем самым клуб из Огайо повторил вторую самую продолжительную серию на старте сезона, уступая лишь «Голден Стэйт Уорриорз», который однажды победил в 24 играх подряд. На пути «кавалеристов» стоит действующий чемпион «Бостон Селтикс». Подопечные Джо Маззуллы уже трижды проиграли, но занимают вторую строчку в турнирной таблице Востока, сразу же после «Кливленда». Кто-то сможет остановить «Кавальерс»?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 ноября 2024, среда. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в схватке Кучерова и Малкина?

Победа над «Вашингтоном» «Питтсбург» не окрылила: команда остаётся на последнем месте в НХЛ по пропущенным шайбам, а голову главного тренера Майка Салливана требуют давно. Пережившая в межсезонье небольшую перезагрузку «Тампа-Бэй» хорошо идёт по сезону во многом благодаря двум русским: Никита Кучеров клепает очки, Андрей Василевский отражает 92% бросков. Однако Кросби и Малкин в отдельно взятой игре могут вытащить команду.

⚽️ 3:45: Бразилия — Уругвай, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 12-й тур

Интрига: возьмут ли бразильцы реванш за поражение в первом круге?

Бразильцы одержали две победы в октябре и немного поправили турнирное положение. Сейчас команда располагается на четвёртой строчке в таблице. В прошлом туре пятикратные чемпионы мира не обыграли Венесуэлу — встреча завершилась со счётом 1:1. У Винисиуса был шанс принести своей команде победу, однако нападающий «Реала» не реализовал пенальти. Уругвайцы несколько дней назад вырвали победу в драматичном матче с Колумбией (оформили решающий гол на 90+11-й минуте). Они прервали серию из четырёх матчей без побед и поднялись на второе место. Год назад бразильцы проиграли сопернику (0:2) в первом круге. А как будет на этот раз?

🏒 4:00: «Виннипег Джетс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 20 ноября 2024, среда. 04:00 МСК Виннипег Джетс Виннипег Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в битве лидеров Атлантического и Центрального дивизионов?

Два дня назад «Джетс» получили на флоридском льду 0:5. Постарались лидеры «пантер»: Сэм Райнхарт и Александр Барков набрали по три очка, а русский финн забил в меньшинстве. Волею календаря соперники встречаются вновь, но уже в Манитобе. Смогут ли лидеры «Виннипега» отомстить за разгром?

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: помогут ли русские лидеры команде из Нью-Йорка?

В «Рейнджерс» сложилась почти та же ситуация, что в «Тампе»: Панарин набирает очки, Шестёркин тащит в воротах. При этом игровых проблем у «Рейнджерс» больше, чем у команды из Флориды, но отличная игра вратарского дуэта их скрывает — картина, привычная по последним сезонам. «Ванкувер» пока идёт в зоне плей-офф, но не может похвастаться прошлогодней стабильностью и результативностью.

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🏒 17:00: «Барыс» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как лидеры сборной Казахстана сыграют против главного клуба страны?

«Барыс» после курса на «коренизацию» сильно в таблице не поднялся, но перестал отдавать матчи в одну калитку, а недавно даже покуражился в Сочи. У «Металлурга» есть два лидера сборной Казахстана — Никита Михайлис и Валерий Орехов, которые идут в топ-5 бомбардиров команды. Кроме того, у «Магнитки» есть Алексей Маклюков и Павел Акользин, которые когда-то играли за местную сборную после натурализации. Как бывшие проявят себя против астанинской команды?

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🏒 19:30: «Спартак» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжится ли хабаровский кошмар?

«Амур» на днях получил нового вратаря — ради Мэтта Джурасика команде пришлось отдать словенца Яна Дрозга. Впрочем, Мэтт команде не поможет ещё две недели, а «Амур» продолжает валиться и потерпел в Петербурге 13-е поражение подряд. «Спартак» же недавно уверенно разобрался с «Адмиралом» дома и в последних играх пропускает очень мало.

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🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: отыграется ли новосибирский клуб за домашнее поражение?

«Сибирь» в последних матчах выступала без Антона Красоткина и Тейлора Бека — отсутствие двух чуть ли не главных звёзд клуба явно било по глубине команды. Однако генменеджер команды Виктор Меркулов пообещал, что скоро они вернутся в строй, плюс клуб подписал контракт с центром Антоном Берлёвым. «Динамо» же возвращается после сибирско-уральского выезда, где команде иногда приходилось выживать.