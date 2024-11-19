Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Все вратари, которым Овечкин забивал, кому Ови забрасывал, Овечкин повторил необычный рекорд Яромира Ягра в НХЛ

178 вратарских «жертв». Кому и сколько в НХЛ забивал Овечкин
Владимир Лаевский
Все вратари, которым Овечкин забивал
Аудио-версия:
Комментарии
Сколько россиян «пострадали» от звезды «Вашингтона» и кто его любимый голкипер?

В ночь с 18 на 19 ноября Александр Овечкин поразил ворота Коннора Ингрэма из «Юты» и повторил необычный рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал. Нападающий «Вашингтона» сравнялся с Яромиром Ягром. Теперь на счету обоих по 178 голкиперов.

По этому случаю мы решили собрать вообще всех вратарей, которых Овечкин пробивал в ходе своей длительной карьеры. Мы также указали, сколько раз Алекс забрасывал своим «жертвам» и когда впервые поразил их ворота.

Матч с «Ютой» запомнился и более грустным моментом:
«Если такой Овечкин получил серьёзную травму, начнётся бунт». Реакция Америки на драму Ови
«Если такой Овечкин получил серьёзную травму, начнётся бунт». Реакция Америки на драму Ови

Прежде чем представить, очевидно, огромный список, отметим несколько самых интересных моментов.

Любимейшими «жертвами» Ови стали ещё играющий Марк-Андре Флёри (27), Хенрик «Король» Лундквист (24), Кари Лехтонен и Кэри Прайс (оба — по 22). Остальные голкиперы пропустили менее 20 шайб.

Среди россиян, которые пропускали от капитана «столичных», оказалось 13 вратарей (в таблице мы их обозначили жирным шрифтом). Больше всего пропустил лидер «Флориды» Сергей Бобровский — 16 шайб. В компанию 10+ голов присоединились Андрей Василевский (11) и Александр Георгиев (10).

А вот статистика по всем франшизам:
Все «жертвы» Овечкина. Кому и в каком количестве Ови забивал в НХЛ?
Все «жертвы» Овечкина. Кому и в каком количестве Ови забивал в НХЛ?

Теперь же представляем вам весь список:

Номер вратаряИмяКоличество пропущенных головПервый гол (североамериканская дата)
1Паскаль Леклер55 октября 2005 года
2Кевин Уикс110 октября 2005 года
3Кэм Уорд1912 октября 2005 года
4Роберто Луонго920 октября 2005 года
5Шон Бурк328 октября 2005 года
6Микаэль Телльквист26 ноября 2005 года
7Эдди Белфор68 ноября 2005 года
8Мартин Бродо711 ноября 2005 года
9Мартин Бирон417 ноября 2005 года
10Хенрик Лундквист243 декабря 2005 года
11Крис Мэйсон27 декабря 2005 года
12Крис Осгуд19 декабря 2005 года
13Майкл Гарнетт122 декабря 2005 года
14Кристобаль Юэ623 декабря 2005 года
15Ханну Тойвонен127 декабря 2005 года
16Антеро Нииттимяки731 декабря 2005 года
17Кари Лехтонен221 января 2006 года
18Адам Мунро110 января 2006 года
19Марти Турко312 января 2006 года
20Жан-Себастьян Жигер713 января 2006 года
21Брайан Буше216 января 2006 года
22Кёртис Сэнфорд119 января 2006 года
23Марк-Андре Флёри2725 января 2006 года
24Роберт Эш510 февраля 2006 года
25Рэй Эмери82 марта 2006 года
26Гарт Сноу26 марта 2006 года
27Себастьен Карон18 марта 2006 года
28Райан Миллер1914 марта 2006 года
29Джон Грэхем723 марта 2006 года
30Мартин Гербер825 марта 2006 года
31Тим Томас810 апреля 2006 года
32Майк Данэм213 апреля 2006 года
33Джейми Макленнан115 апреля 2006 года
34Марк Дэни221 октября 2006 года
35Петер Будай325 октября 2006 года
36Алекс Олд513 ноября 2006 года
37Эндрю Рэйкрофт324 ноября 2006 года
38Рик Дипьетро525 ноября 2006 года
39Скотт Клемменсен825 февраля 2007 года
40Юхан Хольмквист31 марта 2007 года
41Крэйг Андерсон103 апреля 2007 года
42Веса Тоскала829 октября 2007 года
43Томаш Вокоун815 ноября 2007 года
44Юхан Хедберг421 ноября 2007 года
45Доминик Гашек117 декабря 2007 года
46Тай Конклин327 декабря 2007 года
47Кэри Прайс225 января 2008 года
48Дуэйн Ролосон517 января 2008 года
49Дэни Сабурин221 января 2008 года
50Фредрик Норрена15 февраля 2008 года
51Стив Валикетт210 февраля 2008 года
52Миикка Кипрусофф612 марта 2008 года
53Карри Рямё53 апреля 2008 года
54Николай Хабибулин411 октября 2008 года
55Олаф Колциг110 ноября 2008 года
56Майкл Лейтон112 ноября 2008 года
57Никлас Бекстрём224 ноября 2008 года
58Ондржей Павелец1826 ноября 2008 года
59Ярослав Галак1028 ноября 2008 года
60Джой Макдональд44 декабря 2008 года
61Бен Бишоп1018 декабря 2008 года
62Патрик Лалим126 декабря 2008 года
63Майк Смит51 января 2009 года
64Янн Дани219 января 2009 года
65Брайан Эллиотт111 февраля 2009 года
66Джонатан Куик75 февраля 2009 года
67Майк Маккенна314 февраля 2009 года
68Евгений Набоков815 октября 2009 года
69Дэн Эллис517 октября 2009 года
70Джефф Делорье219 декабря 2009 года
71Брент Джонсон321 января 2010 года
72Юнас Густавссон16 декабря 2010 года
73Сергей Бобровский1618 января 2011 года
74Джонатан Бернье712 февраля 2011 года
75Кёртис Макэлинни516 февраля 2011 года
76Антти Ниеми417 февраля 2011 года
77Натан Лоусон11 марта 2011 года
78Джимми Ховард816 марта 2011 года
79Юнас Энрот42 апреля 2011 года
80Джеймс Раймер65 апреля 2011 года
81Илья Брызгалов420 октября 2011 года
82Андерс Линдбек120 декабря 2011 года
83Стив Мэйсон831 декабря 2011 года
84Жозе Теодор317 февраля 2012 года
85Дастин Токарски48 марта 2012 года
86Кори Кроуфорд518 марта 2012 года
87Мэтт Хакетт225 марта 2012 года
88Эл Монтойя422 марта 2013 года
89Джастин Питерс12 апреля 2013 года
90Якоб Маркстрём66 апреля 2013 года
91Бен Скривенс116 апреля 2013 года
92Антон Худобин410 октября 2013 года
93Джейсон Лабарбера114 октября 2013 года
94Деван Дубник1224 октября 2013 года
95Джош Хардинг17 ноября 2013 года
96Андерс Нильссон430 ноября 2013 года
97Марек Мазанец17 декабря 2013 года
98Туукка Раск101 марта 2014 года
99Эдди Лек414 марта 2014 года
100Йонас Хиллер118 марта 2014 года
101Кори Шнайдер84 апреля 2014 года
102Рето Берра220 ноября 2014 года
103Чад Джонсон328 ноября 2014 года
104Семён Варламов812 января 2015 года
105Картер Хаттон916 января 2015 года
106Виктор Фаст220 января 2015 года
107Робии Ленер45 февраля 2015 года
108Джон Гибсон415 февраля 2015 года
109Кэм Тальбо711 марта 2015 года
110Кейт Кинкейд410 октября 2015 года
111Скотт Дарлинг415 октября 2015 года
112Майкл Хатчинсон325 ноября 2015 года
113Андрей Василевский1127 ноября 2015 года
114Линус Улльмарк228 декабря 2015 года
115Эндрю Хэммонд210 января 2016 года
116Антти Раанта217 января 2016 года
117Томас Грайсс718 февраля 2016 года
118Луи Доминге322 февраля 2016 года
119Дарси Кемпер226 февраля 2016 года
120Кристофер Гибсон25 апреля 2016 года
121Фредерик Андерсен93 января 2017 года
122Мэтт Мюррей611 октября 2017 года
123Петр Мразек920 октября 2017 года
124Скотт Уэджвуд36 ноября 2017 года
125Мартин Джонс54 декабря 2017 года
126Антон Форсберг16 декабря 2017 года
127Харри Сятери125 января 2018 года
128Коннор Хеллебайк412 марта 2018 года
129Александр Георгиев1026 марта 2018 года
130Юусе Сарос45 апреля 2018 года
131Кейси Десмит57 ноября 2018 года
132Филипп Грубауэр316 ноября 2018 года
133Джейк Аллен53 января 2019 года
134Джек Кэмпбелл218 февраля 2019 года
135Джордан Биннингтон32 октября 2019 года
136Пекка Ринне210 октября 2019 года
137Микко Коскинен224 октября 2019 года
138Йоонас Корписало29 декабря 2019 года
139Маккензи Блэквуд620 декабря 2019 года
140Маркус Хёгберг27 января 2020 года
141Лоран Броссуа125 февраля 2020 года
142Алекс Стэлок21 марта 2020 года
143Игорь Шестёркин44 февраля 2021 года
144Картер Харт67 февраля 2021 года
145Аарон Делл121 февраля 2021 года
146Джереми Свейман18 апреля 2021 года
147Алекс Лайон317 апреля 2021 года
148Даниэль Владарж223 октября 2021 года
149Филип Густавссон225 октября 2021 года
150Спенсер Найт24 ноября 2021 года
151Эдин Хилл120 ноября 2021 года
152Даниил Тарасов34 декабря 2021 года
153Тэтчер Демко416 января 2022 года
154Крис Дриджер15 марта 2022 года
155Элвис Мерзликин417 марта 2022 года
156Джейк Эттингер220 марта 2022 года
157Нико Доус326 марта 2022 года
158Тристан Джерри29 апреля 2022 года
159Сэм Монтембо216 апреля 2022 года
160Логан Томпсон220 апреля 2022 года
161Вилле Хуссо13 ноября 2022 года
162Карел Веймелка15 ноября 2022 года
163Стюарт Скиннер17 ноября 2022 года
164Феликс Сандстрём123 ноября 2022 года
165Спенсер Мартин229 ноября 2022 года
166Давид Риттих123 декабря 2022 года
167Укко-Пекка Луукконен43 января 2023 года
168Каапо Кяхкёнен24 марта 2023 года
169Феникс Копли16 марта 2023 года
170Джозеф Уолл324 октября 2023 года
171Ярослав Аскаров130 декабря 2023 года
172Алекс Неделькович22 января 2024 года
173Самуэль Эрссон21 марта 2024 года
174Дастин Вольф218 марта 2024 года
175Пётр Кочетков422 марта 2024 года
176Кейден Примо131 октября 2024 года
177Илья Самсонов217 ноября 2024 года
178Коннор Ингрэм118 ноября 2024 года

И, самое удивительное, в этом сезоне Овечкин может не просто обогнать Ягра, но и значительно улучшить рекорд! А вот насколько — ещё узнаем.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android