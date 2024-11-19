178 вратарских «жертв». Кому и сколько в НХЛ забивал Овечкин

В ночь с 18 на 19 ноября Александр Овечкин поразил ворота Коннора Ингрэма из «Юты» и повторил необычный рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал. Нападающий «Вашингтона» сравнялся с Яромиром Ягром. Теперь на счету обоих по 178 голкиперов.
По этому случаю мы решили собрать вообще всех вратарей, которых Овечкин пробивал в ходе своей длительной карьеры. Мы также указали, сколько раз Алекс забрасывал своим «жертвам» и когда впервые поразил их ворота.
Прежде чем представить, очевидно, огромный список, отметим несколько самых интересных моментов.
Любимейшими «жертвами» Ови стали ещё играющий Марк-Андре Флёри (27), Хенрик «Король» Лундквист (24), Кари Лехтонен и Кэри Прайс (оба — по 22). Остальные голкиперы пропустили менее 20 шайб.
Среди россиян, которые пропускали от капитана «столичных», оказалось 13 вратарей (в таблице мы их обозначили жирным шрифтом). Больше всего пропустил лидер «Флориды» Сергей Бобровский — 16 шайб. В компанию 10+ голов присоединились Андрей Василевский (11) и Александр Георгиев (10).
Теперь же представляем вам весь список:
|Номер вратаря
|Имя
|Количество пропущенных голов
|Первый гол (североамериканская дата)
|1
|Паскаль Леклер
|5
|5 октября 2005 года
|2
|Кевин Уикс
|1
|10 октября 2005 года
|3
|Кэм Уорд
|19
|12 октября 2005 года
|4
|Роберто Луонго
|9
|20 октября 2005 года
|5
|Шон Бурк
|3
|28 октября 2005 года
|6
|Микаэль Телльквист
|2
|6 ноября 2005 года
|7
|Эдди Белфор
|6
|8 ноября 2005 года
|8
|Мартин Бродо
|7
|11 ноября 2005 года
|9
|Мартин Бирон
|4
|17 ноября 2005 года
|10
|Хенрик Лундквист
|24
|3 декабря 2005 года
|11
|Крис Мэйсон
|2
|7 декабря 2005 года
|12
|Крис Осгуд
|1
|9 декабря 2005 года
|13
|Майкл Гарнетт
|1
|22 декабря 2005 года
|14
|Кристобаль Юэ
|6
|23 декабря 2005 года
|15
|Ханну Тойвонен
|1
|27 декабря 2005 года
|16
|Антеро Нииттимяки
|7
|31 декабря 2005 года
|17
|Кари Лехтонен
|22
|1 января 2006 года
|18
|Адам Мунро
|1
|10 января 2006 года
|19
|Марти Турко
|3
|12 января 2006 года
|20
|Жан-Себастьян Жигер
|7
|13 января 2006 года
|21
|Брайан Буше
|2
|16 января 2006 года
|22
|Кёртис Сэнфорд
|1
|19 января 2006 года
|23
|Марк-Андре Флёри
|27
|25 января 2006 года
|24
|Роберт Эш
|5
|10 февраля 2006 года
|25
|Рэй Эмери
|8
|2 марта 2006 года
|26
|Гарт Сноу
|2
|6 марта 2006 года
|27
|Себастьен Карон
|1
|8 марта 2006 года
|28
|Райан Миллер
|19
|14 марта 2006 года
|29
|Джон Грэхем
|7
|23 марта 2006 года
|30
|Мартин Гербер
|8
|25 марта 2006 года
|31
|Тим Томас
|8
|10 апреля 2006 года
|32
|Майк Данэм
|2
|13 апреля 2006 года
|33
|Джейми Макленнан
|1
|15 апреля 2006 года
|34
|Марк Дэни
|2
|21 октября 2006 года
|35
|Петер Будай
|3
|25 октября 2006 года
|36
|Алекс Олд
|5
|13 ноября 2006 года
|37
|Эндрю Рэйкрофт
|3
|24 ноября 2006 года
|38
|Рик Дипьетро
|5
|25 ноября 2006 года
|39
|Скотт Клемменсен
|8
|25 февраля 2007 года
|40
|Юхан Хольмквист
|3
|1 марта 2007 года
|41
|Крэйг Андерсон
|10
|3 апреля 2007 года
|42
|Веса Тоскала
|8
|29 октября 2007 года
|43
|Томаш Вокоун
|8
|15 ноября 2007 года
|44
|Юхан Хедберг
|4
|21 ноября 2007 года
|45
|Доминик Гашек
|1
|17 декабря 2007 года
|46
|Тай Конклин
|3
|27 декабря 2007 года
|47
|Кэри Прайс
|22
|5 января 2008 года
|48
|Дуэйн Ролосон
|5
|17 января 2008 года
|49
|Дэни Сабурин
|2
|21 января 2008 года
|50
|Фредрик Норрена
|1
|5 февраля 2008 года
|51
|Стив Валикетт
|2
|10 февраля 2008 года
|52
|Миикка Кипрусофф
|6
|12 марта 2008 года
|53
|Карри Рямё
|5
|3 апреля 2008 года
|54
|Николай Хабибулин
|4
|11 октября 2008 года
|55
|Олаф Колциг
|1
|10 ноября 2008 года
|56
|Майкл Лейтон
|1
|12 ноября 2008 года
|57
|Никлас Бекстрём
|2
|24 ноября 2008 года
|58
|Ондржей Павелец
|18
|26 ноября 2008 года
|59
|Ярослав Галак
|10
|28 ноября 2008 года
|60
|Джой Макдональд
|4
|4 декабря 2008 года
|61
|Бен Бишоп
|10
|18 декабря 2008 года
|62
|Патрик Лалим
|1
|26 декабря 2008 года
|63
|Майк Смит
|5
|1 января 2009 года
|64
|Янн Дани
|2
|19 января 2009 года
|65
|Брайан Эллиотт
|11
|1 февраля 2009 года
|66
|Джонатан Куик
|7
|5 февраля 2009 года
|67
|Майк Маккенна
|3
|14 февраля 2009 года
|68
|Евгений Набоков
|8
|15 октября 2009 года
|69
|Дэн Эллис
|5
|17 октября 2009 года
|70
|Джефф Делорье
|2
|19 декабря 2009 года
|71
|Брент Джонсон
|3
|21 января 2010 года
|72
|Юнас Густавссон
|1
|6 декабря 2010 года
|73
|Сергей Бобровский
|16
|18 января 2011 года
|74
|Джонатан Бернье
|7
|12 февраля 2011 года
|75
|Кёртис Макэлинни
|5
|16 февраля 2011 года
|76
|Антти Ниеми
|4
|17 февраля 2011 года
|77
|Натан Лоусон
|1
|1 марта 2011 года
|78
|Джимми Ховард
|8
|16 марта 2011 года
|79
|Юнас Энрот
|4
|2 апреля 2011 года
|80
|Джеймс Раймер
|6
|5 апреля 2011 года
|81
|Илья Брызгалов
|4
|20 октября 2011 года
|82
|Андерс Линдбек
|1
|20 декабря 2011 года
|83
|Стив Мэйсон
|8
|31 декабря 2011 года
|84
|Жозе Теодор
|3
|17 февраля 2012 года
|85
|Дастин Токарски
|4
|8 марта 2012 года
|86
|Кори Кроуфорд
|5
|18 марта 2012 года
|87
|Мэтт Хакетт
|2
|25 марта 2012 года
|88
|Эл Монтойя
|4
|22 марта 2013 года
|89
|Джастин Питерс
|1
|2 апреля 2013 года
|90
|Якоб Маркстрём
|6
|6 апреля 2013 года
|91
|Бен Скривенс
|1
|16 апреля 2013 года
|92
|Антон Худобин
|4
|10 октября 2013 года
|93
|Джейсон Лабарбера
|1
|14 октября 2013 года
|94
|Деван Дубник
|12
|24 октября 2013 года
|95
|Джош Хардинг
|1
|7 ноября 2013 года
|96
|Андерс Нильссон
|4
|30 ноября 2013 года
|97
|Марек Мазанец
|1
|7 декабря 2013 года
|98
|Туукка Раск
|10
|1 марта 2014 года
|99
|Эдди Лек
|4
|14 марта 2014 года
|100
|Йонас Хиллер
|1
|18 марта 2014 года
|101
|Кори Шнайдер
|8
|4 апреля 2014 года
|102
|Рето Берра
|2
|20 ноября 2014 года
|103
|Чад Джонсон
|3
|28 ноября 2014 года
|104
|Семён Варламов
|8
|12 января 2015 года
|105
|Картер Хаттон
|9
|16 января 2015 года
|106
|Виктор Фаст
|2
|20 января 2015 года
|107
|Робии Ленер
|4
|5 февраля 2015 года
|108
|Джон Гибсон
|4
|15 февраля 2015 года
|109
|Кэм Тальбо
|7
|11 марта 2015 года
|110
|Кейт Кинкейд
|4
|10 октября 2015 года
|111
|Скотт Дарлинг
|4
|15 октября 2015 года
|112
|Майкл Хатчинсон
|3
|25 ноября 2015 года
|113
|Андрей Василевский
|11
|27 ноября 2015 года
|114
|Линус Улльмарк
|2
|28 декабря 2015 года
|115
|Эндрю Хэммонд
|2
|10 января 2016 года
|116
|Антти Раанта
|2
|17 января 2016 года
|117
|Томас Грайсс
|7
|18 февраля 2016 года
|118
|Луи Доминге
|3
|22 февраля 2016 года
|119
|Дарси Кемпер
|2
|26 февраля 2016 года
|120
|Кристофер Гибсон
|2
|5 апреля 2016 года
|121
|Фредерик Андерсен
|9
|3 января 2017 года
|122
|Мэтт Мюррей
|6
|11 октября 2017 года
|123
|Петр Мразек
|9
|20 октября 2017 года
|124
|Скотт Уэджвуд
|3
|6 ноября 2017 года
|125
|Мартин Джонс
|5
|4 декабря 2017 года
|126
|Антон Форсберг
|1
|6 декабря 2017 года
|127
|Харри Сятери
|1
|25 января 2018 года
|128
|Коннор Хеллебайк
|4
|12 марта 2018 года
|129
|Александр Георгиев
|10
|26 марта 2018 года
|130
|Юусе Сарос
|4
|5 апреля 2018 года
|131
|Кейси Десмит
|5
|7 ноября 2018 года
|132
|Филипп Грубауэр
|3
|16 ноября 2018 года
|133
|Джейк Аллен
|5
|3 января 2019 года
|134
|Джек Кэмпбелл
|2
|18 февраля 2019 года
|135
|Джордан Биннингтон
|3
|2 октября 2019 года
|136
|Пекка Ринне
|2
|10 октября 2019 года
|137
|Микко Коскинен
|2
|24 октября 2019 года
|138
|Йоонас Корписало
|2
|9 декабря 2019 года
|139
|Маккензи Блэквуд
|6
|20 декабря 2019 года
|140
|Маркус Хёгберг
|2
|7 января 2020 года
|141
|Лоран Броссуа
|1
|25 февраля 2020 года
|142
|Алекс Стэлок
|2
|1 марта 2020 года
|143
|Игорь Шестёркин
|4
|4 февраля 2021 года
|144
|Картер Харт
|6
|7 февраля 2021 года
|145
|Аарон Делл
|1
|21 февраля 2021 года
|146
|Джереми Свейман
|1
|8 апреля 2021 года
|147
|Алекс Лайон
|3
|17 апреля 2021 года
|148
|Даниэль Владарж
|2
|23 октября 2021 года
|149
|Филип Густавссон
|2
|25 октября 2021 года
|150
|Спенсер Найт
|2
|4 ноября 2021 года
|151
|Эдин Хилл
|1
|20 ноября 2021 года
|152
|Даниил Тарасов
|3
|4 декабря 2021 года
|153
|Тэтчер Демко
|4
|16 января 2022 года
|154
|Крис Дриджер
|1
|5 марта 2022 года
|155
|Элвис Мерзликин
|4
|17 марта 2022 года
|156
|Джейк Эттингер
|2
|20 марта 2022 года
|157
|Нико Доус
|3
|26 марта 2022 года
|158
|Тристан Джерри
|2
|9 апреля 2022 года
|159
|Сэм Монтембо
|2
|16 апреля 2022 года
|160
|Логан Томпсон
|2
|20 апреля 2022 года
|161
|Вилле Хуссо
|1
|3 ноября 2022 года
|162
|Карел Веймелка
|1
|5 ноября 2022 года
|163
|Стюарт Скиннер
|1
|7 ноября 2022 года
|164
|Феликс Сандстрём
|1
|23 ноября 2022 года
|165
|Спенсер Мартин
|2
|29 ноября 2022 года
|166
|Давид Риттих
|1
|23 декабря 2022 года
|167
|Укко-Пекка Луукконен
|4
|3 января 2023 года
|168
|Каапо Кяхкёнен
|2
|4 марта 2023 года
|169
|Феникс Копли
|1
|6 марта 2023 года
|170
|Джозеф Уолл
|3
|24 октября 2023 года
|171
|Ярослав Аскаров
|1
|30 декабря 2023 года
|172
|Алекс Неделькович
|2
|2 января 2024 года
|173
|Самуэль Эрссон
|2
|1 марта 2024 года
|174
|Дастин Вольф
|2
|18 марта 2024 года
|175
|Пётр Кочетков
|4
|22 марта 2024 года
|176
|Кейден Примо
|1
|31 октября 2024 года
|177
|Илья Самсонов
|2
|17 ноября 2024 года
|178
|Коннор Ингрэм
|1
|18 ноября 2024 года
И, самое удивительное, в этом сезоне Овечкин может не просто обогнать Ягра, но и значительно улучшить рекорд! А вот насколько — ещё узнаем.