Сколько россиян «пострадали» от звезды «Вашингтона» и кто его любимый голкипер?

178 вратарских «жертв». Кому и сколько в НХЛ забивал Овечкин

В ночь с 18 на 19 ноября Александр Овечкин поразил ворота Коннора Ингрэма из «Юты» и повторил необычный рекорд НХЛ по количеству вратарей, которым забивал. Нападающий «Вашингтона» сравнялся с Яромиром Ягром. Теперь на счету обоих по 178 голкиперов.

По этому случаю мы решили собрать вообще всех вратарей, которых Овечкин пробивал в ходе своей длительной карьеры. Мы также указали, сколько раз Алекс забрасывал своим «жертвам» и когда впервые поразил их ворота.

Прежде чем представить, очевидно, огромный список, отметим несколько самых интересных моментов.

Любимейшими «жертвами» Ови стали ещё играющий Марк-Андре Флёри (27), Хенрик «Король» Лундквист (24), Кари Лехтонен и Кэри Прайс (оба — по 22). Остальные голкиперы пропустили менее 20 шайб.

Среди россиян, которые пропускали от капитана «столичных», оказалось 13 вратарей (в таблице мы их обозначили жирным шрифтом). Больше всего пропустил лидер «Флориды» Сергей Бобровский — 16 шайб. В компанию 10+ голов присоединились Андрей Василевский (11) и Александр Георгиев (10).

Теперь же представляем вам весь список:

Номер вратаря Имя Количество пропущенных голов Первый гол (североамериканская дата) 1 Паскаль Леклер 5 5 октября 2005 года 2 Кевин Уикс 1 10 октября 2005 года 3 Кэм Уорд 19 12 октября 2005 года 4 Роберто Луонго 9 20 октября 2005 года 5 Шон Бурк 3 28 октября 2005 года 6 Микаэль Телльквист 2 6 ноября 2005 года 7 Эдди Белфор 6 8 ноября 2005 года 8 Мартин Бродо 7 11 ноября 2005 года 9 Мартин Бирон 4 17 ноября 2005 года 10 Хенрик Лундквист 24 3 декабря 2005 года 11 Крис Мэйсон 2 7 декабря 2005 года 12 Крис Осгуд 1 9 декабря 2005 года 13 Майкл Гарнетт 1 22 декабря 2005 года 14 Кристобаль Юэ 6 23 декабря 2005 года 15 Ханну Тойвонен 1 27 декабря 2005 года 16 Антеро Нииттимяки 7 31 декабря 2005 года 17 Кари Лехтонен 22 1 января 2006 года 18 Адам Мунро 1 10 января 2006 года 19 Марти Турко 3 12 января 2006 года 20 Жан-Себастьян Жигер 7 13 января 2006 года 21 Брайан Буше 2 16 января 2006 года 22 Кёртис Сэнфорд 1 19 января 2006 года 23 Марк-Андре Флёри 27 25 января 2006 года 24 Роберт Эш 5 10 февраля 2006 года 25 Рэй Эмери 8 2 марта 2006 года 26 Гарт Сноу 2 6 марта 2006 года 27 Себастьен Карон 1 8 марта 2006 года 28 Райан Миллер 19 14 марта 2006 года 29 Джон Грэхем 7 23 марта 2006 года 30 Мартин Гербер 8 25 марта 2006 года 31 Тим Томас 8 10 апреля 2006 года 32 Майк Данэм 2 13 апреля 2006 года 33 Джейми Макленнан 1 15 апреля 2006 года 34 Марк Дэни 2 21 октября 2006 года 35 Петер Будай 3 25 октября 2006 года 36 Алекс Олд 5 13 ноября 2006 года 37 Эндрю Рэйкрофт 3 24 ноября 2006 года 38 Рик Дипьетро 5 25 ноября 2006 года 39 Скотт Клемменсен 8 25 февраля 2007 года 40 Юхан Хольмквист 3 1 марта 2007 года 41 Крэйг Андерсон 10 3 апреля 2007 года 42 Веса Тоскала 8 29 октября 2007 года 43 Томаш Вокоун 8 15 ноября 2007 года 44 Юхан Хедберг 4 21 ноября 2007 года 45 Доминик Гашек 1 17 декабря 2007 года 46 Тай Конклин 3 27 декабря 2007 года 47 Кэри Прайс 22 5 января 2008 года 48 Дуэйн Ролосон 5 17 января 2008 года 49 Дэни Сабурин 2 21 января 2008 года 50 Фредрик Норрена 1 5 февраля 2008 года 51 Стив Валикетт 2 10 февраля 2008 года 52 Миикка Кипрусофф 6 12 марта 2008 года 53 Карри Рямё 5 3 апреля 2008 года 54 Николай Хабибулин 4 11 октября 2008 года 55 Олаф Колциг 1 10 ноября 2008 года 56 Майкл Лейтон 1 12 ноября 2008 года 57 Никлас Бекстрём 2 24 ноября 2008 года 58 Ондржей Павелец 18 26 ноября 2008 года 59 Ярослав Галак 10 28 ноября 2008 года 60 Джой Макдональд 4 4 декабря 2008 года 61 Бен Бишоп 10 18 декабря 2008 года 62 Патрик Лалим 1 26 декабря 2008 года 63 Майк Смит 5 1 января 2009 года 64 Янн Дани 2 19 января 2009 года 65 Брайан Эллиотт 11 1 февраля 2009 года 66 Джонатан Куик 7 5 февраля 2009 года 67 Майк Маккенна 3 14 февраля 2009 года 68 Евгений Набоков 8 15 октября 2009 года 69 Дэн Эллис 5 17 октября 2009 года 70 Джефф Делорье 2 19 декабря 2009 года 71 Брент Джонсон 3 21 января 2010 года 72 Юнас Густавссон 1 6 декабря 2010 года 73 Сергей Бобровский 16 18 января 2011 года 74 Джонатан Бернье 7 12 февраля 2011 года 75 Кёртис Макэлинни 5 16 февраля 2011 года 76 Антти Ниеми 4 17 февраля 2011 года 77 Натан Лоусон 1 1 марта 2011 года 78 Джимми Ховард 8 16 марта 2011 года 79 Юнас Энрот 4 2 апреля 2011 года 80 Джеймс Раймер 6 5 апреля 2011 года 81 Илья Брызгалов 4 20 октября 2011 года 82 Андерс Линдбек 1 20 декабря 2011 года 83 Стив Мэйсон 8 31 декабря 2011 года 84 Жозе Теодор 3 17 февраля 2012 года 85 Дастин Токарски 4 8 марта 2012 года 86 Кори Кроуфорд 5 18 марта 2012 года 87 Мэтт Хакетт 2 25 марта 2012 года 88 Эл Монтойя 4 22 марта 2013 года 89 Джастин Питерс 1 2 апреля 2013 года 90 Якоб Маркстрём 6 6 апреля 2013 года 91 Бен Скривенс 1 16 апреля 2013 года 92 Антон Худобин 4 10 октября 2013 года 93 Джейсон Лабарбера 1 14 октября 2013 года 94 Деван Дубник 12 24 октября 2013 года 95 Джош Хардинг 1 7 ноября 2013 года 96 Андерс Нильссон 4 30 ноября 2013 года 97 Марек Мазанец 1 7 декабря 2013 года 98 Туукка Раск 10 1 марта 2014 года 99 Эдди Лек 4 14 марта 2014 года 100 Йонас Хиллер 1 18 марта 2014 года 101 Кори Шнайдер 8 4 апреля 2014 года 102 Рето Берра 2 20 ноября 2014 года 103 Чад Джонсон 3 28 ноября 2014 года 104 Семён Варламов 8 12 января 2015 года 105 Картер Хаттон 9 16 января 2015 года 106 Виктор Фаст 2 20 января 2015 года 107 Робии Ленер 4 5 февраля 2015 года 108 Джон Гибсон 4 15 февраля 2015 года 109 Кэм Тальбо 7 11 марта 2015 года 110 Кейт Кинкейд 4 10 октября 2015 года 111 Скотт Дарлинг 4 15 октября 2015 года 112 Майкл Хатчинсон 3 25 ноября 2015 года 113 Андрей Василевский 11 27 ноября 2015 года 114 Линус Улльмарк 2 28 декабря 2015 года 115 Эндрю Хэммонд 2 10 января 2016 года 116 Антти Раанта 2 17 января 2016 года 117 Томас Грайсс 7 18 февраля 2016 года 118 Луи Доминге 3 22 февраля 2016 года 119 Дарси Кемпер 2 26 февраля 2016 года 120 Кристофер Гибсон 2 5 апреля 2016 года 121 Фредерик Андерсен 9 3 января 2017 года 122 Мэтт Мюррей 6 11 октября 2017 года 123 Петр Мразек 9 20 октября 2017 года 124 Скотт Уэджвуд 3 6 ноября 2017 года 125 Мартин Джонс 5 4 декабря 2017 года 126 Антон Форсберг 1 6 декабря 2017 года 127 Харри Сятери 1 25 января 2018 года 128 Коннор Хеллебайк 4 12 марта 2018 года 129 Александр Георгиев 10 26 марта 2018 года 130 Юусе Сарос 4 5 апреля 2018 года 131 Кейси Десмит 5 7 ноября 2018 года 132 Филипп Грубауэр 3 16 ноября 2018 года 133 Джейк Аллен 5 3 января 2019 года 134 Джек Кэмпбелл 2 18 февраля 2019 года 135 Джордан Биннингтон 3 2 октября 2019 года 136 Пекка Ринне 2 10 октября 2019 года 137 Микко Коскинен 2 24 октября 2019 года 138 Йоонас Корписало 2 9 декабря 2019 года 139 Маккензи Блэквуд 6 20 декабря 2019 года 140 Маркус Хёгберг 2 7 января 2020 года 141 Лоран Броссуа 1 25 февраля 2020 года 142 Алекс Стэлок 2 1 марта 2020 года 143 Игорь Шестёркин 4 4 февраля 2021 года 144 Картер Харт 6 7 февраля 2021 года 145 Аарон Делл 1 21 февраля 2021 года 146 Джереми Свейман 1 8 апреля 2021 года 147 Алекс Лайон 3 17 апреля 2021 года 148 Даниэль Владарж 2 23 октября 2021 года 149 Филип Густавссон 2 25 октября 2021 года 150 Спенсер Найт 2 4 ноября 2021 года 151 Эдин Хилл 1 20 ноября 2021 года 152 Даниил Тарасов 3 4 декабря 2021 года 153 Тэтчер Демко 4 16 января 2022 года 154 Крис Дриджер 1 5 марта 2022 года 155 Элвис Мерзликин 4 17 марта 2022 года 156 Джейк Эттингер 2 20 марта 2022 года 157 Нико Доус 3 26 марта 2022 года 158 Тристан Джерри 2 9 апреля 2022 года 159 Сэм Монтембо 2 16 апреля 2022 года 160 Логан Томпсон 2 20 апреля 2022 года 161 Вилле Хуссо 1 3 ноября 2022 года 162 Карел Веймелка 1 5 ноября 2022 года 163 Стюарт Скиннер 1 7 ноября 2022 года 164 Феликс Сандстрём 1 23 ноября 2022 года 165 Спенсер Мартин 2 29 ноября 2022 года 166 Давид Риттих 1 23 декабря 2022 года 167 Укко-Пекка Луукконен 4 3 января 2023 года 168 Каапо Кяхкёнен 2 4 марта 2023 года 169 Феникс Копли 1 6 марта 2023 года 170 Джозеф Уолл 3 24 октября 2023 года 171 Ярослав Аскаров 1 30 декабря 2023 года 172 Алекс Неделькович 2 2 января 2024 года 173 Самуэль Эрссон 2 1 марта 2024 года 174 Дастин Вольф 2 18 марта 2024 года 175 Пётр Кочетков 4 22 марта 2024 года 176 Кейден Примо 1 31 октября 2024 года 177 Илья Самсонов 2 17 ноября 2024 года 178 Коннор Ингрэм 1 18 ноября 2024 года

И, самое удивительное, в этом сезоне Овечкин может не просто обогнать Ягра, но и значительно улучшить рекорд! А вот насколько — ещё узнаем.