Безвольное поражение «Авангарда» и камбэк «Локомотива». Итоги дня в КХЛ

19 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

«Мы порой выглядели просто жалко сегодня. Противник доминировал, не давал нам никаких шансов, мы допускали одну ошибку за другой, причём ошибки были простые», — новичок «Авангарда» Алекс Грант кратко описал весь матч «ястребов». За всю игру «Авангард» нанёс лишь 20 бросков, большинство из которых пришлось с неопасных позиций — одну из шайб омичам принесло «подправление» их бывшего игрока Андрея Стася. Ну а Вадим Шипачёв снова устроил шоу, набрав четыре очка.

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ЦСКА после шаткого старта сезона продолжает обыгрывать одного соперника за другим: уже в начале второго периода команда Ильи Воробьёва вела 3:0. В Тольятти прервалась «сухая» серия Ивана Просветова, но гол Дмитрия Кугрышева стал единственным, который пропустили армейцы. Очередную шайбу забросил Денис Гурьянов, который переродился после провального начала чемпионата, где он попадал в запас.

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В Ярославле мы увидели типичный матч «Локомотива» с соперником сильно ниже классом. Команда Игоря Никитина провела 26 минут в зоне атаки, нанесла 50 бросков в створ ворот, давила соперника всеми силами, но 59 минут не могла вскрыть ворота Максима Дорожко. Гол Ивана Чеховича, который стал одним из самых провальных трансферов «Локомотива» в КХЛ, мог бы выглядеть весьма ироничным. Однако две шайбы Георгия Иванова и Степана Никулина за полторы минуты превратили «баранку» в два очка, пусть и очень трудных.

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Матчи 20 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2024, среда. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК Северсталь Череповец Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2