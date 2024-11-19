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Результаты матчей КХЛ 19 ноября 2024 года, обзор, видео голов, расписание матчей 20 ноября

Безвольное поражение «Авангарда» и камбэк «Локомотива». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 19 ноября 2024 года
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ЦСКА продолжает удачную серию после невзрачного начала сезона.

19 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Мартынов (Яремчук, Рейнгардт) – 03:19 (5x5)     1:1 Шипачёв (Брук, Пышкайло) – 21:26 (5x5)     1:2 Мороз (Шипачёв, Волков) – 30:19 (5x5)     1:3 Тирни (Брук, Дюбе) – 35:22 (5x5)     2:3 Грант (Рейнгардт, Гуляев) – 36:38 (5x5)     2:4 Мороз (Шипачёв, Горбунов) – 46:30 (5x5)     2:5 Горбунов (Шипачёв) – 57:47 (en)    

«Мы порой выглядели просто жалко сегодня. Противник доминировал, не давал нам никаких шансов, мы допускали одну ошибку за другой, причём ошибки были простые», — новичок «Авангарда» Алекс Грант кратко описал весь матч «ястребов». За всю игру «Авангард» нанёс лишь 20 бросков, большинство из которых пришлось с неопасных позиций — одну из шайб омичам принесло «подправление» их бывшего игрока Андрея Стася. Ну а Вадим Шипачёв снова устроил шоу, набрав четыре очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Полтапов (Соркин) – 15:58 (5x5)     0:2 Карнаухов (Уильямс, Нестеров) – 16:33 (5x5)     0:3 Соркин (Абрамов) – 22:06 (5x5)     1:3 Кугрышев (Романов, Фисенко) – 23:33 (5x5)     1:4 Гурьянов (Чуркин) – 46:43 (5x5)    

ЦСКА после шаткого старта сезона продолжает обыгрывать одного соперника за другим: уже в начале второго периода команда Ильи Воробьёва вела 3:0. В Тольятти прервалась «сухая» серия Ивана Просветова, но гол Дмитрия Кугрышева стал единственным, который пропустили армейцы. Очередную шайбу забросил Денис Гурьянов, который переродился после провального начала чемпионата, где он попадал в запас.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2024, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Чехович – 33:30     1:1 Иванов (Сергеев) – 59:01 (6x5)     2:1 Никулин (Рафиков, Бут) – 60:37 (4x3)    

В Ярославле мы увидели типичный матч «Локомотива» с соперником сильно ниже классом. Команда Игоря Никитина провела 26 минут в зоне атаки, нанесла 50 бросков в створ ворот, давила соперника всеми силами, но 59 минут не могла вскрыть ворота Максима Дорожко. Гол Ивана Чеховича, который стал одним из самых провальных трансферов «Локомотива» в КХЛ, мог бы выглядеть весьма ироничным. Однако две шайбы Георгия Иванова и Степана Никулина за полторы минуты превратили «баранку» в два очка, пусть и очень трудных.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 20 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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