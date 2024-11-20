Капризов продолжает зажигать в НХЛ! Оформил дубль и повторил крутой рекорд франшизы

А «Миннесота» выдала лучший старт в своей истории.

«Миннесота» продолжает удерживать второе место в Центральном дивизионе, уступая только «Виннипегу», который невероятно начал нынешний сезон. Главный герой турнирных свершений «дикарей» — Кирилл Капризов, который уже сейчас называется одним из главных претендентов на «Харт Трофи».

«Сент-Луис» неплохо начал чемпионат, однако эпидемия травм надломила «блюзменов», и сейчас команда находится далеко от зоны плей-офф.

В этом сезоне команды уже встречались в «Энтерпрайз-центре», и тот матч прежде всего запомнился голом вратаря «Миннесоты» Филипа Густавссона.

Первые два периода Кирилл Капризов оставался в тени: его звено генерировало мало моментов у чужих ворот, а сам форвард был не особо заметен. За это время команды успели обменяться голами: на шайбу Хартмана в первом периоде ответил Перунович хлёстким кистевым броском.

Всё самое интересное произошло в третьем отрезке. И начал это пиршество Кирилл Капризов, который в не самой привычной для себя манере подставил шайбу на пятаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Сент-Луис» восстановил равновесие уже через четыре минуты при помощи другого россиянина – Павел Бучневич разрезал оборону гостей шикарной передачей, Нейборсу оставалось просто поставить клюшку на лёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но немного погодя «Миннесота» вновь вырвалась вперёд – Юнас Бродин пробил Биннингтона, который провёл далеко не лучший матч. Точку же поставил Капризов, совершив перехват в своей зоне и отправив шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Миннесота» одерживает очередную победу и выдаёт лучший старт в своей истории на дистанции 18 матчей: команда набрала 27 очков, выиграла 12 игр, а в основное время проиграла лишь трижды.

Кирилл Капризов оформил дубль и продлил результативную серию в выездных играх до 10 матчей, повторив рекорд франшизы: до этого подобное удавалось Эрикссону Эку и Эрику Стаалу. В гонке бомбардиров борьба вновь обострилась – Капризов вплотную приблизился к Маккиннону, который сыграл на данный момент на одну игру больше.