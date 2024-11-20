«Прогноз не самый обнадёживающий». У Овечкина травма — а как часто он пропускал матчи?

Александр Овечкин пропустит как минимум неделю из-за травмы. Максимум — около трёх. По крайней мере, официальный прогноз «Вашингтона» звучит как «с неделю на неделю».

Нападающий получил относительно тяжёлую травму ноги, и это, пожалуй, одна из самых грустных и страшных новостей. Ах, какой же уровень показывал Овечкин! Он мог побить рекорд Уэйна Гретцки уже в феврале 2025 года. А то и в конце января…

«Это действительно отвратительно. Овечкин был на подъёме, и казалось, что он может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в нынешнем сезоне. Теперь это под вопросом», — написал журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.

Теперь капитан «Вашингтона» пропустит минимум три матча. Максимум (по имеющейся на данный момент информации, по крайней мере) — девять.

Но прямо сейчас есть и хорошие новости. Например, кажется, Ови сумел избежать очень тяжёлой травмы, перелома или повреждения колена. Да и прошлая «история болезней» Александра вселяет надежду.

А сколько матчей Овечкин — известный своим крепким здоровьем — пропустил за карьеру и на сколько максимально выбывал? Вспоминаем.

Травмы

Нападающий «Кэпиталз», как вы помните, играет уже 20-й сезон в НХЛ. За это длительное время Александр провёл 1444 матча. При этом пропусков у него накопилось всего… 59!

На травмы пришлось только 35 матчей. А самое длинное отсутствие выпало на ноябрь 2009 года. Тогда в матче с «Коламбусом» Овечкина травмировал Джейсон Чимера, который в том же сезоне будет обменян в «Вашингтон». Лидер «столичных» и нападающий «Блю Джекетс» устроили стычку, в ходе которой Алекс и получил повреждение. Оно оставило Ови вне хоккея на шесть матчей.

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

Можно сказать, что в остальном капитан «Кэпиталз» не пропускал больше четырёх матчей подряд. Однако это только технически так. В конце апреля 2021 года Овечкин получил повреждение, из-за которого на деле оставался вне игры сразу на семь встреч. Можно сказать, даже на восемь. После четырёх пропущенных матчей нападающий вышел против «Рейнджерс» в начале мая, однако откатал лишь одну смену на 39 секунд и досрочно завершил игру. А после оказывался вне заявки на три встречи подряд.

В конце марта 2011 года Ови пропустил три матча, в апреле 2022-го — четыре, по три — в апреле 2023-го и январе 2024-го. В остальном форвард оставался вне игры из-за травм на одну-две встречи.

Иные пропуски

Остальные 24 пропуска распределились следующим образом:

— семь — из-за дисквалификаций;

— шесть — по семейным причинам;

— шесть — из-за коронавируса (и нарушения COVID-протокола);

— три — за пропуски Матча всех звёзд;

— один — из-за отстранения главным тренером за то, что проспал тренировку;

— один — из-за ротации на последний, 82-й матч сезона.

Вот так и выходит, что Овечкин пропустил лишь 4% всех встреч.

Больше всего пришлось на сезон-2020/2021. Регулярка и так была сокращённой, но Ови смог ужать её ещё сильнее. Тогда он остался вне заявки на 11 матчей: семь раз из-за травм и четыре — из-за COVID-протокола.

Причём за свою карьеру Александр успел принять участие в 151 встрече в плей-офф. И там пропустил… а вот и нет! Ни одного пропуска! Удивительно для того, кого долгое время считали некубковым игроком, не так ли?

На самом деле, здоровье Овечкина — это тот фактор, о котором говорят не так часто. Хоккеисту повезло с генами: всё-таки его родители с разной степенью успешности поиграли на профессиональном уровне. Они же приучили Ови к правильной подготовке и заботе о своём организме. Плюс тренировки, диеты и, само собой, грамотный отдых. Без правильного отдыха любой организм не сможет долго протянуть.

Конечно, в последние годы тело хоккеиста стало сдавать. С начала 2022-го Овечкин не сыграл в 19 встречах, 11 из них пропустил из-за повреждений. Иными словами, примерно треть матчей, пропущенных из-за травм, пришлась на последние 2,5 года.

Тем не менее, несмотря на это, несмотря на пугающие слова «с недели на неделю», форвард «Вашингтона» уже достаточно опытен, чтобы грамотно заботиться о своём организме и находить правильные, максимально эффективные способы восстановления после травм и набора хорошей формы.

«Хотя этот прогноз не самый обнадёживающий для болельщиков, это не конец света, и с округом Колумбия всё будет в порядке. Прежде всего прогноз — «с недели на неделю», а не «с месяца на месяц» или более длительный, что многообещающе. В среду Овечкин пройдёт дальнейшее обследование в Вашингтоне, но на данный момент нет ничего, что указывало бы на то, что он не вернётся. И хотя этот срок может быть долгим, он также может оказаться короче, чем ожидалось.

Кроме того, в данный момент указано, что это травма голени, а не колена. Первое, безусловно, предпочтительнее, и эта оценка сама по себе может быть лучше для Овечкина. Он смог повернуть ногу и сделать остановку левой ступнёй после попытки развернуться в перерыве матча с «Ютой» — ещё один показатель того, что это не слишком серьёзно.

Легко зациклиться на социальных сетях, где врачи, критики и другие люди перескакивают к наихудшему сценарию и делают предположения. А ещё есть психологический феномен «преувеличения» — это когнитивное искажение, когда люди значительно преувеличивают серьёзность негативной ситуации и раздувают её до невероятных размеров.

Овечкин находится под присмотром лучших врачей и медицинского персонала, которые разбираются в ситуации и осведомлены о ней. Единственные слова, которым стоит доверять, — это слова его команды», — написала журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

Так что будем надеяться, что Ови поскорее вернётся и продолжит нас радовать своей очередной молодостью.