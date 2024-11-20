Что происходит с вратарями в НХЛ? Их статистика сейчас — худшая почти за 30 лет

Почти месяц назад NHL Network в соцсетях разместила пост с кандидатами в канадскую сборную на предстоящий Турнир четырёх наций. Общественность поразил удивительно скудный выбор.

Абсолютно непредсказуемый в своëм поведении Джордан Биннингтон, который в любой момент может «заискрить». При этом именно он рассматривается как потенциальный №1.

Эдин Хилл, который провëл один очень крутой плей-офф за «Вегас», но ни разу в карьере не преодолевал рубеж в 40 игр в регулярке, а в прошлом сезоне был запасным в плей-офф.

Тристан Джерри из «Питтсбурга» и вовсе на старте сезона умудрился проиграть конкуренцию финну из АХЛ Йоэлю Бломквисту, ненадолго уезжал в фарм-клуб для набора формы, а в первом же матче после возвращения пропустил пять шайб.

Стюарт Скиннер в прошлой регулярке был 36-м голкипером лиги по голам, отражённым сверх xG (модель MoneyPuck), а в плей-офф, где его команда дошла до финала, едва преодолел отметку в 90% отражённых бросков.

Можно вспоминать другие опции типа Сэма Монтембо из «Монреаля», который показывает достойные цифры в «Монреале» с его очень молодой защитой. Однако сравните любую комбинацию этих фамилий с ванкуверским трио Луонго — Бродо — Флери (или любым олимпийским трио от Нагано до Сочи), и картинка будет очень бледной. Именно канадские вратари и игроки в целом, как ни крути, составляют хребет лиги.

Джордан Биннингтон Фото: Emmi Korhonen/Imago/ТАСС

Процент отражённых бросков в НХЛ рухнул до 90%. Это худший показатель почти за 30 лет: в чемпионате-1995/1996 он составлял 89,8%. Совсем недавно голкиперы с 89% сейвов вылетали из лиги, а по нынешним временам это показатель чуть ниже среднего. Такое падение не может быть объяснено лишь масштабным кризисом канадской школы — параллельно Россия и США начали выпускать отличных голкиперов. Журналисты сайта Daily Faceoff решили разобраться в этой ситуации и опросить экспертов.

В сезонах-2014/2015 и 2015/2016 процент отражённых бросков в НХЛ вырос до рекордных 91,5. Пусть этот показатель чуть упал после этого, лига в 2018-м ответила урезанием нагрудников и защиты рук. Абсолютное большинство вратарей логично встретили инновации протестами. «Все плечи в синяках. Больше голов — это хорошо, но лига делает нас уязвимыми. Никогда не знаешь, когда тебя будет ждать серьёзная травма, например, перелом», — удивлялся Коннор Хеллебайк.

«С новой экипировкой начинаешь просто бояться шайб, особенно на тренировках. Руки, локти в синяках, это просто ужасно. Ладно обрезали защиту рук, но ведь и защиту груди тоже уменьшили. У меня никогда в жизни не было синяков на руках, а теперь кажется, что все броски летят именно туда. Если шайба прилетит в руку, будет больно. Я не против, если лига хочет сделать больше голов. Но когда отнимают защиту у человека — это плохо», — говорил Сергей Бобровский. Резкий спад его статистики после перехода во «Флориду» связывали в том числе и с новыми правилами.

Именно после этой реформы средняя температура по вратарской больнице упала ниже 91%, продолжая после этого падать каждый год. Рано или поздно голкиперы должны были приспособиться к новой амуниции, так что списывать нынешние проблемы лишь на это больше нельзя. Американские эксперты находят новые объяснения.

Во-первых, изменился игровой стиль. Несмотря на то что два Кубка Стэнли выиграли довольно вертикальные «Вегас» и «Флорида», команды теперь чаще предпочитают играть в стиле «запад-восток», а не «север-юг», делая пасы поперёк, а не вдоль. Аналитическая компания экс-голкипера ЦСКА и нескольких клубов НХЛ Стива Валикетта рапортует, что количество поперечных пасов за пять последних сезонов выросло на 40%. Простой пример: если раньше к игроку отскакивала шайба на пятаке и он сразу бросал — сейчас он же старается искать открытого партнёра.

Коннор Хеллебайк Фото: FRED GREENSLADE/AP/ТАСС

Соответственно, вратарям приходится чаще и быстрее передвигаться в воротах, что повышает физическую нагрузку на них. В 1990-е провести 70 матчей за сезон для голкипера не было редкостью, 10 лет назад лучшие вратари лиги обычно проводили 60 игр. В прошлом году лишь три голкипера провели 60 и более матчей. По мнению бывшего вратаря и эксперта TSN Джейми Макленнана, в НХЛ есть лишь семь или восемь явных первых номеров, а у остальных команд тандемы (но это и к вопросу о падении таланта).

«Посмотрите на то, как команды распоряжаются своими бросками сейчас, теперь они стараются сделать пас и найти игрока в наилучшей позиции. Теперь у команд есть продвинутая статистика, данные аналитиков, и они не тратят время впустую на броски с маленькой опасностью. Игроки ищут пути увеличения опасности броска, они используют подправления, финты. Игра изменилась. Редкое исключение здесь — Александр Овечкин, но он всегда отличался от всех», — заявил в разговоре с Daily Faceoff легендарный тренер вратарей Митч Корн.

Происходящее в хоккее вполне можно сравнить с тем, что произошло в НБА. 10 лет назад «Голден Стейт» Стива Керра поразил всю лигу переходом на трёхочковый баскетбол, и этому примеру последовала почти вся лига. В результате дальние средние броски (два очка, малая эффективность) почти вымерли, а на карте активности игроков горят огнями трёхочковая дуга и трёхсекундная зона под кольцом. Средняя результативность в баскетболе тоже выросла.

Во-вторых, командам стало сложнее защищаться из-за усложнения правил, которые почти всегда меняются в пользу атаки. 10 лет назад средняя команда НХЛ создавала 2,58 xG и 10 явных голевых моментов за матч — сейчас эта цифра выросла до 3,11 и 12 соответственно. Как говорит всё тот же Макленнан, форвардам никогда не было проще дойти до средней зоны, потому что арсенал приёмчиков на грани фола, которые могли применять защитники, сильно урезан.

Голкипер «Сан-Хосе» Фото: Seth Wenig/AP/ТАСС

Вырос и процент реализации большинства: 10 лет назад команды использовали 17,9% своих попыток, в прошлом сезоне — 21%. И здесь тоже можно найти человека, который перевернул игру: Адам Оутс провалился как главный тренер «Вашингтона», но ввёл схему большинства 1-3-1, которая вскоре стала доминирующей во всей НХЛ. Один защитник на синей, естественно, увеличивал риск в обороне, но при этом и повышал КПД в атаке, где на флангах играют бросающие хоккеисты, а игрок на пятаке ловит подборы и отскоки. Средний игрок в этой схеме (так называемый «бампер») тоже стремится не бросать, а искать лучший вариант для паса.

Тем не менее авторы статьи справедливо отмечают, что тренды легко могут развернуться: 10 лет назад мы видели лайт-версию «эпохи мёртвой шайбы», когда Джейми Бенн получил «Арт Росс» с 87 очками в сезоне. Всё тот же Митч Корн сравнивает старую технику голкиперов с шашками — а теперь им надо играть в шахматы, да ещё и сразу в блиц. Адаптация тоже должна занять время.