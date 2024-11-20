Первая отставка сезона в НХЛ произошла не там, где ждали. Но «Бостону» это не поможет?

Полтора месяца прошло от начала регулярного сезона НХЛ до первой тренерской отставки в лиге. Случилась она, правда, далеко не там, где этого можно было ожидать ещё до старта чемпионата или уже после первых его недель. Первой в новой регулярке полетела голова Джима Монтгомери, который всего год назад признавался лучшим тренером НХЛ. Впрочем, если взглянуть на последние результаты «Бостона», можно понять, что это увольнение явно назревало.
55-летний специалист возглавил «мишек» в 2022 году — тогда наставник, за плечами которого до самостоятельной работы «Брюинз» был лишь не самый удачный опыт в «Далласе», пришёл на место Брюса Кэссиди, чьё увольнение выглядело весьма странным. Нынешний наставник «Вегаса», казалось, выжимал весь максимум из имевшегося в его распоряжении состава, и корень проблемы «Бостона» едва ли был именно в нём. Можно сколько угодно говорить, что Кэссиди не сошёлся характером со многими игроками «мишек», но в первый же год у руля «рыцарей» он взял Кубок Стэнли — вполне себе показательная история.
Хотя в Бостоне первое время вряд ли жалели о расставании с будущим чемпионом НХЛ — к назначению Монтгомери многие относились с огромной долей скепсиса, однако до начала плей-офф в его дебютном сезоне у руля «Брюинз» в Массачусетсе поверили в реальность завоевания титула. Вернувшийся Крейчи, раззабивавшийся Пастрняк и сверхнадёжный вратарский дуэт Улльмарк — Свейман — «Бостон» рвал и метал в регулярке и взял Президентский кубок, а Дон Суини радостно потирал руки, ведь впервые за долгое время его решения были не подвергнуты критике, а сплошь усыпаны комплиментами.
Дон Суини
Фото: Eric Canha/Zuma/ТАСС
Сказка «мишек» закончилась там, где началась сказка «Флориды» — то сокрушительное — не по счёту, но по своей сути — поражение стало лишь первым звонком для Монтгомери, который по окончании сезона лишился и Крейчи, и Бержерона, и нескольких других игроков, которые успели хорошо зарекомендовать себя в «Брюинз», включая Дмитрия Орлова.
Следующая регулярка прошла для «Бостона» не так ярко, но «мишки» всё равно провели её довольно-таки неплохо. Однако в плей-офф они наступили на те же грабли — едва не уступили умудрившемуся отыграться с 1-3 «Торонто» и не навязали практически никакой борьбы «Флориде». Даже несмотря на то, что «Брюинз» зацепили два матча в той серии, шансов на проход дальше у них не было видно от слова «совсем» — будущие обладатели Кубка Стэнли были сильнее по всем параметрам и проиграли (во втором случае точно) скорее сами себе. Характера у «Бостона» хватило на «листьев» (если бы не хватило и там, Монтгомери наверняка был бы уволен уже в мае), но «пантеры» были сделаны совсем из другого теста, что впоследствии доказали ещё не раз.
А в межсезонье в своей компетентности вновь заставил усомниться фронт-офис клуба — реального усиления для похода за кубком «мишки» не получили, зато на довольно крупные контракты из «Ванкувера» были подписаны Элиас Линдхольм и Никита Задоров. И без того не самый сильный состав остался практически на прежнем уровне, поэтому и ожидания от нового сезона были далеко не самыми большими — «Бостон» до начала регулярки рассматривался как серьёзный претендент на попадание в плей-офф, но не более.
Но после 20 матчей ситуация оказалась гораздо хуже — «Брюинз» проиграли 12 матчей на старте и оказались на границе кубковой восьмёрки. Класса Пастрняка и Маршана здесь недостаточно, чтобы повернуть всё в лучшую сторону — ни один игрок «Бостона», кроме них, до сих пор не преодолел отметку в 10 результативных действий. Проваливает начало сезона голкипер Джереми Свейман, который после долгих трений всё-таки подписал восьмилетний контракт с кэпхитом $ 8,25 млн: 88,4% отражённых бросков и коэффициент надежности 3,47 за 14 матчей. «Мишки» пропустили уже 69 шайб — меньшую надёжность на Востоке демонстрируют только «Монреаль» и «Питтсбург».
Отвратительно играют спецбригады «Брюинз»: большинство, из которого Монтгомери до увольнения успел вывести ведущего атакующего защитника команды Чарли Макэвоя, реализовало всего 11,7% удалений соперников, что является худшим показателем в лиге, а меньшинство сработало лишь на 75,6% — хуже только у семи команд.
Отставка канадского тренера напрашивалась — последний матч Монтгомери у руля «Бостона» с «Коламбусом» стал квинтэссенцией бессилия команды в нынешнем сезоне. «Блю Джекетс», которые являются одной из худших команд на Востоке, забросили пять шайб на льду «Брюинз», при этом две из них — в меньшинстве. Ко всем проблемам «мишек», которых в концовке встречи освистали собственные же болельщики, похоже, добавился разлад в раздевалке — в трансляцию попал напряжённый разговор Монтгомери с Маршаном, в котором оба участника явно были недовольны.
Тренер явно не раз пытался встряхнуть команду — об этом говорит не только диалог с капитаном, но и тот же вывод Макэвоя из большинства, а также решение оставить Пастрнака на скамейке в третьем периоде матча с «Сиэтлом». Однако удержать контроль ему не удалось — и теперь Монтгомери вновь оказался отправленным на биржу труда.
По-хорошему, вместе с ним туда должны отправиться Кэм Нили и Дон Суини — президент и генеральный менеджер клуба. Наши североамериканские коллеги, мягко говоря, недоумевают от решения отправить в отставку тренера, который выиграл 71,5% матчей у руля «Бостона». И несмотря на то, что итоговое увольнение Монтгомери мне кажется логичным — первую четверть сезона для «Брюинз» иначе как провалом не назовёшь, а оставлять тренера только за былые заслуги в такой ситуации — путь в никуда, — могу согласиться с ними в том, что ответственность должно понести и высшее руководство.
«Бостонская рыба точно гниёт с головы» — фраза, написанная ещё после увольнения Кэссиди, которое произошло в более безобидной ситуации, нежели сейчас, до сих пор не теряет своей актуальности. Смена тренера может помочь «мишкам» на коротком отрезке, но для возвращения Кубка Стэнли в Бостон рубить надо под самый корень.