Яркое 21 ноября: ЦСКА идёт за пятой победой подряд в регулярке КХЛ и «Реал Сосьедад» Захаряна в Кубке Испании!

Топ-матчи четверга: Мичков с Орловым — в НХЛ, баскетбол и футбол

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🏒 3:30: «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Каролина» продлит победную серию в матче с командой Мичкова?

«Лётчикам», которые находятся в одном очке от зоны плей-офф на Востоке, предстоит пройти очень серьёзное испытание — к ним в гости приезжает «Каролина», которая лидирует в конференции по потерянным очкам. В составе «ураганов» играет один из самых «горячих» форвардов сезона Мартин Нечас, набиравший очки в каждой из последних 13 игр. Смогут ли Матвей Мичков и Ко навязать борьбу одним из лидеров НХЛ?

Яркая реакция наставника «Филадельфии» на поражение в последнем матче: «Чёрт возьми, мы делаем глупости». Торторелла — о поражении «Филадельфии» от «Колорадо»

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 21 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сыграет ли Илья Самсонов против бывшей команды?

Российский голкипер «рыцарей» пока не лучшим образом проявляет себя на новом месте. В каждом из последних трёх матчей, где он защищал ворота, Илья отражал менее 90% бросков, включая игру с «Вашингтоном» два дня назад. Следующий соперник «Вегаса» — ещё одна бывшая команда Самсонова. Получит ли 27-летний вратарь шанс блеснуть в Торонто?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 21 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Атланта Хоукс Атланта Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «воины» задержатся на первой строчке Запада?

Легендарный Стефен Карри и его «Голден Стэйт Уорриорз» возглавили турнирную таблицу Западной конференции после двух поражений кряду «Оклахомы». «Воины» и сами уступили в своём последнем матче, оказавшись слабее «Клипперс», но в целом по сезону идут очень стабильно – 10 побед при трёх поражениях. Стив Керр выстроил отличную систему, в которой каждый баскетболист играет чёткую роль. «Атланта Хоукс» имеет отрицательный баланс побед и поражений – 7-8, но всё равно занимает пятое место в Восточной конференции. Сумеют ли «ястребы» отнять очки у лидера Запада?

🏒 17:00: «Трактор» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли ЦСКА одержать пятую победу подряд?

Армейцы в последнее время значительно улучшили свои результаты. Команда Ильи Воробьёва победила в четырёх последних матчах, а на отрезке из восьми игр москвичи проиграли всего однажды — в дерби со «Спартаком». «Трактор» на днях уступил другой столичной команде — «Динамо», — оказавшись менее удачливым в серии послематчевых бросков. Получится ли у команды Бенуа Гру не дать ЦСКА взять два очка?

🏒 19:30: СКА — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сможет ли «Торпедо» взять реванш за поражение в сентябре?

В этой регулярке команды встретятся во второй раз — ровно за два месяца до предстоящего матча соперники сыграли в Нижнем Новгороде, где СКА сумел одержать волевую победу. Теперь уже команда Игоря Ларионова приезжает в гости в Северную столицу — получится ли у неё увезти два очка из логова петербургских армейцев?

Лидер СКА рассказал о причине своих удалений: «Дело не в менталитете. Здесь не работает то, что я делал 11 лет». Кузнецов — об удалениях

⚽️ 23:00: «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад», Кубок Испании, первый раунд

Интрига: с каким счётом «Реал Сосьедад» обыграет уступающего в классе соперника?

К сожалению, Арсен Захарян не примет участия в кубковом матче. Россиянин перенёс операцию прошедшим летом и до сих пор не провёл ни одной встречи в нынешнем сезоне. Ранее агент футболиста заявил, что тот уже тренируется в общей группе «Реала Сосьедад», но, видимо, Захарян ещё не готов к выходу на поле. Старт сезона для баскского клуба получился непростым, однако он постепенно выправляет ситуацию. Три победы (обыграли даже «Барселону») в четырёх предыдущих матчах Примеры позволили команде из Сан-Себастьяна подняться на восьмое место. Если «Реал Сосьедад» избежит недооценки, то наверняка обыграет соперника, который значительно уступает в классе.