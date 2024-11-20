Чемпион «сгорел» аутсайдеру, катастрофа «Амура» продолжается. Итоги дня в КХЛ

20 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Представляем обзор всех игр.

Один из главных аутсайдеров лиги «Барыс» оказался не по зубам действующему чемпиону. После матча Андрей Разин заявил, что его команда выглядела сытой, а соперник – голодным. Уже на второй минуте счёт открыл хоккеист «Барыса» Максим Мухаметов с передачи Батырлана Муратова. Через пару минут гости сравняли счёт благодаря голу Дмитрия Силантьева, которому ассистировали Владислав Ерёменко и Макар Хабаров. «Барыс» вновь вышел вперёд благодаря голу Кирилла Панюкова в середине второго периода. Таким образом, «Металлург» прервал свою двухматчевую победную серию. «Барыс» второй раз в сезоне выиграл вторую встречу кряду.

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Второе татарстанское дерби сезона вновь осталось за «Ак Барсом». На 10-й минуте счёт открыл защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин, которому ассистировали Никита Дыняк и Дмитрий Кателевский. В середине третьего периода удвоил преимущество казанцев Артём Галимов с передач Ильи Сафонова и Альберта Яруллина. Отметим, что в середине встречи покинул площадку и ушёл в раздевалку стартовый вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов. До конца матча его заменил Амир Мифтахов.

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Заброшенными шайбами в составе «Северстали» отметились Михаил Ильин и Тимур Муханов. Голкипер череповецкой команды Константин Шостак едва не записал на свой счёт «сухой» матч, пропустив за несколько секунд до финальной сирены. Гол в составе дальневосточной команды забил Егор Петухов. Таким образом, «Северсталь» прервала свою четырёхматчевую серию поражений. Владивостокский «Адмирал» проиграл четвёртую встречу кряду.

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Одним из главных героев матча стал нападающий «Спартака» Николай Голдобин, на счету которого гол и три результативные передачи. Ещё по голу и по две передачи на свой счёт записали Александр Пашин и Егор Савиков. Отметим, что обе команды задействовали двух своих вратарей.

Катастрофа «Амура» продолжается – это их 14-е поражение подряд. «Спартак» одержал третью победу кряду и во второй раз в сезоне в результативной встрече обыграл хабаровчан.

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На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Тревор Мёрфи и Георгий Белоусов. В середине второго периода хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Никиты Буруянова с передач Игоря Ожиганова и Макса Комтуа. Победный гол «Динамо» в середине третьего периода забил лучший бомбардир клуба нападающий Никита Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила. В концовке третьего периода первое большинство во встрече реализовал Бреннан Менелл. За полторы минуты до конца одну шайбу отыграл Илья Морозов. Гол в пустые ворота забил Максим Комтуа. Таким образом, «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, во второй раз кряду уступив московскому «Динамо».

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