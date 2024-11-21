«Всё навалилось как снежный ком». Хохлачёв — об уходе из «Амура» и перезагрузке карьеры

Расторжение контракта с «Амуром» и переход в ХК «Сочи» – один из главных и наиболее громких трансферов нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. В главной роли – известный российский нападающий Александр Хохлачёв. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 31-летний форвард поделился впечатлениями от нового этапа в своей карьере. Хоккеист уверен: перезагрузка обязательно пойдёт ему на пользу.

Расставание с «Амуром»

— Расскажите о вашем расставании с «Амуром».

— Прежде всего хочу сказать спасибо клубу, всей организации, городу, хабаровским болельщикам. Понятно, что где-то от меня ждали большего, но я работал, старался полностью отдаваться на льду. Да, не всё получилось. Благодарен всем людям, которые меня поддерживали.

— Напряжение в команде сильно чувствовалось?

— Конечно, чувствовалось. Все всё понимали, хотели выправить ситуацию. У меня у самого было много хороших моментов с игры, просто реально не везло, шайба буквально не летела в ворота.

— Отставка главного тренера Андрея Мартемьянова что-то изменила?

— Такие вещи не проходят незамеченными. Команда пять игр подряд не забивала: и с главным тренером, и после его ухода. Лично от меня ждали заброшенных шайб, я это осознавал, на каждый матч выходил с мыслью о голах. Увы, всё так неудачно сложилось. И ладно бы команда одерживала победы, но в последнее время случались только поражения, серия сильно затянулась. Всё навалилось как снежный ком.

— Вы с «Амуром» разошлись без взаимных претензий?

— Да. Мы с моим агентом и руководством хабаровчан приняли взаимное решение разойтись по согласию сторон. У нас сохранились хорошие дружеские отношения. Так сложилось, в жизни всякое бывает, а уж тем более в карьере хоккеиста. Повторюсь, расстались по-хорошему, все выполнили друг перед другом обязательства. Желаю Хабаровску всего самого доброго.

Александр Хохлачёв Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Переход в «Сочи»

— Как появился вариант с переходом в «Сочи»?

— Клуб сразу проявил заинтересованность во мне. Было много различных вариантов, но сочинцы выразили наибольший интерес, объяснили, как и где планируют меня использовать. Меня устроили все условия, понравилась настойчивость со команды и тренерского штаба.

— Вас не насторожило, что южане с большой долей вероятности могут остаться без плей-офф?

— Почему вы так уверены в этом? Ещё больше 40 игр регулярного чемпионата впереди, будем биться за очки. Меня специально для этого и брали, чтобы усилить состав, добавить креатива в атаке. Перед нами стоит задача попасть в плей-офф, все хотят её выполнить, это даже не обсуждается.

— С командой и тренерами уже познакомились?

— Да, со всеми познакомился, пообщался. Кого-то уже ранее знал, с кем-то увиделся впервые. Вообще же, в хоккейном мире все друг друга знают и быстро налаживают контакт. В коллективе хорошая атмосфера, а сам Сочи – классный город. Всё отлично, мне здесь очень нравится.

— Как оцените свою нынешнюю форму?

— Я в хорошей форме и физическом состоянии, обошлось без травм, готов играть и помогать команде. С главным тренером Сергеем Александровичем Зубовым уже переговорили, но впереди ещё много работы, обсудим всё более детально.

— Как проходит ваша акклиматизация? С жильём уже определились?

— Я только недавно прилетел, поэтому пока живу в отеле. Всё впереди, это нюансы, которые постепенно решу. Что касается акклиматизации после Дальнего Востока, то чувствую себя хорошо.

— Александр, вас в последнее время много критиковали, в прессе чего только не приходилось читать. Начинаете с чистого листа?

— У меня начинается новый этап в карьере. Ко мне не было каких-то серьёзных претензий со стороны тренерского штаба и менеджеров «Амура». Единственное – не набирал очки и не забивал голы, но по игре и самоотдаче вопросов не возникало. Как я уже говорил: куча моментов, просто сложился вот такой неудачный период. Перезагрузка пойдёт мне на пользу, я уверен в себе, всё будет хорошо.