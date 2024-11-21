Никита Гребёнкин очаровал как партнёров по «Торонто», так и журналистов.

Яркий дебют россиянина в НХЛ! Жёстко расколол канадца, а потом влюбил в себя одной фразой

Травма Александра Овечкина заставила «Вашингтон» вытащить из фарм-клуба в АХЛ Ивана Мирошниченко. В «Торонто» же главный снайпер Остон Мэттьюс травмирован ещё с 4 ноября, и только сейчас «листья» решились вызвать в основу Никиту Гребёнкина – дерзкого российского новичка, весной поднимавшего над головой Кубок Гагарина, а затем запомнившегося на предсезонке бесстрашным поведением и умением подраться.

В «Торонто Марлис» Гребёнкин в 13 матчах набрал 10 (4+6) очков (третий результат в команде) и вполне заслужил вызов в «Мэйпл Лифс». Никиту подняли перед домашним матчем с «Вегасом», так что у россиянина был шанс показать товар лицом в игре с недавним обладателем Кубка Стэнли.

«Я долгое время упорно работал, чтобы получить этот шанс. Рад возможности проявить себя и буду продолжать работать, чтобы помочь команде победить. Успех команды принесёт мне удовольствие», – сказал Никита на ломаном английском языке каналу TSN.

Гребёнкин проехал традиционный круг новичка перед разминкой под одобрительный гул трибун, а в самом начале игры Никита провёл сокрушительный силовой приём на грани фола против Ши Теодора.

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За всю игру Никита провёл на льду 11.05, отметился нулевым показателем полезности и очков не набрал. Зато, помимо одного броска в створ и одного блока, Гребёнкин отметился четырьмя хитами – лучший показатель в «Мэйпл Лифс». Ещё однажды Никита блистательно отработал на возврате в оборону, помешав забить Алексу Пьетранджело.

Самое же главное для российского новичка НХЛ – «Торонто» одержал победу. Джозеф Уолл оформил шатаут, отразив 31 бросок «Вегаса», а впереди «листья» нашли шансы для трёх голов. Героем стал Вильям Нюландер. Сначала швед в первом периоде сделал всё, чтобы Фрейзер Минтен забил дебютный гол в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в начале третьего периода Нюландер решил момент самостоятельно.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку в матче броском в пустые ворота поставил Понтус Хольмберг. «Листья» выиграли третий матч подряд, они продолжают возглавлять Атлантический дивизион. Ну а Никита Гребёнкин после игры был одним из самых обсуждаемых игроков.

«Посмотрим, как будет выглядеть Гребёнкин дальше. Адреналин спадает, но похоже на то, что последнюю игру в АХЛ Никита уже сыграл».

«Гребёнкин выглядит как русский Бертуцци».

«Если Гребёнкин собирается так играть, ему следует остаться в «Лифс» даже когда все будут здоровы».

И прочие восторженные комментарии, наполнившие североамериканский хоккейный «твиттер».

«Я хотел бы знать больше о том, что он говорит, потому что он всегда такой позитивный и счастливый. Так что он отличный человек, которого стоит добавить в команде. От него идёт отличная энергия», — отметил после игры голкипер «Торонто» Джозеф Уолл.

Сам же Грёбенкин влюбил в себя ещё и журналистов, дав забавное интервью на английском языке после матча. «Мне нравится жёсткий хоккей. Команда любит жёсткий хоккей. Он хорош для фишек. Бэкчек, да. Команда говорит мне: бэкчек, форчек и пэйчек (зарплата)», — сказал Никита и заразительно рассмеялся.