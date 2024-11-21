Платёжка «Авангарда» вот-вот превысит 1 млрд. Как Омск решит проблему с потолком зарплат?

Даже после грядущего обмена Серебрякова «ястребы» будут укладываться в рамки, но что делать, когда вернётся 120-миллионный Ткачёв?

Вчера хоккейную общественность всколыхнула новость – Никита Серебряков будет обменян из СКА в «Авангард». Агент игрока сообщил «Чемпионату»: «В ближайшее время переход состоится. Договорённость между клубами имеется». Сообщалось также, что в довесок пойдёт звезда ВХЛ Эмиль Галимов, но хоккейное агентство Winners информацию не подтвердило: «Что касается нападающего Эмиля Галимова, то пока преждевременно говорить о его трансфере, поскольку переговоры по данному игроку ещё продолжаются».

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Давайте вспомним все трансферы «Авангарда» по ходу сезона. Данные о зарплате каждого игрока здесь и далее предоставлены коллегами из «Спорт-экспресса».

Игрок Зарплата Майкл Маклауд 45 млн Райан Спунер 42 млн Николай Прохоркин 30 млн Алекс Грант 25 млн Наиль Якупов 12 млн Матвей Заседа 10 млн Илья Каблуков 10 млн

Здесь не будем вдаваться в размышления о том, насколько необходимы эти приобретения для «Авангарда», так как это тема отдельного исследования. Просто справка для наглядности.

А теперь давайте короткой строкой об общей платёжке омского клуба. На данный момент она составляет 967 млн, что уже превышает жёсткий потолок, размер которого равен 900 млн. Как же так получилось? Дело в том, что Владимир Ткачёв, зарплата которого в этом сезоне равна 120 млн, находится в списке травмированных. Это означает, что до его полного восстановления и вывода из списка травмированных эта сумма не учитывается под потолком.

То есть, убирая за скобки потенциальный приезд Галимова, зарплата которого, по разным данным, находится в диапазоне от 35 до 40 млн, с переходом Серебрякова платёжка «Авангарда» раздуется до 1,017 млрд. По этим цифрам можно сделать вывод, что без учёта контракта Ткачёва зарплатная ведомость омичей влезает под «кепку» в 900 млн, но уже забилась под завязку и прямо сейчас составляет 897 млн.

Как же Омску решать такую серьёзную проблему? Как освободить 117 млн (минимум), когда будет готов вернуться на лёд Ткачёв? Есть четыре варианта.

Обмены

Обмены – самый жизнеспособный и идеальный вариант для «Авангарда», так как вся оставшаяся причитающаяся зарплата игроку должна быть выплачена командой, в которую он перейдёт. Соответственно, под потолком останется только сумма, которую хоккеист заработал за время нахождения в омской команде.

Правда, тут же всплывает другой вопрос: а кого обменивать? Логично, что игроков, которые по разным причинам не вписались в модель игры Звягина или попросту провалились. Но разве условный Диц, Касселс, Галиев или Макеев кому-нибудь будут нужны с их зарплатами сегодня-завтра? Вероятно, нет.

Даррен Диц Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Здесь даже тяжело будет провернуть знаменитый обмен на 1000 рублей, так как команды, которые могут заинтересоваться подобными хоккеистами, сильно стеснены в средствах и вряд ли могут себе позволить подобные трансферы.

Но «Авангард», испытывающий проблемы с потолком, может сыграть на другой скрипке – на поле зарплат. В этом сезоне он равен 450 млн, а до него недотягивают сразу две команды КХЛ: «Северсталь» (424 млн) и «Сочи» (400 млн) (а «Витязь» едва его пробивает с 452 млн).

Могут ли команды договориться и решить каждый свои проблемы? Могут, но и тут есть свои нюансы. Во-первых, финансовое состояние команд: могут ли они позволить себе забрать эти контракты? В случае с той же «Северсталью» есть сомнения. «Сочи», конечно, может протянуть руку помощи и обернуть это себе в плюс, но на юг можно отправить только двух игроков, так как в команде уже есть Денис Венгрыжановский, который в прошлом сезоне выступал за «Авангард». А сейчас, как вы помните, есть ограничение на переход из одной команды в другую.

Расторжения

Тоже один из вариантов, к которому может прибегнуть «Авангард». Но, естественно, и тут есть сложности. Обратимся к Правовому регламенту КХЛ, а именно к статье 53 (Состав «Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба) части 5:

При подсчёте «Потолка заработных плат» учитываются следующие виды доходов Хоккеистов:

5.1. Основные доходы:

а) заработная плата (вознаграждение), должностной оклад;

…

з) доходы Хоккеиста в виде выходного пособия при расторжении Контракта с Клубом по соглашению сторон в период с 1 мая по 30 апреля соответствующего сезона.

Начиная с 1 мая 2024 года — доходы Хоккеиста в виде выходного пособия при расторжении Контракта с Клубом по соглашению сторон в период с 1 мая (с 1 июня года окончания сезона 2024/2025 годов) по 31 мая соответствующего сезона.

А теперь обратимся к статье 33 (Расторжение Контракта Хоккеиста по соглашению сторон):

Сумма выходного пособия, выплачиваемого Хоккеисту Клубом при расторжении Контракта по соглашению сторон, в любом случае не может превышать значений, предусмотренных для случаев досрочного расторжения Контракта Хоккеиста по инициативе Клуба в подпунктах 1.1–1.3 пункта 1 статьи 30 настоящего Регламента.

Статья 33 отсылает нас к статье 30 (Досрочное расторжение Контракта Хоккеиста по инициативе Клуба), поэтому рассмотрим нужную нам часть и из неё:

При досрочном расторжении Контракта по инициативе Клуба Хоккеисту выплачивается заработная плата (вознаграждение) за фактически отработанное время и выходное пособие в следующем размере:

1.2. при расторжении Контракта в период начиная за 7 дней до даты начала Регулярного Чемпионата по 20 декабря — 50% от суммы заработной платы (вознаграждения), невыплаченной за текущий сезон, и 20% от суммы заработной платы (вознаграждения), предусмотренной за оставшиеся сезоны Контракта.

Что нам это говорит? Для простоты возьмём контракт Касселса, который равен 50 млн за сезон. При расторжении под потолок пойдёт сумма, которую он фактически заработал, а также половина от того, что мог бы получить до окончания чемпионата. С учётом того, что половина регулярки фактически сыграна, «Авангард» при скором расторжении контракта с форвардом может скостить лишь четверть от 50 млн (если быть дотошным, то чуть больше).

Коул Касселс Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Заводить речь о потенциальных пустых убытках «Авангарда» нет смысла, так как это никого особо не волнует. Дело в том, что при превышении потолка более чем на 100 млн, такой способ абсолютно нежизнеспособный, им можно решить лишь малую часть проблем.

Уменьшение зарплаты нескольким игрокам

Нынче самый знаменитый способ решения проблем с потолком зарплат, который таковым стал благодаря отличной работе юридического отдела СКА, а также альтруистическим наклонностям самих хоккеистов.

Статья 22 (Контракт Хоккеиста «Основная команда» (односторонний Контракт)) часть 4 Правового регламента КХЛ гласит:

Контракт «Основная команда» прекращается с истечением срока его действия. При Обмене условия Контракта «Основная команда» сохраняются и являются обязательными для повторения в полном объеме для нового Клуба Хоккеиста. Улучшение или ухудшение условий оплаты труда, а также изменение срока действия Контракта Хоккеиста при Обмене допускается только по соглашению Клуба и Хоккеиста.

То есть уменьшение зарплаты некоторым игрокам будет абсолютно легально и законно. Вопрос только в том, с кем можно об этом договориться, а также в том, какое количество хоккеистов необходимо вовлечь в процесс. Тут будут возникать сложности с тем, о чём было сказано в части материала о расторжении контракта: де-факто (да и де-юре) половина каждого контракта уже под потолком.

Игра со «списком травмированных»

А это уже самый знаменитый способ обхода потолка по ту сторону океана. Многие прекрасно помнят, как «Тампа», выигравшая Кубок Стэнли в 2020 году, внесла Никиту Кучерова в долгосрочный список травмированных. Его зарплата не учитывалась под потолком, менеджмент «молний» усилил оставшиеся позиции до и по ходу сезона, а в плей-офф Никита вышел играть, стал лучшим бомбардиром постсезона и помог команде поднять над головой второй кубок.

Однако в КХЛ такое провернуть не получится, так как правила отличаются. Согласно Правовому регламенту КХЛ, а именно статье 53 (Состав «Потолка заработных плат» Хоккеистов Клуба) части 7:

В «Потолок заработных плат» Хоккеистов Основной команды Клуба не включаются:

7.8. доходы, полученные Хоккеистом во время его нахождения в Списке травмированных игроков, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) дата выздоровления Хоккеиста согласно Уведомлению установлена позднее 31 мая текущего сезона. Доходы не включаются в «Потолок заработных плат» с даты перемещения Хоккеиста в Список травмированных игроков;

б) в ЦИБ КХЛ Клубом предоставлена справка о полученных доходах Хоккеиста в Клубе на дату внесения Хоккеиста в Список травмированных игроков за подписью Руководителя клуба (или иного уполномоченного лица) и главного бухгалтера.

То есть зарплата Владимира Ткачёва не будет учитываться под потолком только при условии, если он пропустит весь сезон, включая плей-офф. Но невозможно поверить в то, что «Авангард» собственноручно выстрелит себе в ногу.

Владимир Ткачёв Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Впрочем, есть ещё Михаил Бердин, который до сих пор находится в списке травмированных и так и не провёл ни одного матча за омскую команду. С учётом скорого перехода Серебрякова, кажется, что дебюта Бердина за «Авангард» в этом сезоне не состоится. И это отличная возможность исключить 35 млн из-под потолка.