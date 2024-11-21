«Без отставки и не узнал бы, как меня любили в Тольятти». Интервью с Олегом Браташом

На прошлой неделе в КХЛ состоялась неожиданная тренерская отставка. «Лада» прекратила сотрудничество с Олегом Браташом, который руководил тольяттинской командой с момента возвращения в КХЛ и в прошлом сезоне вывел волжан в плей-офф.

В первом после отставки интервью Браташ рассказал корреспонденту «Чемпионата», как узнал об отставке и как попрощался с командой, а также о тёплом отношении к себе тольяттинских болельщиков.

«Претензий к моей работе у руководства не было»

— Для вас насколько неожиданно и как всё произошло?

— Воспринял философски. Значит, так надо. Самое главное — винить мне себя не в чем. Выполнял свою работу профессионально и качественно, более того, у руководства клуба упрёков и претензий ко мне не было.

— Тем удивительное воспринимается информация о вашей отставке. Как всё произошло?

— Меня вызвал генеральный директор Александр Чеботарёв и сказал, мол, так и так, но клуб решил прекратить с тобой сотрудничество. При этом он меня поблагодарил за работу, добавив, что у него как у руководителя никаких вопросов по моей компетенции и уровню работы нет. Услышал только слова благодарности.

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— Но что тогда могло стать причиной? Финансовый кризис, в который угодила «Лада», смена губернатора области?

— Мне сложно ответить, так как доподлинно причин не знаю, а оперировать догадками в таком сложном вопросе не хочу. Из нашего с генеральным директором разговора мне показалось, что это не его желание, не его инициатива.

— Проще говоря, чьё решение, вам неизвестно?

— Большего не могу сказать, так как за каждое слово отвечаю. У меня нет 100-процентной уверенности в причинах произошедшего, поэтому нет смысла озвучивать какие-то догадки.

— То есть, по сути, вы выслушали слова Чеботарёва, пожали ему руку и пошли домой собираться?

— Будем считать, что так и было. У меня к Чеботарёву никаких претензий нет. Мы отлично работали всё это время.

«Хотел подать в суд за клевету, но решил не растрачивать себя на разборки»

— При этом вокруг вашей отставки появлялась различная информация, причём не на уровне слухов в телеграм-каналах, а на страницах прессы, которую принято считать центральной. В частности, звучало, что вы пять дней не появлялись на рабочем месте.

— В курсе. Первой мыслью было подать в суд. Это возмутительная клевета, порочащая мою репутацию. За такое, конечно, хорошо бы наказывать. Но, если честно, мне не хочется себя растрачивать на разборки со всякой мерзостью. Брезгливо. Понятно, что журналист действовал в чьих-то интересах, но проверять факты – это же профессиональная обязанность. Одно дело — просто поливать грязью, а другое — перевирать факты, которые легко установить. Ведь существуют видео и фотоматериалы, что ни одной тренировки я не пропустил. Это же легко проверить одним звонком.

— По ходу работы не раз появлялись вбросы о грядущей отставке, но вы давали результат. Возникает вопрос: если бы сейчас «Лада», как год назад в эти же сроки, шла на первом месте, то вы бы остались в Тольятти?

— Мы сейчас говорим о чём-то из области фантастики. Но, думаю, наше нынешнее турнирное положение не было достаточным поводом для отставки.

— Если первое место на Востоке в ноябре для нынешней «Лады» вы называете фантастикой, а для прошлогоднего варианта «Лады» это было реальностью, то можно считать, что сейчас команда слабее с точки зрения комплектования?

— Не готов обсуждать тему комплектования, так как меня в этот процесс не пускали. Не моя зона ответственности. Довольствовался тем составом, который мне предоставляли. Если бы я принимал участие в трансферных вопросах, то состав бы отличался. Но это не проблема. Есть условия работы, которые я принял. Готов работать в любых условиях. Просто есть факторы, которые могут идти на пользу результату, а есть те, что идут во вред.

«Болельщики приходили прощаться с семьями. Дети плакали»

— Наверное, одна из самых лестных оценок тольяттинского периода вашей карьеры – это реакция болельщиков в соцсетях. Если её изучить, то там сплошь слова благодарности и чуть ли не траур по поводу вашего ухода.

— Когда всё произошло, то жена с мамой мне сказали: «Если бы тебя не уволили, то ты бы так и не узнал, как тебя любят и как тебя ценят. Теперь знаешь и можешь этим гордиться». Конечно, доброе слово и кошке приятно, выслушал столько добрых слов в свой адрес. Даже коллеги, главные тренеры клубов КХЛ, звонили и писали. Болельщики «Лады» мой телефон узнали, звонили и лично, и группами. Некоторые даже домой приходили.

— Болельщики приходили?

— Да! Причём с семьями. Сувениры дарили на память, говорили кучу приятных слов, их дети даже плакали.

— Вы как реагировали?

— И у меня накатывали слёзы. Очень сентиментальный момент. Ведь действительно же в процессе работы не представлял, что ко мне такое отношение.

— К болельщикам вы выступили с обращением через официальные ресурсы клуба, а как с игроками попрощались?

— Провёл финальное собрание, на котором всех поблагодарил за работу, пожелал удачи. После собрания многие лично подходили, звонили, и приятные слова звучали. Некоторые даже говорили, что для них больше, чем тренер. Конечно, я рад такое слышать. С этим увольнением получил столько приятных эмоций, что уже задумываешься, а было бы что-то подобное, если бы продолжил работу (смеётся).

Олег Браташ во время матча «Лады» Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

— Да уж. Сплошь благодать. Но если учесть, что про состав «Лады» говорили чуть ли не о как «сбитых лётчиках», то игроков можно понять. Кажется, многим вы дали вторую жизнь или новый шанс в КХЛ, вернули уверенность.

— Так и сказал команде, что почти у всех за время работы в Тольятти получилось прибавить индивидуально, как команда мы тоже прибавляли, были готовы идти выше и дальше. В этом году в командном плане мы выглядели даже более основательно, чем в прошлом. Многие игроки прибавили, стали увереннее чувствовать себя на льду в любых матчах. Ставлю это в заслугу своему тренерскому штабу, всем, кто с нами работал.

«Готов рассматривать любые предложения»

— В общем, по всему выходит, что в Москву вы вернулись с высоко поднятой головой?

— И чувством хорошо выполненного долга. То, что мне не дали дальше его выполнять – это уже чьё-то желание, которое от меня не зависело. Что от меня зависело – делал по максимуму, и мне не в чем себя за что-то корить.

— Ближайшие планы?

— Да я пока даже ещё не вышел из рабочего состояния. Ещё в нём, ещё не выдохнул, каждое утро просыпаюсь и не сразу понимаю, что мне не надо идти на работу.

— Если существует некая тренерская биржа, то после «Лады» ваши акции на ней явно выросли. Изменится ли ваш уровень притязаний в плане предложений, что готовы рассматривать в дальнейшем?

— Всю карьеру готов рассматривать любые предложения, другой вопрос: какие устроят, а какие — нет.

Востребованность в нашем деле – важный момент. Как у артистов, наверное. Тренерская профессия такая же творческая, поэтому необходима возможность для реализации. Будут предложения – буду рассматривать.