Сборная мира по-русски. Какой может быть команда легионеров КХЛ на Кубке Первого канала?

20 лет назад сборная России по футболу сыграла свой второй и последний матч против легионеров Премьер-Лиги. За игрой наблюдали аж три тысячи зрителей, большинство из которых составляли пришедшие бесплатно дети из спортшкол, а иностранцев тогдашней РФПЛ представляли такие глыбы футбола, как Горан Тробок, Срджан Станич и Леилтон. Логично, что идея быстро умерла.

Спустя 20 лет она возрождается в хоккее, где междусобойчику Россия — Беларусь — Казахстан явно не хватает четвёртого. Год назад ради Кубка Первого канала где-то в хоккейных недрах родился кадавр с удивительным названием «Звёзды и ВХЛ», польза от которого оказалась одна: Арсений Грицюк закончил хандрить именно после успешной игры за эту команду. Однако антуража 20-летней давности уже не будет: «СКА-Арена» вряд ли побьёт очередной мировой рекорд, но 15-16 тысяч зрителей в Петербурге мы ждать точно можем, да и соперники будут иными.

Снеговик — давний талисман турнира Фото: РИА Новости

В теории здесь могут быть и чемпионы мира, и олимпийские медалисты, да и вообще люди, которые уже давно и успешно играют в лиге. Однако важен и вопрос мотивации: идея с легионерской командой не свалилась внезапно и обсуждалась в кулуарах давно. Однако не совсем понятно, в чём будет интерес легионеров играть на турнире с непонятным статусом, где они даже не будут представлять какой-то национальный флаг. Однако составлять фэнтези-сборные всегда интересно — и попытаемся сделать это сейчас.

Вратари

Зак Фукале («Трактор»), Джереми Смит («Куньлунь»)

По данным КХЛ, голкипер «Трактора» лидирует в лиге по голам, отражённым сверх xG – и хотя у канадца в этом году случались откровенные провалы, он всё равно перекрывает отдельные пробелы челябинской защиты. Смит уже несколько лет остаётся чуть ли не главной звездой клуба, у которого как будто и нет задач, однако из уютных Мытищ натурализованный голкипер не перебирается.

Защитники

Тревор Мёрфи («Сибирь») — Мартин Гернат («Локомотив»)

Мёрфи уже давно утвердился в статусе лучшего атакующего защитника лиги, которому в НХЛ помешали заиграть бурный характер и отсутствие должных навыков при собственно игре в обороне. Гернат в Ярославле оказался одним из MVP прошлого плей-офф: универсальный солдат, который и разгонял атаки, и действовал максимально правильно даже в системе, которая требует правильности на каждом миллиметре. Даже жаль, что в реальности такую пару мы вряд ли увидим.

Тревор Мёрфи Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Тони Деанджело (СКА) — Ксавье Улле («Динамо» Мн)

«Я считаю, ты заслуживаешь быть в НХЛ. Ты слишком хорош, чтобы не играть в этой лиге», — сказал на подкасте бывший судья Тим Пил. Пусть Тони Ди порой показывает, что не особенно утруждает себя мыслями о существовании зоны защиты, на чужой половине он остаётся невероятно эффективным. Даже в фэнтези-сборной ему нужен кто-то, кто мог бы страховать — и пусть Улле в Минске неплохо набирает очки, в Америке он в первую очередь обладал репутацией оборонительного защитника.

Либор Шулак — Марио Грман (оба — «Адмирал»)

Если бы мы реально ставили цель победить на коротком турнире из трёх матчей, при этом собирая команду с листа, то предпочли бы сыгранность именам. Да, сейчас чешский защитник гремит не так сильно, как два года назад, когда его успехи спровоцировали «Авангард» на один из худших трансферов в современной истории клуба, но всё равно стабильно набирает очки. Колби Уильямс, который тогда страховал чеха, уже давно играет за ЦСКА — но во Владивостоке вложились в словацкого домоседа с большим опытом игры на чемпионатах мира.

Нападающие

Натан Тодд — Саша Хмелевски — Шелдон Ремпал (все — «Салават Юлаев»)

60 млн Тодду и 88 млн Ремпалу перед сезоном смотрелись удивительной переплатой — но как-то так получается, что в Уфе меняются тренеры и национальности лидеров, а одна супертройка легионеров всё равно тащит команду за собой. Здесь мог оказаться Джош Ливо, который 100% попал бы в такую сборную в реальности, но состояние канадца на фоне травмы пока непонятно.

Тейлор Бек («Сибирь») — Стефан Да Коста («Автомобилист») — Рид Буше («Авангард»)

Три технаря в одном звене? Сомнительно, но окей, всё-таки у нас немного фэнтези. «Сибирь» ясно осознала важность Бека во время его травмы, когда наигранное большинство тут же рухнуло, а остальные форварды команды дружно перестали забивать. Да Коста не молодеет, но остаётся самым креативным распасовщиком «Автомобилиста» и одним из лучших диспетчеров лиги. Звезда Буше в этом году чуть потухла на фоне гигантских проблем всего «Авангарда», но в квалификации форварда сомнений мало.

Макс Комтуа («Динамо») — Ник Петан — Дмитрий Яшкин (оба — «Ак Барс»)

Про провалы Хантера Миски много говорили на старте сезона, но первые матчи Комтуа были разочарованием даже бо́льшим — несмотря на провалы в последних сезонах НХЛ, у Макса было отличное резюме. Первые игры Макса запомнились лишь стычками, потом он посидел в запасе на фоне слухов об обмене, но в последних матчах франкофон здорово разогнался. Он должен отлично дополнить «ак барсовскую» связку, которая сразу же стала зажигать в этом сезоне. Петан, которого давно сватали в Европу, выглядит чуть ли не лучшим новым легионером КХЛ.

Связка из «Ак Барса» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Бадди Робинсон («Трактор») — Байрон Фрейз («Локомотив») — Седрик Пакетт («Динамо»)

Даже в сборной на товарищеском турнире должно быть одно звено парней, которые должны обороняться, играть в меньшинстве и собирать «грязные» шайбы. Фрэйз в Ярославле выигрывает почти 57% на точке и часто выходит в обеих спецбригадах; Пакетт на фоне удачной серии «Динамо» восстановил свою репутацию короля пятака; Робинсон же как минимум просто большой и с опытом игры в нижних звеньях НХЛ — да и умеет он не только драться, но и красивые голы забивать.