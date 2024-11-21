Топ-матчи пятницы: «Рубин» — «Акрон» в РПЛ, «Вашингтон» без Овечкина и баскетбол

Лучший спорт 22 ноября: первый матч 16-го тура чемпионата России по футболу, Кучеров в шаге от 900 очков в НХЛ, а также НБА!

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Вашингтон» сыграет первый матч в сезоне без Овечкина?

Александр Овечкин разогнался, как болид Ф-1, забив пять голов за два матча, но, к сожалению, получил травму. Лучший снайпер лиги на данный момент пропустит как минимум неделю. Для «Вашингтона» это, конечно, потеря, но ведь «столичные» хороши в этом году не только Овечкиным! В предыдущем матче с «Колорадо», который состоялся на прошлой неделе, например, Овечкин вообще не забивал, но это не помешало «Кэпс» уверенно выиграть.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Кучеров 900-е очко в НХЛ?

Никита Кучеров находится в шаге от того, чтобы выбить 900 очков в НХЛ. Ещё одно великое достижение в великой карьере игрока. Между прочим, среди россиян за всю историю лиги эта отметка покорилась всего шести игрокам – Овечкину, Малкину, Фёдорову, Могильному, Ковалёву и Дацюку. Ждём юбилея уже этой ночью.

Никита привычно считается одним из претендентов на звание MVP сезона: Капризов — главный претендент на «Харт Трофи» по версии ESPN, Кучеров — в тройке

🏒 4:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 ноября 2024, пятница. 04:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: догонит ли Бобровский Хабибулина?

Сергей Бобровский – самый побеждающий русский вратарь в истории НХЛ, но по количеству «сухих» матчей он ещё не лидирует. В этом году на его счету уже один шат-аут, а следующий поставит его вровень с Николаем Хабибулиным, который сыграл «на ноль» 46 матчей за карьеру. Тогда впереди из российских вратарей останется только Евгений Набоков (59 «сухарей»).

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

Интрига: гости впервые в сезоне обыграют Леброна и компанию на их домашней арене?

Ни «Лос-Анджелес Лейкерс», ни «Орландо Мэджик» ещё не проигрывали на домашних аренах в сезоне-2024/2025 НБА. «Озёрники» в регулярном чемпионате разогнались не на шутку – шесть побед кряду – и мчат к вершине турнирной таблицы Запада, занимая на данный момент третье место. «Магические» – тоже отнюдь не промах в этом сезоне. Команда хоть и потеряла одного из лидеров из-за травмы – Паоло Банкеро, но всё равно остаётся на плаву, расположившись на четвёртой строчке Востока. Удастся ли клубу из Флориды впервые в сезоне обыграть «Лейкерс» в Лос-Анджелесе?

🏒 16:30: «Авангард» — «Адмирал», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 ноября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проведёт ли Галимов первый матч в сезоне в КХЛ?

«Авангард» продолжает судорожные попытки как-то изменить своё бедственное положение, оформляя переходы всё новых и новых игроков. Наиль Якупов уже дебютировал в предыдущем матче с Минском, а сегодня было объявлено о переходе Эмиля Галимова из СКА. Тем же маршрутом скоро должен проследовать и Никита Серебряков, а пока любопытно, успеет ли на встречу Галимов? Не вписавшись в потолок зарплат СКА, в этом году он играл только в ВХЛ и наверняка жаждет вернуться к играм КХЛ.

⚽️ 19:00: «Рубин» — «Акрон», РПЛ, 16-й тур

Интрига: удастся ли «Акрону» не проиграть в Казани?

«Рубин» — неудобный соперник для «Акрона». В этом сезоне клуб из Тольятти уступил сопернику три раза (два — в Кубке России). Да и в целом команда Заура Тедеева плохо играет против клубов из верхней части таблицы. «Рубин» занимает седьмое место, то есть первое после шестёрки топ-клубов. В прошлом туре он прервал впечатляющую победную серию «Краснодара» из 11 матчей. Неплохой результат, но получится ли обыграть «Акрон» в четвёртый раз в сезоне?

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 ноября 2024, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли московское «Динамо» победную серию?

Команда Алексея Кудашова набрала великолепный ход, выиграв четыре матча подряд. И если на победы над «Авангардом» и «Сибирью» ещё можно смотреть снисходительно – слишком уж те погрязли в проблемах, то встреча с лидером Востока «Трактором» стала настоящей проверкой, которую бело-голубые с честью выдержали. Продолжится ли победная серия в игре с минским «Динамо»?

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🏒 19:30: «Сочи» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: прервёт ли «Сибирь» кошмарную серию поражений?

Что случится раньше – победа «Сибири» или новый антирекорд КХЛ по длительности серии поражений? Вот уже 14 матчей подряд – больше месяца – команда Вадима Епанчинцева не может выиграть. Но следующая встреча у них с одним из аутсайдеров лиги и обладателем самой длинной серии поражений за всю историю чемпионатов России (21 матч в сезоне-2022/2023) – «Сочи». Может, это зарядит сибиряков на победу?

⚽️ 21:00: «Монако» — «Брест», Лига 1, 12-й тур

Интрига: «Монако» снова обыграет соперника?

В прошлом туре «Монако» успешно провёл гостевую встречу со «Страсбургом» (3:1) и прервал серию из трёх матчей без побед. Правда, монегаски сделали это без Александра Головина, получившего повреждение. Команда Ади Хюттера находится на второй строчке в таблице Лиги 1, но «ПСЖ» уже оторвался на шесть очков. У «Монако» по-прежнему самая надёжная оборона чемпионата (восемь пропущенных мячей). «Брест» — участник Лиги чемпионов, который занимает всего лишь 12-е место во французском чемпионате. В прошлом сезоне «Монако» дважды обыграл соперника со счётом 2:0. Как будет на этот раз?

⚽️ 23:00: «ПСЖ» — «Тулуза», Лига 1, 12-й тур

Интрига: кто прервёт победную серию?

Кажется, Луис Энрике нашёл оптимальные настройки для внутреннего чемпионата. Парижане одержали четыре победы подряд и закрепились на первой строчке в таблице Лиги 1. Ближайший соперник отстаёт на шесть очков. У столичного клуба лучший показатель в лиге по забитым мячам (33), а Брэдли Баркола уже отличился 10 раз (лучший бомбардир турнира). «Тулуза» находится в середине таблицы (10-е место), а её победная серия в чемпионате насчитывает три матча. Кстати, в прошлом сезона она обыграла парижан (3:1) на выезде.