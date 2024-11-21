«Трактор» задавил ЦСКА за пять минут, СКА вновь не по зубам «Торпедо». Итоги дня в КХЛ

21 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.
«Автомобилист» перебросал «Куньлунь» 46-25, но вновь смог забросить только одну шайбу. Эта тенденция прослеживается на протяжении вот уже трёх встреч, и если в матче с «Адмиралом» екатеринбуржцам одного гола хватило для победы, то с «Нефтехимиком» и «Куньлунем» — уже нет.
Команда Михаила Кравца вела бо́льшую часть игры, и лишь гол Да Косты в концовке подарил дополнительное время. Однако на буллитах француз не реализовал ни одну из двух своих попыток, «Куньлунь» же был более удачлив и увозит из Екатеринбурга победу.
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ЦСКА, выигравший семь из восьми последних встреч, нарвался на «Трактор». Армейцы открыли счёт в самом начале матча, но хозяева быстро ответили своей заброшенной шайбой. Равенство на табло держалось до 46-й минуты, когда Максим Соркин вновь вывел ЦСКА вперёд. Однако «Трактор» молниеносно перевернул ход встречи, забив четыре гола за пять минут! Главным героем стал Александр Кадейкин, набравший 3 (2+1) очка.
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Встреча в Тольятти завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1. Владислав Подъяпольский отразил 54 из 55 бросков. За счёт этого «Лада» смогла открыть счёт на старте третьего периода – отличился Трой Джозефс. Однако канадец же стал и антигероем, получив две минуты в концовке матча. Гости смогли отыграться в большинстве за 39 секунд до сирены благодаря голу Александра Хмелевски. Он же исполнил и решающий буллит.
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СКА вновь, как и в сентябре в Нижнем Новгороде, оказался не по зубам «Торпедо». На пятой минуте первого периода Сергей Толчинский открыл счёт в матче – для нападающего этот гол стал первым за месяц. На 10-й минуте периода Сергей Плотников с передач Тони Деанджело и Михаила Григоренко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Тони Деанджело и Сергея Плотникова сделал счёт 3:0. На четвёртой минуте второго периода Вячеслав Войнов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова забросил первую шайбу гостей в игре. В конце игры Марат Хайруллин забросил четвёртую шайбу СКА в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
Игры 22 ноября
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