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Результаты матчей КХЛ за 21 ноября 2024 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей на 22 ноября

«Трактор» задавил ЦСКА за пять минут, СКА вновь не по зубам «Торпедо». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 21 ноября 2024 года
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«Автомобилист» проиграл «Куньлуню», Подъяпольский отразил 54 броска, но «Лада» уступила «Салавату».

21 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Фу (Хальбгевакс) – 16:15 (5x5)     1:1 Да Коста (Меркли, Трямкин) – 57:08 (5x5)     1:2 Локхарт – 65:00    

«Автомобилист» перебросал «Куньлунь» 46-25, но вновь смог забросить только одну шайбу. Эта тенденция прослеживается на протяжении вот уже трёх встреч, и если в матче с «Адмиралом» екатеринбуржцам одного гола хватило для победы, то с «Нефтехимиком» и «Куньлунем» — уже нет.

Команда Михаила Кравца вела бо́льшую часть игры, и лишь гол Да Косты в концовке подарил дополнительное время. Однако на буллитах француз не реализовал ни одну из двух своих попыток, «Куньлунь» же был более удачлив и увозит из Екатеринбурга победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дроздов (Провольнев, Каменев) – 03:51 (5x5)     1:1 Блажиевский (Светлаков, Кравцов) – 06:36 (5x5)     1:2 Соркин (Каменев, Нестеров) – 45:16 (5x5)     2:2 Кадейкин (Тертышный) – 45:56 (5x5)     3:2 Шабанов (Кадейкин) – 46:30 (5x5)     4:2 Светлаков (Кравцов) – 50:04 (4x4)     5:2 Кадейкин (Телегин, Блажиевский) – 50:44 (4x4)    

ЦСКА, выигравший семь из восьми последних встреч, нарвался на «Трактор». Армейцы открыли счёт в самом начале матча, но хозяева быстро ответили своей заброшенной шайбой. Равенство на табло держалось до 46-й минуты, когда Максим Соркин вновь вывел ЦСКА вперёд. Однако «Трактор» молниеносно перевернул ход встречи, забив четыре гола за пять минут! Главным героем стал Александр Кадейкин, набравший 3 (2+1) очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
1 : 2
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Джозефс – 41:41 (5x5)     1:1 Хмелевски (Тодд, Хафизуллин) – 59:21 (5x4)     1:2 Хмелевски – 65:00    

Встреча в Тольятти завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1. Владислав Подъяпольский отразил 54 из 55 бросков. За счёт этого «Лада» смогла открыть счёт на старте третьего периода – отличился Трой Джозефс. Однако канадец же стал и антигероем, получив две минуты в концовке матча. Гости смогли отыграться в большинстве за 39 секунд до сирены благодаря голу Александра Хмелевски. Он же исполнил и решающий буллит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Толчинский (Алистров, Глотов) – 04:53 (5x5)     2:0 Плотников (Деанджело, Григоренко) – 09:09 (5x4)     3:0 Григоренко (Деанджело, Плотников) – 14:57 (5x5)     3:1 Войнов (Кагарлицкий, Летунов) – 23:00 (5x5)     4:1 Хайруллин – 56:55 (en)    

СКА вновь, как и в сентябре в Нижнем Новгороде, оказался не по зубам «Торпедо». На пятой минуте первого периода Сергей Толчинский открыл счёт в матче – для нападающего этот гол стал первым за месяц. На 10-й минуте периода Сергей Плотников с передач Тони Деанджело и Михаила Григоренко удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Михаил Григоренко с передач Тони Деанджело и Сергея Плотникова сделал счёт 3:0. На четвёртой минуте второго периода Вячеслав Войнов с передач Дмитрия Кагарлицкого и Максима Летунова забросил первую шайбу гостей в игре. В конце игры Марат Хайруллин забросил четвёртую шайбу СКА в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 22 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 ноября 2024, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
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П1
X
П2
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