Кучеров — легенда! Сделал хет-трик из передач, выбил 900 очков в НХЛ и вошёл в историю

Ещё в прошлом матчи поклонники таланта Никиты Кучерова ждали от него большого юбилея – 900 очков в НХЛ. Но российский бомбардир не сумел разжиться очками в игре с «Питтсбургом», который является самой пропускающей командой лиги.

Сегодня «молниям» предстояла встреча с «Коламбусом». Команды обитают в разных плоскостях и борются за абсолютно разные задачи: «Тампа» играет с прицелом на плей-офф и является одним из лидеров Атлантического дивизиона, а «мундиры» замыкают Столичный.

С первых минут эта разница начала чувствоваться – Никита Кучеров откладывать празднование юбилея не стал и уже на второй минуте сделал передачу на Пойнта. Благодаря этому россиянин достиг отметки в 900 очков в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через две минуты набрал уже 901-е, выкатив шайбу на пустые ворота Хагелю. Результативный бум Никиты мог продолжиться и дальше в первом отрезке, но несколько созданных моментов взятием ворот не закончились. Зато команды останавливаться не стали, уйдя на перерыв при счёте 1:3.

Обычно перерыв помогает охладить пыл и успокоиться, но этот матч не из этой категории. Уже через две минуты после старта второго периода «Коламбус» сравнял счёт, а Дмитрий Воронков записал на свой счёт четвёртую шайбу в сезоне – «Тампа» заигралась в атаке, забыла про россиянина, а тот убежал «один в ноль» и разобрался с голкипером.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А дальше команды начали играть в кошки-мышки, поочерёдно выходя вперёд – на 27-й минуте матча счёт уже был 5:5. Особого внимания заслуживает шайба Егора Чинахова, который убежал с левого фланга в атаку и не сближаясь послал шайбу Юханссону между щитков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период прошёл в разы спокойнее, нежели первые два, но и здесь был отрезок, когда команды забыли на время об обороне – сначала «Коламбус» вышел вперёд при игре в меньшинстве, а меньше чем через минуту «Тампа» в большинстве сравняла.

Овертайм продлился лишь полторы минуты – Зак Веренски накатил с синей линии и с ползоны поразил ворота Юханссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

7:6 – «Коламбус» одержал сумасшедшую победу, отыгравшись с 0:3 по ходу матча. А россияне сегодня стали главными действующими лицами – Проворов отметился передачей, Марченко – двумя, Чинахов и Воронков забросили по шайбе (у Дмитрия есть ещё передача).

Никита Кучеров сделал три результативные передачи, стал седьмым россиянином, которому покорилась отметка в 900 очков. В истории «Тампы» он только третий игрок с подобным достижением. Также Никита стал четвёртым игроком не из Северной Америки по скорости набора 900 очков, уступив только легендам: Штясны, Курри и Ягру. Ждать от Никиты 1000 очков уже в этом сезоне?