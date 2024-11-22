Аскаров дебютировал за «Сан-Хосе»! Оконфузился на первых секундах, но выдал блестящий матч

После игры Ярослав посмеялся над собой. А партнёры и главный тренер не скупились ему на похвалу.

Эпоха Ярослава Аскарова в «Сан-Хосе» началась! Талантливый вратарь, которого «акулы» выменяли летом из «Нэшвилла», наконец получил шанс сыграть за основную команду. В АХЛ он начал сезон с двух «сухарей» подряд и звания лучшего вратаря месяца, но вызов в НХЛ получил только после травмы Витека Ванечека.

«Очевидно, что это талантливый парень. Не терпится посмотреть, как он справится», — говорил перед игрой главный тренер команды Райан Варсофски.

Что ж, первые секунды его дебюта за «Сан-Хосе» обернулись мини-кошмаром. После стартового вбрасывания Ярослав вышел за лицевую линию выкинуть шайбу по борту, однако её перехватил Радек Факса и быстро отдал на пятачок Натану Уокеру. Аскаров даже в ворота толком вернуться не успел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Похвально, что после матча россиянин отреагировал на этот конфуз шуткой: «Ребята помогли мне на скамейке, в раздевалке. Сказали: «Отличный сейв, будь собой». Первые 11 секунд были, наверное, моей лучшей игрой в сезоне на данный момент». В самом матче он тоже и не подумал расклеиться, хотя работы в первом периоде у него было прилично. Но он действовал блестяще и поставил сейвы на поток, в то время как партнёры в большинстве успели довольно быстро сравнять счёт.

И из ворот не боялся выходить, в какой-то момент он даже провёл силовой приём, отправив Брэндона Саада на лёд. «Сент-Луис» смог пробить Аскарова во второй раз только на экваторе матча, когда Джордан Кайру с пятачка замкнул прострел Джозефа.

В третьем периоде «Сан-Хосе» немного раскочегарился, но всё никак не могли пробить Джордана Биннингтона. За три минуты до сирены Аскаров отправился на скамейку, «акулы» устроили навал и смогли спасти матч на последних секундах благодаря голу Веннберга. В овертайме «Сан-Хосе» доминировал, создал немало моментов, Селебрини мог решать, однако попал в штангу. На буллитах удача тоже отвернулась от «Шаркс», они не реализовали ни одну из попыток, а «Сент-Луис» одну всё-таки сумел.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Аскаров закончил встречу с 29 сейвами с 31 броска и похвалой от партнёров по команде. «Он не просто вратарь. Он особенный игрок», — заявил Маклин Селебрини.

«Аскаров был бесподобен. Делал важные сейвы, выглядел спокойным и дал нам шанс выиграть. Он проявил психологическую устойчивость после первого пропущенного гола, надо отдать ему за это должное», — отметил Варсофски.

«Аск – чертовски крутой вратарь. Было видно, насколько он спокоен и собран, он столько сейвов сделал», — сказал Александер Веннберг.

Сегодняшняя игра, даже несмотря на то что Аскаров хорошо проявил себя, всё равно не показатель, что он надолго задержится в основе. Ванечек скоро вернётся в строй, но летом он станет свободным агентом, как и второй голкипер Маккензи Блэквуд. С Аскаровым же «Сан-Хосе» ещё летом продлил контракт до конца сезона-2026/2027 – пусть не прямо сейчас, но на него делают ставку. И первая проба пера получилась многообещающей.