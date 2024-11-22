Несколько лет назад мы чуть не лишились магии Кучерова. Скоро он войдёт в «Клуб 1000»

Никита Кучеров добрался до очередного большого юбилея в НХЛ — в матче с «Коламбусом» нападающий «Тампы» записал на свой счёт 900-е результативное действие в лиге, став всего лишь седьмым россиянином, сумевшим достичь этой отметки. Как и полагается, Никита совершил это со свойственными ему стилем и размахом — в игре с «Блю Джекетс» он оформил ассистентский хет-трик, а сама встреча стала одним из главных украшений игрового дня в лиге.

Кучеров добрался до этой важной отметки быстрее остальных соотечественников — предыдущим рекордсменом был Евгений Малкин, которому для набора 900 очков понадобилось 762 матча. Никита же управился за 743. Лишь четверо игроков, родившихся за пределами Северной Америки, оказались быстрее — Петер Штястны (599), Яри Курри (632) и Яромир Ягр (681).

Скорость достижения отметки в 900 очков в НХЛ среди российских хоккеистов

Согласитесь, новость об этом достижении Кучерова совсем не кажется удивительной. С одной стороны, это немного обидно — есть ощущение, что это знаковое для отечественного хоккея событие (в конце концов, последний раз 900 очков россиянина в НХЛ мы отмечали аж шесть лет назад, да и всего ранее делали это лишь шесть раз), как в целом и многие другие подвиги Никиты, в том числе из-за этого получает недостаточно внимания со стороны болельщиков в нашей стране. А ведь, повторюсь, достижение далеко не рядовое.

С другой — это в очередной раз подчёркивает, насколько же крут 86-й номер «Лайтнинг». Кучеров уже давно приучил нас: то, что мы можем считать чем-то выдающимся и расценивать как проявление хоккейной магии, для него — обычная рутина, ещё один день в офисе. Элегантная и изящная игра — результат упорного труда и многих лет тренировок, но в его исполнении всё это кажется невероятно простым.

А ведь несколько лет назад были серьёзные опасения, сможем ли мы видеть эту магию на льду и дальше. Травма бедра, которая вывела Никиту из строя на целый сезон между чемпионскими походами «Тампы», а также повреждение паха, из-за которого форвард пропустил первые месяцы регулярки после второго титула заставили всерьёз беспокоиться о здоровье главной звезды «молний».

Вопросы в духе «сможет ли Кучеров вернуть себе прежнюю форму» постоянно витали в воздухе, но Никита каждый раз быстро возвращался к привычным кондициям, умножая все опасения на ноль. Более того, когда нападающий уже справился со всеми своими болячками, мы увидели его лучшую версию — в прошлой регулярке Кучеров превзошёл сам себя, установив новый российский рекорд результативности в рамках одного сезона (который до этого тоже принадлежал ему). Его исторические 144 очка ещё раз напомнили нам, кто сегодня является одним из главных лиц не только в отечественном, но и в мировом хоккее.

Можно с уверенностью говорить, что не за горами и следующий, ещё более крупный юбилей — у кого-то разве есть сомнения, что Кучеров доберётся до отметки в 1000 очков? Самое интересное, что Никита может сделать это уже в нынешнем сезоне — если сохранит текущий темп набора результативных действий (в среднем 1,61 за матч), то концу регулярки в его активе таких будет 132. То есть ещё 103, что как раз позволит заскочить в элитный клуб хоккеистов с четырёхзначным количеством очков в НХЛ под конец гладкого чемпионата.

По ходу этого сезона туда уже вступил Коннор Макдэвид, в 67 шагах от этого находится Натан Маккиннон, который, если всё сложится благополучно, станет 100-м хоккеистом в истории НХЛ с 1000 очками. А вот вторую сотню вполне может открыть Кучеров — сейчас его и Маккиннона в этой гонке из активных игроков опережает Брэд Маршан, на счету которого 942 результативных действия, а впереди россиянина также Джейми Бенн (917) и Кори Перри (909).

Бенна и Перри Никита наверняка обгонит в ближайшее время, да и добраться до Маршана с учётом его текущего темпа набора очков труда, кажется, не составит. Главное, чтобы Кучеров обошёлся без травм — тогда уже в апреле у нас будут все шансы увидеть его в «Клубе 1000». Это станет ещё одним из многочисленных подтверждений легендарного статуса Никиты — статуса, который от него никуда не денется.